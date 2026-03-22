Bí mật đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo của các ngôi sao trong mùa giải thưởng

Ống kính máy ảnh hướng về những minh tinh tài tử lộng lẫy trên thảm đỏ không ngừng ghi lại mọi khoảnh khắc, mọi cú xoay người, tạo dáng đầy mê hoặc cùng loạt trang phục thời thượng, ấn tượng. Ngay lập tức việc các ngôi sao lăng xê xu hướng thời trang gì, chọn đồ từ nhà mốt nào, trang điểm, phối trang sức, phụ kiện ra sao... đều trở thành tiêu đề hấp dẫn trên mặt báo, lan tỏa mạnh mẽ qua mạng xã hội để tạo nên các trào lưu mới.

Phép thuật của những "phù thủy nhan sắc"

Nhưng trước thời điểm tỏa sáng ấy là cả chặng đường chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc, chu đáo với những tính toán chặt chẽ từ phía ekip để đảm bảo rằng khách hàng của họ sẽ là người tỏa sáng nhất. Từ việc hiểu gu thẩm mỹ cá nhân đến việc cực kỳ nhạy cảm với những điều ngôi sao thích và không thích về cơ thể của chính họ, các stylist thường phải đảm nhận một vai trò pha trộn giữa chuyên gia thời trang, nhà tâm lý học, người bạn thân và người giữ bí mật.

Oscar không chỉ là đỉnh điểm của mùa giải thưởng mà còn là cao trào của mùa thời trang thảm đỏ, "cuộc đấu" mang tính quyết định của các tên tuổi lớn ở phía hậu trường.

Rose Byrne tại lễ trao giải SAG's Actor Awards (Ảnh: Getty Images)

Trò chuyện với The Hollywood Reporter, stylist nổi tiếng Kate Young - người đã mang đến diện mạo thanh lịch, quyến rũ cho Rose Byrne, ứng cử viên hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - khẳng định: "Đối với tôi, lễ trao giải Oscar giống như một sự kiện trang trọng, hoặc tương đương, vì vậy trang phục phải thật lộng lẫy và trang sức phải thật cao cấp. Ngoài ra, đối với tất cả các sự kiện trước đây, không phải lúc nào cũng là trang phục đặt may riêng, nhưng lễ trao giải Oscar luôn là sự lựa chọn được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhất, là sự kiện bạn dành nhiều thời gian nhất và sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất, vì vậy nó phải mang nhiều ý nghĩa nhất".



Trang phục thu hút sự chú ý của nam diễn viên được đề cử Oscar Ethan Hawke (Ảnh: Getty Images)

Michael Fisher - stylist cho Ethan Hawke (đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất) - thì cho biết luôn ưu tiên những trang phục có điểm nhấn tinh tế, ấn tượng khi "lên đồ" cho khách hàng nam giới. "Cỗ máy tạo dựng hình ảnh Hollywood ngày càng phức tạp hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi luôn cố gắng chú ý đến những điều mà người nổi tiếng thích và không thích, và luôn đặt họ lên hàng đầu. Cuối cùng, tôi ở đây để hỗ trợ họ và giúp họ thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Tôi biết điều gì khiến họ cảm thấy thoải mái, tự tin và dễ chịu, và tôi tập trung vào những điều đó, nhưng luôn luôn quan sát và lắng nghe phản hồi của người nổi tiếng" - Michael Fisher tiết lộ.



Vai trò, quyền lực của stylist trong việc định vị hình ảnh cho các ngôi sao là không thể bàn cãi nhưng điều đó không có nghĩa họ toàn quyền quyết định và giành hết công lao trong việc ai đó trở thành những "nữ hoàng", "vua" thảm đỏ.

