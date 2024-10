Mặc đẹp rất đơn giản với 10 công thức phối đồ màu trung tính tới công sở

Việc lên đồ đi làm mỗi sáng không phải là điều đơn giản, đôi khi còn khiến chị em tốn nhiều thời gian, đặc biệt đối với những nàng công sở bận rộn. Tuy nhiên, các nàng vẫn có thể mặc đẹp trong tích tắc nếu chọn trang phục màu trung tính. Outfit màu trung tính ghi điểm ở sự trang nhã, thanh lịch, ai cũng có thể chinh phục được. Bên cạnh đó, nếu phối đồ khéo léo, trang phục màu trung tính sẽ đem đến hiệu quả "hack" tuổi.

Sau đây là 10 cách diện đồ màu trung tính vừa trẻ trung, vừa tinh tế mà nàng công sở nên tham khảo:

Công thức áo blouse màu đen và quần âu xám trở nên yêu kiều hơn nhờ chiếc khăn mảnh quàng cổ. Khi sơ vin gọn gàng và đi giày mũi nhọn, chiều cao của người mặc sẽ được "ăn gian" hiệu quả. Những món phụ kiện nhỏ như khuyên tai, đồng hồ sẽ tạo điểm nhấn long lanh cho outfit.

Sự kết hợp giữa áo thun cộc tay và chân váy xám đã tạo nên bộ cánh hiện đại nhưng vẫn phù hợp với môi trường công sở. Những điểm nhấn như áo len quàng vai, thắt lưng da không hề thừa, trái lại còn tạo sự phóng khoáng, nổi bật cho outfit. Chị em có thể tăng vẻ sang trọng cho outfit công sở bằng một đôi boots đen.

Áo len mỏng sẽ phổ biến vào khoảng thời gian cuối mùa thu, đầu mùa đông. Đây là item mà chị em có thể phối đồ theo cách đơn giản nhất, vẻ ngoài vẫn ấn tượng. Nàng công sở hãy ghim combo áo len mỏng và chân váy suông màu xám, giày slingback mũi nhọn, thắt lưng da để ghi điểm phong cách trong nháy mắt.

Áo blouse vải satin, cổ cao ghi điểm ở sự nữ tính và yêu kiều. Để tăng thêm nét dịu dàng cho outfit, chị em nên kết hợp áo blouse vải satin với chân váy bút chì. Thao tác sơ vin là không thể thiếu để đảm bảo sự chỉn chu, chuyên nghiệp cho bộ cánh.

Áo dệt kim cài khuy tuy đơn giản nhưng vẫn mang đến làn gió mới cho phong cách. Muốn vẻ ngoài thêm trẻ trung, phóng khoáng, nàng công sở hãy kết hợp mẫu áo dệt kim này với quần vải thô. Các món phụ kiện dáng mảnh đã đảm bảo nét tinh tế cho tổng thể. Bộ cánh trên không hề "lạc điệu" với môi trường công sở.

Váy sơ mi màu xanh navy rất trang nhã, thanh lịch nhưng không cộng tuổi cho người mặc. Thậm chí, bộ váy trên còn ghi điểm hiện đại và trẻ trung, đồng thời tôn da hiệu quả. Để nâng tầm vẻ sang trọng cho set váy, chị em hãy nhấn nhá một chiếc thắt lưng dáng mảnh.

Mẫu áo khoác phổ biến nhất mùa lạnh chính là blazer cộc tay. Kiểu áo này trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch. Vẻ ngoài của người mặc sẽ trở nên thời thượng hơn nếu kết hợp áo blazer cộc tay với áo thun màu đen, quần âu xám.

Áo thun đen và chân váy bút chì màu trắng mang đến cho người diện nét trẻ trung xen lẫn vẻ thanh lịch. Nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn rất nên tham khảo bộ cánh trên. Cụ thể, khi sơ vin gọn gàng và đi sandal cao gót quai mảnh, chiều cao của người mặc sẽ được cải thiện tối ưu.

So với chân váy xếp ly nhỏ, chân váy xếp ly to bản sang trọng hơn và phảng phất nét cổ điển. Để có được tổng thể trang phục nữ tính, chị em hãy kết hợp chân váy xếp ly to bản với áo blouse rồi sơ vin gọn gàng. Đôi giày mũi nhọn không chỉ tôn dáng hiệu quả, mà còn tăng thêm sự tinh tế, thanh lịch cho outfit.

Chị em đừng bỏ qua áo len cộc tay khi hoàn thiện phong cách mùa thu. Mẫu áo này có sự trẻ trung xen lẫn nét trang nhã. Cách phối áo len cộc tay với quần âu, giày mũi nhọn khá đơn giản nhưng vẫn gây ấn tượng ở sự sành điệu, thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm