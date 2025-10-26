Nữ thần sân bay được ví như Triệu Lộ Tư là ai?

Không chỉ riêng Jang Wonyoung, các thành viên khác của IVE cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trong đó, chị cả Gaeul là cái tên nổi bật thời gian gần đây. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 2003 khiến mạng xã hội bùng nổ khi đoạn video bằng cam thường tại sân bay được lan truyền rộng rãi. Nữ idol khiến người nhìn không khỏi xuýt xoa với gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng và đôi mắt to tròn long lanh như búp bê. Đáng chú ý, nhiều người còn nhận xét cô sở hữu khí chất giống các minh tinh Cbiz, visual hao hao Triệu Lộ Tư.

Đoạn video tại sân bay đang hút gần nửa triệu lượt xem của Gaeul. (Nguồn: yucheneee)

Chỉ với 1 khoảnh khắc đời thường, Gaeul cũng gây ấn tượng với người nhìn nhờ visual ngọt ngào nhưng không kém phần cuốn hút. Nữ idol lựa chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng mịn và đường nét thanh tú. Điểm nhấn nằm ở mái tóc tẩy sáng màu được uốn xoăn nhẹ, giúp gương mặt thành viên IVE càng thêm bừng sáng, hút mắt. Màu tóc này không chỉ khiến nước da cô càng nổi bật mà còn mang lại cảm giác như búp bê Barbie. Kết hợp cùng outfit tối giản với mẫu váy đen ngắn, Gaeul ghi điểm ghi điểm với giao diện nữ tính, trẻ trung.

Khoảnh khắc qua cổng nhập cảnh tự động xinh hút hồn của Gaeul.

Nhiều netizen cho rằng thành viên IVE sở hữu nét mặt khá giống Triệu Lộ Tư, gọi cô là "Triệu Lộ Tư Hàn Quốc".

Gaeul có nhiều điểm tương đồng visual với Triệu Lộ Tư, nhất là ở sống mũi cao cùng khuôn môi nhỏ xinh.

Visual của Gaeul mang vẻ đẹp trong veo và thanh thuần khiến người nhìn vô cùng dễ chịu. Gương mặt nhỏ nhắn với làn da sáng mịn, đôi mắt to nhẹ nhàng và đường nét hài hòa giúp nữ idol vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Mỹ nhân sinh năm 2002 thường ưa chuộng những layout makeup nhẹ nhàng, đa phần là tông cam - hồng để tôn lê vẻ đẹp ngọt ngào. Thời gian gần đây, giao diện của Gaeul có phần cá tính, ấn tượng hơn khi cô "đảo ngói", đổi sang màu tóc tẩy sáng thay vì trung thành với những gam màu tối.

Gaeul ngày càng thăng hạng nhan sắc, nhận được nhiều sự chú ý hơn sau khi đổi màu tóc.

Ngoài đời, nữ idol ưa chuộng phong cách trẻ trung, cá tính và năng động. Những item thường xuất hiện nhiều trong street style của Gaeul đều có form dáng rộng rãi, thoải mái được mix&match cùng quần jeans hay chân váy ngắn. Cách phối đồ mang lại cảm giác tự nhiên, không gò rườm rà khiến mỗi lần xuất hiện, Gaeul đều ghi điểm với hình ảnh vừa hiện đại vừa cuốn hút.