Một số minh tinh hàng đầu đã có sự thay đổi hợp tác với các stylist (Ảnh: Getty Images)

Gần đây, một số ngôi sao đã tìm cách thay đổi mạnh mẽ, thiết lập các liên minh stylist mới để làm mới diện mạo thảm đỏ của mình. Jennifer Lawrence, người từng làm việc với Jamie Mizrahi, đã bắt đầu hợp tác với Ryan Hastings trước chuyến quảng bá phim Die My Love vào mùa thu năm ngoái. Trong khi đó, ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar Nữ diễn viên chính Jessie Buckley - người đã theo đuổi phong cách punk vào năm 2023 khi làm việc với stylist Rose Forde - đã quyết định hợp tác với Danielle Goldberg cho chuyến quảng bá phim Hamnet.

Sự lột xác về phong cách của Jessie Buckley (Ảnh: Getty Images)

Margot Robbie đã chuyển từ Kate Young sang Mukamal trước chuyến quảng bá rầm rộ cho bộ phim Barbie năm 2023 - bộ phim được xem là ví dụ hiệu quả nhất về phong cách ăn mặc nhập vai trong cả ngành công nghiệp điện ảnh và thời trang.



Lộ trình làm đẹp cho diện mạo không tì vết

Khi Jim Carey bước lên sân khấu để nhận tượng vàng thành tựu trọn đời tại lễ trao giải César ở Paris, người ta bàn tán nhiều về khuôn mặt khác lạ hơn là bài phát biểu đầy cảm xúc. Nhiều người cho rằng Jim đã phẫu thuật mí mắt trên, khiến khuôn mặt trông hốc hác, và dường như có những vết sẹo gần tai - dấu hiệu rõ ràng của việc nâng cơ. Điều này dẫn đến những tin đồn lan truyền trên mạng rằng Jim Carrey thực chất do người khác đóng giả.

Các chuyên gia cho rằng, "tút tát" dung nhan là điều rất quan trọng trước khi xuất hiện tại sự kiện. Nhưng nếu không có sự tính toán thời gian hợp lý thì hậu quả có thể rất đáng ngại. Madonna tại lễ trao giải Grammy 2023 hay Tom Cruise tại một trận đấu của Lakers năm 2020 xuất hiện với phần má sưng phồng khác thường và Renée Zellweger tại lễ trao giải Elle Women in Hollywood năm 2014, với phần mí mắt trên bị chỉnh sửa quá mức. Ngược lại Demi Moore từng bị chê thảm họa khi xuất hiện với gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ lộ liễu năm 2021 nhưng năm 2025, lại được khen ngợi khi có dung nhan rạng rỡ, tươi tắn - kết quả của liệu trình can thiệp chuẩn xác, khoa học.

Brad Pitt và Demi Moore được dẫn chứng như hai trường hợp can thiệp níu kéo thanh xuân thành công khi xuất hiện rạng rỡ, trẻ trung hơn tuổi thật trong mùa giải thưởng (Ảnh: Getty Images)

Từ đó chia sẻ với The Hollywood Reporter, các chuyên gia đã đưa ra tư vấn về thời gian thích hợp để can thiệp trở nên hài hòa, ít biểu hiện những di chứng, dấu vệt rõ ràng. Ví dụ nâng cơ mặt sẽ thực sự hiệu quả sau khoảng 2 tháng. Hay việc chăm sóc răng miệng để có nụ cười tỏa nắng cần rất được quan tâm trong khoảng 1 tuần lễ trước mỗi sự kiện. Đặc biệt, chăm sóc da mặt là điều vô cùng quan trọng để các ngôi sao phục hồi nhan sắc, năng lượng sau lịch trình dày đặc trong mùa giải thưởng. Những phương pháp massage, trị liệu để giảm mệt mỏi, sưng tấy và tạo độ săn chắc, tạo viền đường hàm rõ nét... được các ngôi sao yêu thích và thường gửi gắm niềm tin vào các chuyên gia hàng đầu.

Cùng với đó, không thể thiếu việc áp dụng các bài tập, chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể lực, sức bền, giữ dáng... đảm bảo rằng những ngôi sao sẽ có được hình thể đẹp nhất, luôn tràn đầy năng lượng trong thời điểm quan trọng của sự nghiệp.