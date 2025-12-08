NTK Hà Lan tặng bộ túi thời trang thiết kế độc bản cho ca sĩ Amy Lê Anh

Liên hệ với nữ ca sĩ, cô cho biết, chiếc túi này là tác phẩm của NTK Hiente Nguyen – một người có niềm đam mê lớn với thời trang túi xách luxury. Hiente Nguyen đã có hơn 10 năm sống và làm việc tại Hà Lan, đi qua hơn 40 quốc gia, sở hữu 10 cửa hàng túi hiệu Luxury.

Chị đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, kinh doanh và trải qua nhiều vai trò vị trí khác nhau trong ngành thiết kế túi xách luxury.

Sau nhiều năm sống và làm việc tại nước ngoài, sở hữu chuỗi cửa hiệu túi xách Luxury hoành tráng, mới đây NTK Hiente Nguyen quyết định trở về Việt Nam với mong muốn khởi tạo một ngành nghề mà mọi thiết kế được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn sáng tạo quốc tế.

NTK Hiente Nguyen và Amy Lê Anh vốn có quan hệ thân thiết nên lần trở về này, Hiente Nguyen đã tặng nữ ca sĩ một bộ túi được thiết kế độc bản có đính tên Amy trên sản phẩm.

Được biết, chiếc túi này không lặp lại mô típ của thương hiệu khác. Không sao chép, không chỉnh sửa từ mẫu có sẵn. Từ khâu ý tưởng đến thực hiện đều được chăm chút chỉnh chu, kỹ lưỡng và mang đậm dấu ấn riêng của Amy Lê Anh.

Chiếc túi được thiết kế dáng chữ A, hai bên là chữ Y, mặt trước túi là chữ M, bên hông túi có charm 3D khắc tên Amy. Chia sẻ về món quà độc bản này, cháu gái danh ca Giao Linh bày tỏ, chị vô cùng hạnh phúc và cảm thấy được trân trọng khi nhận quà từ NTK Hiente Nguyen. Khi hỏi về giá trị chiếc túi, Amy Lê Anh không ngần ngại cho biết, chiếc túi độc bản này có giá tới vài nghìn đô, được làm hoàn toàn bằng da thật.

"Túi này nếu là bản giới hạn 100 mẫu trên toàn thế giới thì khoảng 55 triệu đồng nhưng độc bản thì con số này nhân 10 lần", Amy Lê Anh chia sẻ.

Amy Lê Anh sinh năm 1984 được biết đến là một ca sĩ phòng trà với chất gọng trầm khàn da diết. Tiếng hát của cô một thời phủ kín các quán cà phê Sài Gòn. Cô từng đạt Huy chương Bạc Tiếng hát phát thanh Đài VOH năm 2004.

Amy Lê Anh còn được yêu mến khi lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ 7. Cô từng tham gia nhiều phim như: Phượng Khấu, Bánh bèo hữu dụng, Kỳ án chốn hậu cung, Chuyện kể người chết…

Amy Lê Anh còn 2 lần đoạt vương miện tại các cuộc thi nhan sắc: Hoa hậu Áo dài Việt Nam – Paris 2016; Hoa hậu Đại sứ Quý bà Việt Nam toàn cầu 2017. Cô cũng là thành viên Hội Điện ảnh TPHCM hồi đầu năm nay.

Hiện tại, ngoài làm Giám đốc thương mại quốc tế cho một tập đoàn đa ngành, cô cũng rất tâm huyết với chuỗi Hành trình Văn hóa Thương mại Việt Nam. Tháng 12 này, nữ ca sĩ sẽ tổ chức sự kiện Hành trình Văn hóa Thương mại Việt Nam tại Liên Bang Nga.