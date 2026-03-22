Không gì hot hơn quần jeans ống rộng vào mùa hè, cứ mặc lên là thành người sành điệu

Quần jeans ống rộng từ lâu đã trở thành item "đinh" trong tủ đồ của nhiều nàng nhờ sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Đặc biệt vào mùa hè, khi thời tiết nóng bức khiến việc lựa chọn trang phục trở nên khó khăn hơn, kiểu quần này lại càng phát huy lợi thế. Tuy nhiên, để mặc jeans ống rộng mà vẫn nhẹ nhàng, mát mẻ và thời trang, cách phối đồ đóng vai trò rất quan trọng.

Dưới đây là 4 gợi ý đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn tận dụng tối đa item quen thuộc này.

Áo dệt kim

Nghe có vẻ nghịch lý khi nhắc đến áo dệt kim trong mùa hè, nhưng thực tế những thiết kế dệt kim mỏng, thoáng khí lại là lựa chọn khá thú vị. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng, áo dệt kim mang đến vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hiện đại.

Bạn có thể chọn những chiếc áo dệt kim dáng ôm, chất liệu mỏng, có độ co giãn tốt để tạo sự cân bằng với form quần rộng. Các gam màu trung tính như be, trắng kem, hoặc pastel sẽ giúp tổng thể trông dịu mắt và phù hợp với không khí mùa hè. Nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy thử những mẫu áo có họa tiết nhỏ hoặc kiểu dáng croptop để khoe nhẹ vòng eo, giúp outfit không bị "nuốt dáng".

Áo hai dây

Không có gì phù hợp với mùa hè hơn áo hai dây. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, bộ đôi này tạo nên một tổng thể cân đối giữa sự phóng khoáng và quyến rũ.

Áo hai dây giúp phần trên trở nên gọn gàng, từ đó làm nổi bật phom dáng rộng rãi của quần. Bạn có thể chọn các chất liệu nhẹ như cotton, lụa hoặc satin để tăng cảm giác mát mẻ. Những thiết kế ôm sát hoặc hơi suông đều phù hợp, tùy vào phong cách bạn theo đuổi.

Với những ai thích sự năng động, áo hai dây trơn màu kết hợp jeans xanh basic là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Trong khi đó, nếu muốn nổi bật hơn, hãy thử các gam màu rực rỡ như cam, xanh lá hoặc họa tiết hoa rất "ăn nhập" với không khí mùa hè.

Áo sơ mi

Áo sơ mi thường gắn liền với hình ảnh chỉn chu, nhưng khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, nó lại mang đến một diện mạo hoàn toàn khác, vừa thanh lịch, vừa thoải mái.

Vào mùa hè, hãy ưu tiên những chiếc sơ mi chất liệu nhẹ như linen hoặc cotton mỏng để đảm bảo độ thoáng. Bạn có thể mặc theo kiểu sơ vin toàn bộ để tạo vẻ gọn gàng, hoặc chỉ sơ vin một phần để tăng sự phóng khoáng. Kiểu buộc vạt áo phía trước cũng là một cách hay để biến tấu, giúp tổng thể trở nên trẻ trung hơn.

Màu sắc của áo sơ mi cũng ảnh hưởng khá nhiều đến phong cách. Sơ mi trắng hoặc xanh nhạt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với môi trường công sở. Trong khi đó, các mẫu sơ mi kẻ hoặc họa tiết sẽ giúp bạn trông nổi bật hơn.

Áo trắng cách điệu

Áo trắng luôn là món đồ cơ bản, nhưng khi được thiết kế cách điệu, nó lại trở thành điểm nhấn thú vị cho cả set đồ. Khi phối cùng quần jeans ống rộng, áo trắng cách điệu giúp bạn giữ được sự tối giản mà vẫn nổi bật.

Các chi tiết như tay phồng, bèo nhún, cut-out nhẹ hoặc cổ vuông sẽ làm chiếc áo trắng trở nên khác biệt. Những yếu tố này không chỉ tăng tính thời trang mà còn giúp tôn lên đường nét cơ thể một cách tinh tế.

Vì quần jeans ống rộng đã khá "nặng" về mặt thị giác, một chiếc áo trắng cách điệu sẽ đóng vai trò cân bằng, giúp tổng thể không bị rối mắt. Bạn nên chọn những thiết kế có độ dài vừa phải, không quá rộng để tránh làm mất đi phom dáng.

Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi hẹn hò hoặc đi chơi cuối tuần, khi bạn muốn trông nữ tính hơn một chút nhưng vẫn giữ được sự thoải mái. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách nhỏ và đôi giày phù hợp, bạn đã có ngay một diện mạo vừa tinh tế vừa hợp xu hướng.

