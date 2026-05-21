Từng là đỉnh cao của sự nổi loạn và biểu tượng thời trang bất diệt của nước Anh, Kate Moss từng khiến cả thế giới chấn động khi sụp đổ vì bê bối chất cấm. Nhiều năm sau nhìn lại, nữ siêu mẫu không ngần ngại bộc lộ sự phẫn nộ khi bản thân bị biến thành "vật tế thần" cho lối sống buông thả của người nổi tiếng.

"Cocaine Kate" và mặt tối của những ngôi sao

Năm 2005, làng mốt thế giới đứng trước cơn địa chấn khi những hình ảnh Kate Moss sử dụng ma tuý bị phát tán rộng rãi trên các mặt báo. Ngay lập tức, một tượng đài mang tính biểu tượng của sự sang trọng, ngạo nghễ bị dìm trong làn sóng tẩy chay tàn khốc, bị hủy hàng loạt hợp đồng béo bở với các nhà mốt xa xỉ hàng đầu. Mọi chuyện bắt đầu khi tờ báo Anh Daily Mirror bất ngờ phanh phui sự nghiện ngập của Kate ngay trên trang nhất.

Ở tuổi 31, danh tiếng của chân dài sinh năm 1974 như đứng trước vực thẳm. Với 6 tấm ảnh độc quyền ghi lại cảnh bê bối, tờ báo này đã khiến biểu tượng thời trang nước Anh gắn liền với cái danh "Cocaine Kate" đến tận hôm nay như một vết nhơ lớn nhất sự nghiệp, chắc chắn không thể phai mờ.

Ngoài chất trắng, Kate Moss còn nghiện thuốc lá nặng, theo các nguồn tin có thời điểm cô dùng tới 2 bao thuốc mỗi ngày với lý do công việc căng thẳng khiến cô phải dựa dẫm vào chất kích thích và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Thời ấy, sau khi bị truyền thông phanh phui, nữ siêu mẫu từng phải vào trại cai nghiện nhưng không thành công. Cô thường xuyên bị bắt gặp trong tình trạng mắt lờ đờ, vô hồn, thiếu sức sống, thậm chí phải nhập viện vì nhiễm trùng thận.

Gần 20 năm sau, trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắn hiếm hoi trên chương trình Desert Island Discs của đài BBC, huyền thoại làng mốt đã không giấu nổi sự uất ức khi nói lên nỗi lòng mình: "I felt sick and was quite angry, because everybody I knew took drugs. So for them to focus on me, and to try to take my daughter away, I thought was really hypocritical".

(Tạm dịch: Tôi thấy phẫn nộ tột cùng, bởi tất cả những người tôi quen biết chẳng ai là không chơi thuốc. Vậy mà cuối cùng, mọi sự chỉ trích lại chỉ đổ dồn về phía tôi, thậm chí họ còn muốn tước đi quyền nuôi con của tôi nữa. Với tôi, đó là sự đạo đức giả đến cay đắng).

Dù không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và may mắn giữ được quyền nuôi con gái Lila, chân dài đình đám vẫn phải đưa ra lời xin lỗi chính thức trước công chúng vì hiểu rằng bản thân là hình mẫu của nhiều người trẻ.

Suốt thời gian ngự trị trên đỉnh cao, nữ siêu mẫu luôn đóng đinh mình với phương châm sống "không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích" được học từ người bạn trai cũ Johnny Depp. Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc bất cần ấy lại là những tổn thương sâu sắc từ những năm tháng vị thành niên bị lạm dụng và ngược đãi bởi guồng quay khốc liệt của ngành công nghiệp thời trang.

Gia nhập làng mốt từ năm 14 tuổi, hành trình của Kate Moss là chuỗi ngày dài cô độc và đầy áp lực. Ở tuổi 15, người đẹp từng phải bỏ chạy khỏi một buổi chụp hình nội y khi bị người trong ê-kíp ép thoát y đầy thô bạo. Đến năm 16 tuổi, những bức ảnh làm nên tên tuổi của mỹ nhân nước Anh trên tạp chí The Face thực chất là kết quả của sự ép buộc và những giọt nước mắt uất ức sau hậu trường, khi người bạn thân kiêm nhiếp ảnh gia Corinne Day đe dọa sẽ cắt hợp đồng nếu người mẫu không chịu làm theo yêu cầu.

Và cũng từ những tấm ảnh giống như vậy trên tạp chí Vogue năm Kate 19 tuổi đã làm nên định nghĩa "heroin chic" đầy tranh cãi của thập niên 90. Nhiều người đổ lỗi cho cô cổ xúy chứng chán ăn, nhưng nữ siêu mẫu khẳng định bản thân chưa từng bị bệnh lý này mà sự gầy gò là kết quả của những buổi diễn liên tiếp "bị bỏ đói".

Trước đó, ở tuổi 18, khi thực hiện chiến dịch nội y kinh điển cho Calvin Klein cùng Mark Wahlberg, nỗi sợ hãi và cảm giác bị vật hóa đến mức tổn thương đã khiến Kate phải dùng đến thuốc an thần Valium để có thể bước ra khỏi giường đi làm mỗi ngày.

