Nữ bác sĩ đẹp nhất màn ảnh Hàn gây xôn xao vì mặc đồ 180 triệu dù "cháy túi"

Go Youn Jung – cái tên không còn xa lạ với fan K-drama, từ Sweet Home , Alchemy Of Souls , Moving và giờ đây tiếp tục gây bão với vai chính Oh Yi Young trong Resident Playbook , (phần ngoại truyện của siêu phẩm đình đám Hospital Playlist) . Dù vào vai bác sĩ nội trú không quá cầu kỳ trong khoản ăn mặc, nhưng gương mặt đẹp xuất sắc của Go Youn Jung cũng không bị lu mờ. Thậm chí, ngay cả trong những cảnh quay tóc tai rối bời, bác sĩ đẹp nhất màn ảnh Hàn vẫn khiến người xem mê đắm với visual của mình.

Nhan sắc đẹp không góc chết của Go Youn Jung trong Resident Playbook. Mỹ nữ gây ấn tượng với kiểu tóc đen ép thẳng cùng tông trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng mịn.

Không chỉ gây chú ý bởi những tình tiết y khoa thú vị, mà mới đây, câu chuyện ngược đời của Oh Yi Young (nhân vật do Go Youn Jung) thủ vai cũng khiến các "mọt phim" bàn tán. Cụ thể, dân tình đã bóc được 1 set đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại có giá trị “chanh sả” của Go Youn Jung - gần 180 triệu đồng. Đáng chú ý, Oh Yi Young quay lại bệnh viện không phải vì đam mê mà là do đang mắc nợ 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) từ tài khoản thấu chi. Tài chính "cháy túi" là vậy nên việc nữ diễn viên diện trang phục đắt đỏ khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nhân vật này xuất thân là "cựu tài phiệt" nên diện đồ đắt là chuyện dễ hiểu.

Set đồ đang trở thành chủ đề bàn tán trong Resident Playbook của Go Youn Jung.

Set đồ all black gồm áo tee ôm sát của Helmut Lang có giá 5,6 triệu đồng, quần cargo pants đến từ ACNE Studios có giá 16,5 triệu đồng, túi croissant bag của Lemaire có giá hơn 38 triệu đồng. Đặc biệt, vedette của outfit chính là mẫu đồng hồ thuộc dòng Boy Friend của Chanel với kiểu dáng tối giản, tinh tế nhưng không kém phần sang chảnh trị giá khoảng 116 triệu đồng.

Tổng set đồ Go Youn Jung diện lên đến gần 180 triệu đồng, nghe không giống trang phục của người đang đi làm để trả nợ.

Cộng đồng mạng thích thú với outift đắt đỏ của Go Youn Jung, thậm chí đây còn trở thành đề tài bàn luận sôi nôi cho netizen.