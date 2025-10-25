Dù "đám cưới cổ tích" của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương đã khép lại, nhưng dư âm vẫn khiến công chúng mãi chưa thôi rung động. Từ khoảnh khắc nàng Hậu sải bước trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đến từng chi tiết được sắp đặt chỉn chu trong không gian lễ cưới, tất cả đều khắc họa rõ nét một hình ảnh Đỗ Hà thanh lịch, tinh tế và chuẩn mực, như chính cách cô sống và làm việc suốt nhiều năm qua.

Ngày hôm ấy, người ta không chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy, mà còn nhìn thấy một người phụ nữ trân trọng từng khoảnh khắc thiêng liêng của đời mình, giữ lại điều đẹp nhất cho người xứng đáng nhất.

Giữ riêng cho mình khoảnh khắc ngọt ngào, lộng lẫy nhất của người phụ nữ

Mới đây, một người chị em thân thiết với nàng Hậu đã chia sẻ câu chuyện thú vị về cô: "Đỗ Hà đã từng thử qua rất nhiều phong cách khác nhau. Nhưng có một hình ảnh bạn chưa từng thấy Hà trong chiếc váy cưới. Dù từng nhận được không ít lời mời diễn show cưới, Hà vẫn luôn muốn giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình, khoảnh khắc được khoác lên chiếc váy đẹp nhất trong ngày hạnh phúc nhất đời. Và hôm được đi thử váy cưới, 'first look' của Hà khiến mình vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc".

Ngay sau đám cưới cổ tích, Đỗ Hà cũng nhẹ nhàng khẳng định: "Không nhận show cưới vì chờ ảnh đến rước".

Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng cả sự tinh tế và khéo léo của nàng. Hậu xứ Thanh. Trong khi nhiều người đẹp chọn xuất hiện trong các show diễn váy cưới để tỏa sáng, Đỗ Hà lại chọn giữ lại hình ảnh đó cho riêng mình, như một cách trân trọng tình yêu và hôn nhân. Đó không chỉ là quyết định mang tính cá nhân, mà còn thể hiện rõ quan điểm sống có nguyên tắc, có giới hạn và biết giữ giá trị bản thân, điều hiếm thấy trong giới giải trí hiện nay.

Nguyên tắc trong ứng xử: Tinh tế từ những điều nhỏ nhất

Thời gian mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà từng gây chú ý khi có phản ứng rõ ràng trong một vài buổi chụp hình cùng bạn mẫu nam, cô khẽ né tránh khi bạn mẫu nam bất ngờ ôm eo mình.

Hành động nhỏ ấy từng khiến dư luận dấy lên tranh cãi, có người cho rằng cô "chảnh", "mới đăng quanh mà làm như...", nhưng cũng có người lại bênh vực vì thái độ chuyên nghiệp và đúng mực.

- "Con gái người ta đâu phải muốn ôm là ôm, đằng này em ấy còn là hoa hậu nên việc giữ hình ảnh như vậy là tốt. Đó là tôn trọng bản thân, rất đáng khen".

- "Phản xạ tự nhiên của một cô gái có chừng mực, nên ủng hộ em Hà nhé".

Trước những ý kiến trái chiều, Đỗ Hà từng chia sẻ một cách điềm đạm với báo chí: "Hà rất sẵn sàng chụp ảnh với mọi người, nhưng Hà cũng là một cô gái nên rất ngại khi người lạ ôm eo mình chụp ảnh. Với những người thân thiết thì điều đó vô tư".

Câu trả lời ấy đủ để thấy rõ bản lĩnh và sự tinh tế trong cách ứng xử của nàng Hậu trẻ tuổi. Ở tuổi 19, cô đã biết cách thể hiện ranh giới của sự tôn trọng, vừa đủ mềm mại nhưng cũng đủ kiên định.

Đó không phải là sự "chảnh", mà là ý thức về phẩm giá của người phụ nữ hiện đại, khi dám nói "không" với những gì mình cảm thấy không thoải mái, dám bảo vệ hình ảnh của mình một cách văn minh và tự trọng.

Nếu nhìn lại hành trình từ khi đăng quang đến nay, dễ thấy HH Đỗ Hà luôn giữ được phong cách sống giản dị nhưng không đơn giản. Trong showbiz, nơi ánh hào quang dễ khiến người ta quên đi giới hạn, cô vẫn chọn cách tỏa sáng bằng thần thái và nhân cách.

Dù ở bất cứ đâu, Đỗ Hà vẫn hiện lên với vẻ đẹp nền nã, nhẹ nhàng, luôn biết điều gì nên và không nên làm. Thậm chí nàng Hậu cũng chưa từng vướng tin đồn tình cảm với bất kỳ ai, trước khi bắt đầu chuyện tình đẹp tựa cổ tích cùng doanh nhân Viết Vương.

Không ồn ào, không phô trương, nàng Hậu xứ Thanh xây dựng hình ảnh bằng sự tinh tế trong từng hành động và lời nói, từ cách chọn trang phục đến cách cư xử với truyền thông, người hâm mộ và đồng nghiệp.

Chính điều đó khiến người ta nhìn thấy ở cô không chỉ là một Hoa hậu Việt Nam, mà còn là hình mẫu người phụ nữ trẻ sống có nguyên tắc, có chiều sâu và biết tôn trọng bản thân cũng như người khác.