Thấu hiểu những mặt tối của sự nổi tiếng cũng là lý do Kate Moss luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè khi họ gặp nạn. Nữ siêu mẫu từng ra tòa làm chứng để minh oan cho Johnny Depp trong vụ kiện phỉ báng thế kỷ, đập tan tin đồn nam tài tử từng đẩy mình xuống cầu thang.

Biểu tượng thời trang cũng là người hiếm hoi lên tiếng bảo vệ nhà thiết kế John Galliano sau bê bối phát ngôn năm 2011, bởi bản thân cô tin vào sự công bằng và thấu hiểu rằng con người thường đánh mất lý trí khi họ chìm trong những cơn say.

Những năm tháng trượt dài và cái lắc đầu của thời gian

Lối sống hoang dại bước ra từ sàn diễn đã kéo theo những hệ lụy nặng nề cho Kate Moss khi bước vào tuổi trung niên. Trong giai đoạn 2014 - 2015, cựu siêu mẫu liên tục hai lần bị lực lượng an ninh sân bay bắt giữ và áp giải vì hành vi say xỉn, gây rối trật tự trên các chuyến bay quốc tế.

Sự tàn phá của chất kích thích và rượu chè đã trực tiếp hủy hoại nhan sắc từng được ví như báu vật làng mốt. Mới ở tuổi 40, làn da lão hóa, chằng chịt nếp nhăn đã khiến ngôi sao sàn diễn bị nhận xét là trông già nua và xuống cấp trầm trọng như một phụ nữ 60 tuổi.

Đánh giá về thời kỳ này, đỉnh điểm của sự thất vọng là vào năm 2018. Ở tuổi 44, những bức ảnh chụp lại thân hình thừa cân, sồ sề của Kate Moss tại một bãi biển bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Đối với một huyền thoại từng làm mưa làm gió khắp thế giới với vóc dáng chuẩn mực, đây có lẽ là một trong những hình ảnh tồi tệ nhất mà bản thân Kate không bao giờ muốn nhìn lại trong đời mình.

Sự dung thứ của thánh đường thời trang đón lấy đứa con từng lầm lỡ

Dù trượt dài trong bê bối, thế giới thời trang vẫn luôn dành cho Kate Moss một sự rộng lượng đến lạ kỳ. Giống như lời khẳng định của huyền thoại Karl Lagerfeld, giới mộ điệu sẵn sàng bao dung cho mọi lỗi lầm của Kate bởi họ hiểu rằng thế giới này khó lòng có thể tạo ra một Kate Moss thứ hai.

Nhận ra bản thân không thể mãi chìm trong sự mất kiểm soát, biểu tượng nước Anh đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn lối sống.

Người đẹp rời bỏ những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng để chuyển về vùng nông thôn Cotswolds, tìm thấy niềm đam mê mới với công việc làm vườn và tập yoga để giải tỏa căng thẳng. Từ một kẻ nghiện ngập, ngôi sao thời trang thiết lập lại đồng hồ sinh học nghiêm ngặt khi luôn lên giường lúc 11 giờ đêm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe.

Năm 2016, ở tuổi 42, Kate Moss thành lập công ty quản lý người mẫu riêng, ký hợp đồng với chính con gái mình (Lila Moss) và tự tay bảo vệ các chân dài thế hệ mới khỏi những góc khuất, sự lợi dụng mà bản thân cô từng phải chịu đựng thời trẻ. Sự tự kỷ luật và hồi sinh mạnh mẽ này đã giúp siêu mẫu đình đám hiên ngang bước trở lại thánh đường thời trang.

Sau màn xuất hiện đầy cảm xúc trên sàn diễn của Victoria's Secret vào năm 2024 ở tuổi 50, huyền thoại sinh năm 1974 tiếp tục chứng minh đẳng cấp "gừng càng già càng cay" tại Tuần lễ thời trang Milan diễn ra vào tháng 2.2026 vừa qua.

Trong show diễn Thu/Đông 2026 đánh dấu màn chào sân được mong đợi từ lâu của Giám đốc sáng tạo Demna tại nhà mốt Gucci, Kate Moss ở tuổi 52 đã được lựa chọn là gương mặt đại diện để đảm nhận vị trí kết show quý giá.

Sải bước đầy quyền lực trong chiếc đầm sequin đen dài thướt tha, biểu tượng của thập niên 90 đã khiến toàn bộ khán phòng phải bùng nổ khi phần lưng khoét sâu phía sau để lộ chi tiết nội y dây G-string đầy táo bạo - một tạo hình mang tính gợi cảm tối thượng gợi nhắc về thời kỳ rực rỡ nhất của Tom Ford những năm 1995.

Sự xuất hiện của nữ siêu mẫu đã khiến những tên tuổi quyền lực ngồi hàng ghế đầu như Demi Moore hay Donatella Versace phải đứng dậy tán thưởng. Màn tái xuất đỉnh cao này là lời tuyên bố đanh thép nhất cho hành trình vực dậy ngoạn mục của Kate Moss.

