"Nữ thần màn LED" khiến cả triệu người mê mẩn: Hóa ra là mỹ nhân eo nhỏ nhất Vbiz

Sau màn trở lại bùng nổ với Em Xinh Say Hi, Han Sara ngày càng chứng minh sức hút mạnh mẽ và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Không chỉ sở hữu khả năng trình diễn cuốn hút cùng phong cách trẻ trung như idol Kpop, nữ ca sĩ còn ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mới đây, người đẹp sinh năm 2000 tiếp tục gây bão mạng với hình ảnh xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ trong concert Em Xinh Say Hi, nhanh chóng hút hơn 1,2 triệu lượt xem bởi visual bùng nổ.

Đoạn video xứng danh "nữ thần màn hình LED" của Han Sara. (Nguồn: moonsa0300)

Han Sara gây ấn tượng với giao diện tựa tiểu thư tài phiệt trong mẫu váy trắng dài, phom dáng ôm vừa đủ tôn lên body quyến rũ nhưng vẫn có nét thanh lịch, nữ tính. Nữ ca sĩ nhấn nhá cùng trang sức để diện mạo thêm phần sang chảnh. Layout makeup tông hồng ngọt ngào, kết hợp với kiểu tóc xoăn bồng bềnh chính là combo giúp visual cô nàng thêm phần hút mắt.

Nước da trắng, đường nét trong trẻo cùng tạo hình sang chảnh giúp Han Sara nổi bật giữa dàn Em Xinh Say Hi.

Hình ảnh màn hình led viral khắp cõi mạng không khác gì nữ chính phim Hàn của mỹ nhân sinh năm 2000.

Netizen mê đắm trước nhan sắc của Han Sara, không ngần ngại gọi cô với 2 từ "top visual" của Em Xinh.

Han Sara lần đầu tiên nhận được sự chú ý khi tham gia chương trình The Voice Kid 2017. Dù bố mẹ đều là người Hàn nhưng nữ ca sĩ lại ghi điểm với khán giả nhờ khả năng nói tiếng Việt sõi, nhan sắc xinh đẹp, dễ thương. Thời gian gần đây, visual của Han Sara ngày càng thăng hạng rõ rệt. Gương mặt bầu bĩnh năm xưa trở nên thon gọn hơn, cộng với lối trang điểm theo style Hàn đã làm nổi bật đường nét thanh tú, trong trẻo của nữ ca sĩ.

Han Sara từng nổi đình đám năm 16 tuổi khi thi The Voice Kids.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo hiện tại của Han Sara. Nữ ca sĩ người Hàn cũng chuộng những layout makeup gam cam - hồng để tôn lên thế mạnh visual.

Ngoài ra, Han Sara cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi sở hữu vòng eo siêu nhỏ, chỉ 50.5 cm - con số nhỏ nhất showbiz Việt hiện tại. Để có được vòng eo siêu nhỏ, nữ ca sĩ có thể tập đến 5 tiếng boxing mỗi ngày mà không thấy chán. Song song đó, Han Sara còn kết hợp Muay Thái và duy trì thói quen tập nhảy hàng ngày để vừa giữ gìn vóc dáng, vừa nâng cao sức khỏe phục vụ cho trình diễn sân khấu. Bên cạnh đó, việc gập bụng là không thể thiếu. Cô thường thực hiện 200 lần mỗi ngày, thường vào buổi sáng khi chưa ăn gì để đạt hiệu quả tối ưu.

Đáng chú ý, Han Sara không áp dụng chế độ nhịn ăn khắc nghiệt mà lựa chọn phương pháp khoa học hơn: chia khẩu phần với 80% tinh bột - 10% đạm - 10% chất béo. Tuy nhiên, tinh bột mà nữ ca sĩ ưu tiên thường sẽ thuộc nhóm thực phẩm lành mạnh như gạo lứt hay khoai lang, thay vì cơm trắng thông thường.