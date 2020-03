3 mẫu giày được mỹ nhân Vbiz thiên vị nhất bởi khả năng tôn dáng đỉnh của đỉnh, biết rồi bạn sẽ muốn sắm hết

Khi lên đồ, nếu cặp chân được hack dài nuột hơn thì vẻ ngoài của bạn sẽ cuốn hút thêm bội phần. Và để có được cặp chân thon dài miên man, các sao nữ Việt đã nhờ cậy đến 3 mẫu giày sau. Bạn biết rồi thì nhớ sắm cho mình vì đôi khi, lựa chọn giày dép thông minh sẽ đưa cả set đồ lên một level khác hẳn.

1. Sandal cao gót quai mảnh

Sandal cao gót quai mảnh nói chung và quai ngang nói riêng được coi là vũ khí thời trang của các nữ nhân giới showbiz, trong đó có cả các người đẹp Vbiz. Hầu hết nàng nào cũng sở hữu vài đôi để xúng xính lên thảm đỏ hay chụp hình street style…

Với thiết kế quai siêu mảnh, cộng thêm phần gót cao, mẫu sandal này giúp chiều cao của người diện được "ăn gian" tối ưu, và còn giải phóng đôi chân để tạo cảm giác dài miên man, tít tắp. Cuối cùng, không thể bỏ qua nét tinh tế, thanh lịch và khả năng thích ứng với hầu hết mọi kiểu trang phục của sandal cao gót quai mảnh.

2. Giày màu be

Vì gần với màu da, những đôi giày mang gam màu be sẽ giúp đánh lừa thị giác người đối diện, rằng bạn sở hữu cặp chân dài hơn thực tế rất nhiều. Giày màu be cũng là một item hết sức thân thiện, không những kết hợp cực nuột với mọi set đồ mà còn tăng vẻ thanh lịch, trang nhã cho người diện. Chẳng những thế mà rất nhiều mỹ nhân Việt đã chọn giày màu be làm "chân ái".

3. Giày mũi nhọn

Thiết kế thanh thoát của giày mũi nhọn sẽ tạo hiệu ứng chân nhỏ xinh và thon dài hơn cho bạn. Đây cũng là mẫu giày được đánh giá cao ở sự sang chảnh, giúp set đồ của bạn thêm xịn sò, đắt giá hơn. Bạn cũng không nhất thiết phải đi những đôi giày mũi nhọn cao lênh khênh, giày mũi nhọn đế bệt cũng làm rất tốt nhiệm vụ tôn dáng. Cuối cùng, trong muốn vàn mẫu giày cao gót mũi nhọn, những đôi trơn màu trung tính chính là lựa chọn "kinh tế" nhất vì có thể kết hợp với mọi set đồ.