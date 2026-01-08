Nữ ca sĩ mặc gợi cảm, đi giày cao lênh khênh để "trồng chuối" thu hút 5 triệu lượt xem là ai?

Bước đi mượt mà trên những đôi giày cao gót vốn đã là thử thách với khá nhiều người, chưa nói đến việc thực hiện những động tác đòi hỏi sức bền và khả năng kiểm soát cơ thể cao. Thế nhưng mới đây, Dua Lipa hút gần 5 triệu lượt xem với đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ đi giày cao gót và thực hiện động tác lộn ngược người. Đáng nói hơn, trong lúc thực hiện tư thế khó, ngôi sao người Anh còn "tăng độ khó cho game" khi diện một chiếc quần jeans cạp cao nhưng vẫn giữ được thăng bằng, khiến nhiều người không khỏi nể phục trước độ dẻo dai và trình Yoga của nữ ca sĩ.

Đoạn video viral MXH của Dua Lipa. (Nguồn: britishvogue)

Trong đoạn video viral, Dua Lipa khiến người xem không thể rời mắt khi thực hiện động tác trồng cây chuối trên nền thảm, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên vai, cánh tay và phần cơ lõi. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không chỉ giữ tư thế lộn ngược một cách chắc chắn mà còn kiểm soát chuyển động rất mượt, chậm rãi và nhẹ nhàng, không hề có cảm giác bị chênh vênh hay mất thăng bằng. Dù biểu diễn cùng giày cao gót, mỹ nhân New Rules vẫn hoàn thành động tác một cách gọn gàng, thậm chí là gợi cảm, cho thấy nền tảng thể lực và khả năng kiểm soát cơ thể đáng nể của cô.

Bên cạnh đó, Dua Lipa cũng khiến người hâm mộ thích thú với chia sẻ lúc nào cũng mang theo thảm tập Yoga ngay khi đi du lịch. Có lẽ, chính nhờ sự chăm chỉ đó mà body săn chắc, quyến rũ của nữ ca sĩ luôn là thứ khiến dân tình phải trầm trồ.

Dua Lupa thực hiện màn trồng chuối cực mượt dù đang mặc quần jeans và đi giày cao gót.

Song song với màn thể hiện kỹ thuật ấn tượng, một điểm nữa khiến khoảnh khắc này trở nên viral chính là body chuẩn chỉnh của Dua Lipa. Nữ ca sĩ diện áo bra top ôm sát, với thiết kế hình bươm bướm lấp lánh, chi tiết buộc dây khoe trọn phần lưng trần nuột nà và vòng eo săn chắc. Cô mix cùng combo quần jeans và giày cao gót để tôn lên đôi chân dài và tỷ lệ cơ thể cân đối. Vóc dáng săn chắc, đường cơ rõ nét cùng làn da nâu khỏe khoắn khiến giao diện Dua Lipa càng thêm slay và hút mắt.

Sắc vóc quyến rũ của ngôi sao người Anh. Cô vẫn lựa chọn style makeup tông nude quen thuộc, tóc xoăn xõa bồng bềnh để tăng thêm vẻ cuốn hút cho diện mạo.