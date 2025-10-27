Nữ chính Mưa Đỏ bỗng thành "bản sao" Hyeri, đến chị ruột cũng phải thừa nhận

Sau vai diễn O Hồng trong bộ phim Mưa Đỏ , Lê Hạ Anh đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Trước đây, cô cũng là gương mặt rất quen thuộc trên sóng truyền hình Việt khi đóng nhiều bộ phim đình đám của cả sóng giờ vàng VTV lẫn các đài truyền hình phía Nam.

Lê Hạ Anh vụt sáng sau thành công từ vai diễn Mưa Đỏ.

Khán giả yêu mến Lê Hạ Anh không chỉ bởi lối diễn xuất tinh tế, cảm xúc mà còn bởi vẻ ngoài trong trẻo, dịu dàng của cô. Nữ diễn viên sinh năm 1995 thường được nhắc đến với nụ cười tươi, ánh mắt hiền và khuôn mặt tròn phúc hậu, những đường nét khiến nhiều người liên tưởng đến Lee Hyeri - nữ chính của bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc Reply 1988. Từ biểu cảm tự nhiên đến thần thái thân thiện, Hạ Anh mang đến cảm giác gần gũi, dễ mến, kiểu đẹp khiến khán giả "càng nhìn càng thấy cuốn".

Lê Hạ Anh trong một đoạn clip đu trend nhận được 669k lượt xem. (Nguồn: lehaanh3108)

Lê Hạ Anh được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Hyeri.

Thậm chí, trong một đoạn clip hậu trường do chính chị gái cô đăng tải cùng dòng trạng thái: "Công nhận em tui giống Lee Hyeri thiệt" . Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này.



Quan điểm này cũng được chị gái cô đồng tình.

Nhiều netizen thừa nhận, thoạt nhìn, họ còn ngỡ Hạ Anh chính là Lee Hyeri phiên bản Việt.

Cả hai đều sở hữu đôi mắt sáng, sống mũi cao và khuôn miệng cũng khá tương đồng.



Cả hai mỹ nhân Việt - Hàn đều được khen đẹp bất chấp cam thường.

Hạ Anh ngoài đời ghi điểm với công chúng nhờ vẻ đẹp dịu dàng và trong trẻo rất riêng. Cô trung thành với phong cách trang điểm tự nhiên, tối giản, phù hợp với hình tượng nhẹ nhàng mà mình theo đuổi. Thay vì cầu kỳ phấn son, nữ diễn viên thường xuất hiện với lớp nền mỏng nhẹ, tông makeup trong suốt, điểm nhấn nằm ở làn da khỏe khoắn và đôi môi tươi tắn vừa đủ để rạng rỡ, vừa đủ giữ trọn nét mộc mạc, gần gũi.

Người đẹp thường chọn tông makeup đơn giản, nhẹ nhàng.

Nữ chính Mưa Đỏ cũng chọn phong cách ăn mặc khá tối giản và nữ tính khi thường xuyên diện váy áo đơn sắc, ưu ái những gam màu nhẹ nhàng như trắng, kem, be, xanh pastel hoặc hồng - bảng màu vừa tinh tế vừa giúp tôn làn da sáng tự nhiên. Phom dáng trang phục mà nữ diễn viên ưa thích thường đơn giản nhưng khéo tôn vóc dáng, như váy midi dáng suông vải mềm phối cùng quần ống rộng hoặc chân váy.

Trong những chuyến du lịch hay các hoạt động đời thường, Hạ Anh hướng đến sự thoải mái tuyệt đối: giày bệt, sandals hoặc sneakers trắng, kết hợp với layout makeup nhẹ, mái tóc để tự nhiên không tạo kiểu cầu kỳ.