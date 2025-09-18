4 serum bán "đắt như tôm tươi" tại Olive Young, ai cũng mua đi mua lại nhiều hơn 1 lần

Trong thế giới skincare, serum luôn là "ngôi sao" sáng bởi khả năng tập trung dưỡng chất cao gấp nhiều lần so với kem dưỡng thông thường. Không ngạc nhiên khi tại Olive Young - chuỗi cửa hàng mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, có những lọ serum được săn lùng đến mức "cháy hàng", khiến các tín đồ làm đẹp phải mua đi mua lại nhiều lần. Dưới đây là 4 loại serum nổi bật nhất đang được phái đẹp Hàn Quốc yêu thích.

Điểm chung khiến cả 4 lọ serum này "cháy hàng" chính là sự cân bằng giữa hiệu quả thực tế và giá thành hợp lý. Chúng không chỉ mang đến tác dụng rõ ràng trên da mà còn dễ dàng hòa nhập vào chu trình skincare hàng ngày của mọi loại da, từ da dầu, da khô đến da nhạy cảm.

Thêm vào đó, thiết kế bao bì đẹp mắt, cảm giác sử dụng dễ chịu cũng là yếu tố khiến người dùng hào hứng mua đi mua lại. Có thể nói, đây chính là minh chứng cho câu nói: "Một khi đã tìm thấy sản phẩm phù hợp, bạn sẽ muốn gắn bó lâu dài."

1. Numbuzin No. 5 Vitamin Concentrated Serum - Dưỡng sáng chuyên sâu

Lọt top best-seller tại Olive Young, Numbuzin No. 5 Vitamin Concentrated Serum được mệnh danh là "lọ serum vitamin quốc dân". Công thức chứa Glutathione - hoạt chất nổi tiếng trong việc dưỡng trắng, kết hợp cùng các dẫn xuất vitamin giúp cải thiện làn da xỉn màu, thiếu sức sống. Ngoài tác dụng làm sáng, serum còn cấp ẩm vừa đủ, giúp da mềm mịn và rạng rỡ hơn chỉ sau vài tuần sử dụng.

Điểm cộng lớn nhất chính là kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây châm chích - ngay cả với làn da nhạy cảm. Đây chính là lý do sản phẩm được nhiều beauty blogger Hàn gợi ý cho những ai muốn "hồi sinh" làn da sau những ngày dài mệt mỏi.

Nơi mua: Numbuzin

2. INNISFREE Green Tea Enzyme Brightening Serum - Giải pháp mờ thâm mụn

Không chỉ nổi tiếng với dòng trà xanh truyền thống, INNISFREE tiếp tục "ghi điểm" với Green Tea Enzyme Brightening Serum - sản phẩm tích hợp Vitamin C và enzyme trà xanh. Bộ đôi này giúp làm sáng da, mờ thâm mụn và đồng thời chống oxy hóa.

Đặc biệt, enzyme trà xanh còn có khả năng tăng cường sức khỏe cho hàng rào bảo vệ da, giảm thiểu tình trạng da bị stress do môi trường. Chất serum lỏng nhẹ, mùi hương trà xanh dịu mát, tạo cảm giác thư giãn ngay khi thoa lên da. Với mức giá dễ tiếp cận nhưng hiệu quả rõ rệt, không khó hiểu khi sản phẩm luôn nằm trong giỏ hàng của nhiều bạn trẻ.

Nơi mua: INNISFREE

3. Anua Peach 70 Niacin Serum - Dưỡng sáng, kiềm dầu với chiết xuất đào

Nếu là fan của những sản phẩm "đẹp từ packaging đến công dụng", Anua Peach 70 Niacin Serum chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Lọ serum xinh xắn này chứa tới 70% chiết xuất đào, kết hợp cùng Niacinamide - hoạt chất vàng trong việc điều tiết dầu thừa và làm sáng da.

Công dụng nổi bật là cải thiện lỗ chân lông to, làm đều màu da và mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, hồng hào tự nhiên. Đặc biệt, chiết xuất đào còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp da căng mướt, mọng nước như "trái đào chín mọng". Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai có làn da hỗn hợp thiên dầu, dễ xỉn màu sau một ngày dài.

Nơi mua: Anua

4. BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum - Chống lão hóa vượt trội

Trong danh sách này, BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum được xem là "vũ khí bí mật" chống lão hóa của nhiều phụ nữ Hàn. Với thành phần chính là Collagen và phức hợp lợi khuẩn, serum giúp cải thiện độ đàn hồi, làm săn chắc làn da và ngăn ngừa chảy xệ.

Sản phẩm còn nổi bật với khả năng phục hồi da yếu, dễ tổn thương, đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ da trước tác động từ môi trường. Kết cấu dạng gel mượt mà, dễ thấm, không để lại cảm giác nhờn rít, thích hợp dùng cả sáng và tối. Đây là serum lý tưởng cho phụ nữ ngoài 25 tuổi đang tìm kiếm giải pháp dưỡng da toàn diện và lâu dài.

Nơi mua: Style On

Từ dưỡng sáng, mờ thâm cho đến chống lão hóa, 4 lọ serum "bán chạy như tôm tươi" tại Olive Young đều đáp ứng được nhu cầu đa dạng của phái đẹp. Dù bạn mới bắt đầu tập tành skincare hay đã là "tín đồ" sành sỏi, những cái tên này chắc chắn sẽ là khoản đầu tư xứng đáng để duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.