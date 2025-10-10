Nữ diva hạng A thế giới lên tiếng vụ rớt váy: May là tôi có mặc đồ lót, chứ bình thường...

Jennifer Lopez - nữ ca sĩ, diễn viên, biểu tượng sắc đẹp của Hollywood vẫn luôn được ngưỡng mộ vì sự chuyên nghiệp và bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng ngay cả một ngôi sao lão luyện như cô cũng không tránh khỏi việc từng đỏ mặt, ê chề trước hàng chục nghìn khán giả.

Xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mới đây, Jennifer Lopez diện chiếc váy ánh vàng lấp lánh của Elie Saab, rạng rỡ quảng bá cho bộ phim Kiss of the Spider Woman . Trong cuộc trò chuyện, host Jimmy Fallon nhắc lại sự cố trang phục từng khiến cả mạng xã hội xôn xao hồi tháng 7, và Jennifer Lopez lần đầu lên tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện theo cách hài hước, duyên dáng.

Theo đó, tối 25/7, trong một đêm diễn ở Ba Lan, khi khán giả đang hát mừng sinh nhật tuổi 56 của mình, Jennifer Lopez xuất hiện trong bộ trang phục vàng ánh kim gồm áo bra tam giác, váy tua rua ngắn và đôi boots cao gót ánh nhũ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô giơ micro cảm ơn khán giả và chiếc váy đột ngột tụt thẳng xuống chân.

Cả sân khấu im phăng phắc vài giây, rồi vỡ òa trong tiếng cười. Jennifer cũng bật cười ngay tức khắc, cô nhắc lại cách mình đã xử lý tình huống "cực đỉnh" khi ấy: "Tôi đang đứng đây, chỉ còn mỗi đồ lót! Sao, mọi người thấy ổn chứ? Thế này chắc mai lên mạng hết cho xem!" . Sau đó, cô còn ném luôn chiếc váy xuống khán đài, đùa rằng: "May mà hôm đó tôi có mặc đồ lót. Chứ bình thường thì… không đâu nhé!" - Nữ ca sĩ chữa ngượng bằng câu nói nửa đùa nửa thật.

Đoạn video được lan truyền nhanh chóng, người ta thấy rõ cảnh trước khi sự cố xảy ra các vũ công của Lopez đã cố gắng chỉnh lại trang phục cho cô ngay trên sân khấu, vì chiếc váy hôm đó là một sản phẩm hoàn toàn được "chế" gấp trước giờ G.

Khi được Jimmy chiếu lại clip, Jennifer vừa cười vừa kể: "Bộ đồ đó là làm trong ngày luôn. Tôi xem được ảnh một người mẫu cũ, chính xác là Yasmine Bleeth. Cô ấy mặc một bộ cực xinh hồi thập niên 90. Tôi liền nói với đội stylist: 'Làm bộ giống thế này đi'. Thế là họ ráp vội trong vài tiếng. Tôi cũng không chắc mình có mặc không, nhưng phút chót lại quyết định mặc lên sân khấu. Và rồi… boom, váy rơi luôn!"

Cô cũng không quên bênh vực ekip của mình: "Tội nghiệp lắm, họ đã phát điên vì tôi với bộ đồ đó. Nhưng biết sao được, tôi thấy thích mà".

Không chỉ dừng ở đó, Lopez còn kể thêm một tai nạn khác không kém phần nhớ đời: trong một show diễn ở Kazakhstan tháng 8, khi đang biểu diễn, cô phát hiện một con côn trùng khổng lồ đang bò dọc cổ áo bodysuit màu đen. "Nhìn dưới ánh đèn, nó to như cái trực thăng luôn!", cô bật cười. Thế nhưng thay vì hoảng sợ, nữ ca sĩ chỉ nhẹ nhàng hất tay đúng nhịp nhạc, khiến con bọ bay thẳng khỏi người như một phần của màn trình diễn. Jimmy Fallon nghe xong cũng phải trầm trồ: "Không ai xử lý cool như cô đâu!"

Theo PageSix