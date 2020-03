Ở nhà miết mà cứ ăn mặc "bô nhếch" thì thật chán, chi bằng bạn áp dụng 5 công thức thoải mái nhưng hợp mốt này để luôn thấy mình xinh

Work from home để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, các chị em chẳng còn phải ngày ngày vắt óc nghĩ xem nên mặc gì cho chuẩn mốt nữa. Vậy nhưng khi ở nhà trong nhiều ngày, tinh thần rất dễ ủ dột, nhìn vào gương mà thấy bản thân lôi thôi, bô nhếch thì lại càng dễ "down mood" hơn nữa. Đó là lý do mà bạn vẫn nên để ý tới chuyện ăn mặc vì khi ăn mặc tươm tất và tự cảm thấy mình xinh đẹp, đầu óc sẽ tự thấy phấn chấn hơn, có hứng làm nhiều việc hơn. Sau đây là 5 gợi ý lên đồ ưng mắt nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí thoải mái để bạn "quẩy" tại gia trong những ngày social distancing.

Áo thun

Áo thun chính là item hoàn hảo nhất cho những ngày #Tôi Ở Nhà. Nếu bình thường, kiểu áo này đã theo bạn đi làm, đi chơi, đi cà phê thì giờ khi ở nhà, hãy tiếp tục trưng dụng em nó nhé. Với áo thun, bạn chỉ cần phối thêm quần jeans hay thoải mái hơn là quần jogger, quần linen là đã có ngay cây đồ ưng mắt nhưng vẫn đảm bảo thoải mái lăn lê bò toài. Hãy kết hợp luân phiên áo thun ngắn tay - dài tay, áo dáng ôm - áo oversize, sơ vin - thả ngoài quần để tạo cảm giác tươi mới mỗi ngày.

Váy suông

Xinh và mát nhất phải kể đến váy suông. Nếu bạn đang muốn tranh thủ những ngày ở nhà để giải phóng cơ thể khỏi những chiếc quần, chiếc áo gò bó thì hãy lôi các thể loại váy suông ra diện thôi. Những kiểu váy như váy 2 dây, váy sơ mi, váy xoè với chất liệu nhẹ mát, mềm mại chính là người bạn đồng hành lý tưởng nhất trong những ngày "ở ẩn" như thế này.

Set áo - quần cùng tông

Những set áo - quần "tông xuyệt tông" tự mix sẵn chính là trợ thủ đắc lực khi bạn muốn lên đồ thật tươm tất mà chẳng phài tốn công suy nghĩ cách phối đồ. Đó có thể là set áo 2 dây - quần cạp chun chất liệu linen, set áo dài tay - quần suông mang hơi hướng pyjama, v.v... Chuẩn nhất là những gam màu "tây tây" như kem, be, nâu latte... Khi diện lên, nhất định bạn sẽ muốn làm vài pô ảnh OOTD trước gương.

Áo blouse "bánh bèo"

Những chiếc áo blouse bèo nhún, tay bồng điệu đà cũng là ứng viên tiềm năng cho sàn runway tại gia của bạn vì chúng vừa xinh lại vừa rộng rãi, thoải mái. Bạn có thể phối item này với chân váy, quần short hay quần vải thô đều cực kỳ "ổn áp".

Áo sơ mi oversize

Áo sơ mi dáng oversize rộng thùng thình được rất nhiều cô nàng sành điệu diện ở nhà bởi nó đáp ứng 2 tiêu chí: lịch sự và thoải mái. Cái hay nữa của áo sơ mi kiểu này là bạn có thể nhắm mắt mix với bất cứ kiểu quần nào cũng đều cho kết quả miễn chê, từ quần short, quần jeans cho đến legging. Ngoài ra, nếu có bất thình lình phải họp online với sếp, bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm về vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp của mình.