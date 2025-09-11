Đầu thu, “áo khoác mỏng + váy dài” hot rần rần! Phụ nữ trung niên mặc thế này ắt thăng hạng khí chất

Bước vào mùa thu, thời tiết sáng và tối vẫn có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Tất nhiên, chúng ta cũng không nên chọn những bộ đồ quá dày. Lúc này, áo khoác mỏng kết hợp với váy dài chính là lựa chọn đang rất thịnh hành.

Ví dụ: khoác một chiếc blazer trắng mỏng bên ngoài váy hai dây trắng, đi kèm giày búp bê mũi nhọn, vừa toát lên khí chất quý phái, lại phù hợp để đi làm, dạo phố hay hẹn hò, không hề kén hoàn cảnh.

Tuy nhiên, khi phối đồ nên lưu ý “mặc rộng, đừng mặc quá chật”, chọn trang phục phù hợp với tỷ lệ cơ thể. Ví dụ: một chiếc váy hai dây quá ôm kết hợp với blazer trắng ngắn sẽ dễ làm lộ nhược điểm, khiến thân hình trông mũm mĩm hơn.

Ngoài ra, màu sắc cũng rất quan trọng. Những họa tiết quá sặc sỡ sẽ khiến tổng thể kém sang. Nói chung, chọn gam màu trơn hoặc tông cơ bản sẽ dễ tạo cảm giác thanh lịch, cao cấp hơn.

Phom dáng váy cũng là yếu tố quyết định. Nếu chọn kiểu váy có thiết kế kéo ngang thân, mặc vào sẽ trông cồng kềnh và béo hơn. Váy phải vừa vặn, ôm vừa đủ để tạo sự thanh thoát. Phối thêm một chiếc áo khoác mỏng sẽ giúp trang phục có chiều sâu và tinh tế hơn.

Trong tiết trời đầu thu còn oi, áo sơ mi cũng là lựa chọn tuyệt vời. Ví dụ: một chiếc sơ mi họa tiết phối cùng chân váy xếp ly màu xanh navy, đi với giày lười trắng và mũ cói – vừa duyên dáng vừa chỉn chu.

Về màu sắc, hãy chọn phong cách phù hợp bản thân. Với phụ nữ khoảng 30 tuổi đang bận rộn công việc, càng nên chú ý đến gu ăn mặc. Ví dụ: váy xòe kaki phối áo đen cơ bản hoặc sơ mi chấm bi đỏ – trắng. Cách phối này vừa thời thượng, vừa toát lên sự sang trọng, khẳng định khí chất tự tin.

Tuyệt đối tránh chọn những loại áo khoác quá dày vì thời tiết hiện tại chưa thích hợp. Ví dụ: áo dạ ngắn hay blazer kẻ caro, mặc vào sẽ dễ bị nóng và nặng nề.

Thay vào đó, hãy chọn blazer mỏng màu be hoặc trắng, độ dày vừa phải. Phối cùng áo sơ mi voan hoặc váy chiffon mỏng, đi kèm giày búp bê gót thấp, tổng thể sẽ rất gọn gàng và thanh lịch.

Phong cách này cũng được nhiều phụ nữ công sở châu Âu ưa chuộng: blazer dáng đứng màu đen, trắng hoặc xám phối chân váy, đi cùng giày mũi nhọn – vừa sạch sẽ vừa tinh gọn.

Tuy nhiên, nếu muốn trẻ trung và sinh động hơn, hãy tránh blazer đen vì dễ tạo cảm giác trầm. Ví dụ: blazer đen kết hợp váy chấm bi đen trắng và giày Mary Jane đen – set đồ khá trưởng thành nhưng thiếu sự linh hoạt. Thay vào đó, blazer màu nâu nhạt phối váy trắng sẽ trông trẻ trung, hiện đại hơn.

Có những cách phối màu nên tránh, chẳng hạn blazer đen kết hợp váy đỏ. Bộ đồ này khó đem lại cảm giác sang trọng, chỉ khi bạn có vóc dáng và thần thái xuất sắc mới có thể diện đẹp. Nếu thêm chất liệu vải kém, nhăn nhúm thì càng dễ gây cảm giác rẻ tiền.

Nhiều chị em cũng thích phối đồ len với váy dài. Tuy nhiên, nên chọn chất liệu thoáng khí để không gây nóng. Ví dụ: áo len kẻ sọc dày hợp với mùa đông hơn là đầu thu. Đúng chuẩn nhất là áo len sọc xanh – trắng hoặc đen – trắng mảnh, vừa thoáng vừa hợp tiết trời.

Ngoài ra, áo len còn có thể làm lớp mặc trong. Ví dụ: blazer phối chân váy lụa satin, bên trong là áo len xám mỏng. Kiểu này vừa ấm vừa tôn lên sự dịu dàng, mang lại khí chất “nữ chính quyền lực”.

Phụ nữ công sở có thể chọn sơ mi để phối cùng chân váy. Những mẫu sơ mi thiết kế mới mẻ, ít nhăn sẽ không bị quá nghiêm túc. Ví dụ: sơ mi trắng chống nhăn kết hợp chân váy xòe màu vàng bí ngô, đi với giày cao gót nâu – sang trọng, tinh tế.

Nhưng nếu chọn sai chất liệu, tổng thể sẽ kém sang. Ví dụ: sơ mi trắng phối chân váy trắng nhưng vải nhăn nheo, nhìn vào đã thấy rẻ tiền.

Sơ mi còn có thể dùng như áo khoác ngoài. Ví dụ: sơ mi trắng khoác ngoài áo hai dây, kết hợp váy xẻ tà và giày mũi nhọn đen – vừa thoải mái vừa phóng khoáng. Hoặc chọn sơ mi xanh phối váy đen, sơ mi kẻ phối váy kaki xẻ tà – đều rất trẻ trung và thời thượng.

Cardigan len cũng là lựa chọn hoàn hảo. Ví dụ: cardigan vàng bí ngô phối váy sơ mi chấm bi, đi giày lười nâu và mũ beret – dịu dàng và chuẩn mực. Thêm một chiếc đai nhỏ màu đen ở eo sẽ giúp vóc dáng cân đối, đặc biệt phù hợp với chị em dáng nhỏ.

Kỹ thuật phối “trên ngắn – dưới dài” cũng rất hiệu quả. Ví dụ: cardigan tím ngắn phối váy hoa, sơ vin gọn gàng, kết hợp giày búp bê – hack dáng cực chuẩn.

Nguyên tắc quan trọng khi phối đồ:

+ Chọn chất liệu tốt, tránh vải nhăn nhúm, kém sang.

+ Phối màu không quá 3 gam để tránh rối mắt.

+ Chú ý tạo vòng eo, che khuyết điểm hông to, đùi thô.

+ Váy nên dài qua gối, đến bắp chân để vừa che nhược điểm vừa kéo dài chân.

“Áo khoác mỏng + váy dài” là công thức phối đồ cực chuẩn cho mùa thu. Nếu bạn yêu thích phong cách này, hãy thử tham khảo những gợi ý trên, chọn kiểu phù hợp với vóc dáng và thần thái. Chỉ cần áp dụng, bạn sẽ tự tin hơn và chắc chắn trở nên xinh đẹp, thanh lịch.







