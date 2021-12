Nửa đêm bị vợ phát hiện vừa bế con vừa ngủ gật, thái độ của anh chồng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Sau khi chào đời, do chưa quen với môi trường mới nên giờ giấc ngủ của các em bé sơ sinh chưa vào nề nếp. Có nhiều bé "ngủ ngày cày đêm", thức tới 2, 3h sáng vẫn mở mắt thao láo hoặc ngủ vài tiếng lại tỉnh khiến bố mẹ cũng muốn "gục" theo. Lúc này, nếu chỉ có một mình mẹ bỉm thì việc chăm sóc con sẽ vất vả biết bao.

Nhiều bà mẹ than phiền cảm thấy quá áp lực và stress khi phải thức trông con cả đêm. Không có đủ thời gian ngủ khiến các mẹ bỉm rất dễ cáu gắt, bực mình và luôn tỏ ra khó chịu. Thế nhưng, có không ít ông chồng không cảm thông hay giúp đỡ mà ngược lại còn mặc kệ vợ tự chăm con vì cho đó là lẽ dĩ nhiên.

Chị Đỗ Trà My (24 tuổi, sống tại TP HCM) rất may mắn khi có chồng là người biết quan tâm, chia sẻ và luôn túc trực ở bên giúp đỡ vợ. Cặp vợ chồng trẻ mới đón con trai đầu lòng cách đây hơn 3 tháng. Cậu bé trộm vía ngoan ngoãn, ăn tốt, tuy nhiên thi thoảng vẫn hay thức giấc vào ban đêm. Bởi vậy mà hai vợ chồng chị My thay phiên nhau bế bé, nhưng chủ yếu ông xã chị vẫn là người bế con nhiều hơn.

Ông bố bỉm sữa đêm nào cũng cày với thằng con trai thấy thương

"Con ơi ngủ đi, bố sắp trụ hết nổi rồi. Đẻ được đứa con ngủ ngày cày đêm thấy thương ông bô quá", chị My chia sẻ. Hình ảnh ông chồng bế con trong tư thế ngủ gật khiến ai cũng cảm thấy thương và thầm ngưỡng mộ vì anh biết quan tâm, chăm sóc và cố gắng giúp vợ bế con dù đã rất mệt mỏi rồi.

Thế nhưng bên cạnh đó, điều làm các chị em nể phục nhất là khi tỉnh, anh chồng không hề kêu than rằng bản thân mệt mỏi hay tỏ ra khó chịu mà ngược lại, anh nhoẻn miệng cười và nhìn con. Dù đã rất buồn ngủ nhưng ông bố trẻ vẫn tiếp tục bế con trên tay mình để bé được thoải mái.

Chị My cùng ông xã và con trai đầu lòng. Cậu bé trong video là bé trai thứ 2 của anh chị.

Bà mẹ 2 con tâm sự thời điểm sinh con trùng vào đợt dịch nên ông xã chị My dành hầu hết thời gian cho 2 mẹ con. Anh phụ vợ từ A đến Z như cho con ăn, chơi với con, thay bỉm, tắm gội... Các công việc khó khăn khi chăm sóc em bé chồng chị My đều đảm nhận hết, thậm chí là việc thức đêm anh cũng nhận để vợ được nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe.

"Sau sinh thực sự rất đau và vất vả, thế nên được chồng giúp mình cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc. Cũng may là thời gian đó hai vợ chồng cùng ở nhà nên khi nào bé ngủ là chúng mình cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nên không bị quá mệt. Hiện tại bé đã ngoan và ngủ xuyên đêm rồi, chỉ thi thoảng dậy ăn 1 cữ lúc 3h sáng rồi ngủ một mạch tới 8h sáng hôm sau luôn", chị My tâm sự.

Hai con trai của chị My. Dù đã có 2 con nhưng ai nấy cũng khen ông xã của chị My đúng là "chồng nhà người ta", vừa khéo léo lại chăm chỉ chăm sóc các con.

Đoạn clip đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ mọi người, chúc mừng bà mẹ trẻ đã tìm được một ông chồng quan tâm đến vợ: "Là chồng mình khéo để con cho vợ rồi ngủ lâu rồi ý chứ, không tình cảm được như anh nhà đâu", "chồng chị xứng đáng 10 điểm đấy, đáng yêu quá", "nhà mình cũng trong tình cảnh tương tự nhưng người bế con là mình chứ không phải chồng, ghen tỵ quá", "mấy ai được như anh, các ông chồng cứ nằm xuống là ngủ say chứ có nghĩ đến vợ đang mệt đâu, chị là nhất rồi đấy ạ"...