Nửa đêm tỉnh dậy nhìn camera thấy bàn tay lạ đặt trên người con, ông bố hoảng hốt rồi phì cười khi biết sự thật

Cuộc sống từ khi trở thành những ông bố bà mẹ bỉm sữa dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng chắc chắc sẽ đối mặt với không ít vất vả, khó khăn. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi nấng một đứa trẻ khôn lớn, cũng không ít trường hợp bố mẹ được dịp xả stress vì những tình huống hài hước có 1-0-2. Giống như trường hợp của ông bố dưới đây chia sẻ, anh đã được một phen "hú vía" khi nhìn thấy cảnh tượng con ngủ qua camera "Không biết vợ em nghe lời ai bày mẹo nhồi gạo vào bao tay để lên người cho con ngủ yên. Nửa đêm mở camera trắng đen xem té xỉu".

Nhìn thấy bàn tay lạ trên người con khiến ông bố "té xỉu".

Trong bức ảnh chụp từ camera gia đình, em bé được quấn chặt, ngậm ti giả và ngủ yên trên chiếc cũi đặt sát cạnh giường bố mẹ. Người bố lúc ấy vẫn chưa đi ngủ, nằm ở một góc giường ngay bên cạnh. Có lẽ vì tò mò anh đột nhiên mở camera ra xem và giật mình khi thấy trên người con có bàn tay lạ.

Thực tế, đúng là có một bàn tay đang "ngự" trên người em bé thật, có điều đấy là một bàn tay giả - một chiêu giúp con đỡ giật mình khi ngủ do người mẹ học hỏi và áp dụng từ trên mạng. Sử dụng một chiếc bao tay, người mẹ nhồi đầy gạo vào trong đó rồi đặt trên người con, như một cách để trấn an mỗi khi bé giật mình thức giấc sẽ được an ủi phần nào vì tưởng như có bàn tay mẹ đang ôm ấp, vỗ về.



Ý tưởng dỗ con ngủ bằng bàn tay gạo xuất hiện lần đầu trên Pinterest.

Ai cũng biết rằng trẻ nhỏ những tháng đầu đời khi ngủ thường xuyên giật mình. Phản xạ giật mình khiến trẻ ngủ không sâu giấc và giấc ngủ không dài. Đây cũng là một trong những thách thức khiến các ông bố bà mẹ vô cùng khổ sở. Nhưng đúng là trong cái khó ló cái khôn, các bố mẹ luôn có cả hàng tá chiêu trò thông minh khác nhau để đối phó với những khó khăn trên hành trình nuôi con khôn lớn. Nhồi gạo vào bao tay đặt trên người con cũng là một chiêu vô cùng sáng tạo để giúp con đỡ giật mình được nhiều mẹ áp dụng.

Ý tưởng "đánh lừa" bé sơ sinh ngủ bằng một chiếc găng tay cao su chứa đầy gạo đặt trên lưng bé xuất hiện lần đầu tiên trên Pinterest, nhưng phải đến khi bà mẹ Abigail Rivera Garcia (sống ở Đông Bắc Hoa Kỳ) áp dụng và chia sẻ trên mạng xã hội cách đây chừng 3 năm, nó mới tạo nên một trào lưu có sức nóng.

Hình ảnh Abigail chia sẻ về cô con gái ngủ ngon lành với chiếc găng tay đầy gạo ở trên lưng, dù trước đó bé gào khóc không ngừng đến mức cô không thể đặt con xuống chừng 10 phút, đã thu hút sự chú ý của đông đảo các mẹ bỉm sữa. Ngay sau đó, hàng nghìn bà mẹ trên khắp thế giới đã làm theo và phản hồi về tính hiệu quả của ý tưởng dỗ con ngủ sáng tạo này.

Con gái Abigail ngủ ngon với bàn tay gạo trên lưng bé.

Có lẽ người mẹ trong câu chuyện trên cũng đã biết đến phương pháp dỗ con ngủ này của Abigail và áp dụng theo. Ngoài các công cụ trấn an bé khi ngủ như quấn bé, cho bé ngậm ti giả, bà mẹ này đã áp dụng thêm cách nhồi gạo vào găng tay và đặt lên ngực con để bé bớt giật mình trong quá trình ngủ.

Bức ảnh đen trắng trích xuất từ camera gia đình được ông bố chia sẻ khiến các bố mẹ Việt vừa buồn cười và cũng hết sức ngạc nhiên với chiêu dỗ con ngủ của người mẹ. Nhiều người cho biết sẽ áp dụng với bé nhà mình ý tưởng thông minh này. Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách dỗ con ngủ này bởi họ lo lắng rằng chiếc bao tay đựng gạo nặng sẽ cản trở hệ hô hấp của bé.

Rất nhiều em bé đã ngủ ngoan với "bàn tay gạo".

- Bé còn nhỏ, sức yếu ớt mà ai đè cái gì có trọng lượng lên người con, lên ngực con thì thở kiểu gì nổi. Giật mình chỉ là phản xạ sơ sinh mà thôi, lớn dần bé sẽ hết và bé cũng phải quen dần với môi trường bên ngoài bụng mẹ. Mình nghĩ rằng cái bao tay gạo trên người bé thế kia cũng sẽ quá sức của bé.

- Bé còn nhỏ mà lấy bao tay gạo đè lên hệ hô hấp của con thế kia không ổn tí nào. Người lớn bị cái gì đó đè lên còn khó chịu nữa là.

- Chỉ cần thử vừa ngủ vừa lấy 1 vật nặng chừng vài cân để lên ngực mình xem cảm giác của con sẽ thở bằng cách nào.

- Mình dùng gối chặn thôi còn cho bé để tay ra ngoài cho thoải mái chứ túi gạo nằng thế kia bé lại khó thở.

- Thấy tội con quá, đã quấn chặt rồi còn đè cả gang tay gạo nặng lên.

Một số mẹ đã từng áp dụng cách này và thấy khá hiệu quả trong việc giúp bé bớt giật mình, ngủ ngon hơn. Những bà mẹ này cho rằng hơn ai hết chỉ người mẹ mới là người hiểu và biết những gì tốt nhất cho con mình. Có những đứa trẻ dễ nết, ngủ ngoan nhưng có nhiều trẻ thường xuyên giật mình thức giấc khiến bố mẹ bơ phờ thiếu ngủ vì dỗ lên dỗ xuống con vẫn không ngủ ra giấc, thế nên tìm một "cứu cánh" để giúp con ngủ ngon hơn cũng là một giải pháp để công cuộc nuôi con trở nên dễ dàng hơn.