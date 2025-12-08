Á hậu Thụy Vân giảm hơn 10 kg

Tối 5/12, Á hậu Thụy Vân cùng MC Đức Bảo đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho đêm trao giải diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là lần thứ năm liên tiếp cô được ban tổ chức tin tưởng trao trọng trách dẫn chương trình.

Theo Thụy Vân, VinFuture là chương trình đạt chuẩn quốc tế, đòi hỏi người dẫn phải chắc chắn, linh hoạt, có khả năng kết nối cảm xúc của toàn bộ không gian. "Tôi luôn bắt đầu lại từ con số 0 để không chủ quan. Khi đứng trước những nhà khoa học hàng đầu thế giới, sự chuẩn xác là điều tối thượng", cô nói.

Thụy Vân đảm nhận vai trò MC trong lễ trao giải.

Trước đó, Thụy Vân dành nhiều thời gian làm việc phía sau hậu trường. Cô đọc tài liệu, trao đổi với ban tổ chức, làm việc trực tiếp với các chuyên gia để đảm bảo ngôn ngữ, thuật ngữ và tinh thần chương trình được truyền tải trọn vẹn.

Đây là lần xuất hiện quan trọng của Thụy Vân sau khi sinh con thứ hai hơn 3 tháng. Cuối tháng 10, cô chia sẻ với Tiền Phong vừa sinh con gái được hai tháng. Thời gian qua, người đẹp vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng hạn chế nhận lời dẫn sự kiện.

Tại lễ trao giải, Thụy Vân chọn trang phục áo dài trắng thanh lịch, nền nã. Cô gây chú ý với thân hình thanh mảnh, gọn gàng. Người đẹp cho biết cô đã giảm được hơn 10 kg sau khi sinh con.

“Tôi không có bí quyết đặc biệt. Quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái và ăn uống khoa học. Tôi ưu tiên đồ tươi, ít dầu mỡ. Tôi cũng vận động nhẹ nhàng như đi bộ, giãn cơ, tập phục hồi khi cơ thể cho phép. Kiên nhẫn và thấu hiểu cơ thể quan trọng hơn mọi phương pháp ép buộc", cô chia sẻ.

Thụy Vân giảm hơn 10 kg sau khi sinh con.

Trong khi nhiều nghệ sĩ thoải mái công khai hình ảnh con, Thụy Vân lại chọn cách giữ kín. Thụy Vân chỉ công khai hình ảnh con trai đầu (bé Tony) sau 7 tuổi, khi bé đã đủ nhận thức.

“Tôi chọn cho con sự bình yên. Bình yên nghĩa là được lớn lên tự nhiên, không bị soi chiếu hay áp lực phải hoàn hảo. Các con không phải người của công chúng. Tôi muốn các bé lớn lên nhẹ nhàng, không chịu sự chú ý quá sớm. Với bé thứ hai, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của con", người đẹp chia sẻ.

Thụy Vân cho biết sau ba tháng sinh con thứ hai, cô được chồng và người thân ủng hộ trở lại công việc. "Việc quay lại với công việc không chỉ là vì khán giả, mà còn là cách tôi giữ cho mình năng lượng tích cực, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống", cô nói.

Á hậu Thụy Vân kết hôn với doanh nhân Cao Hoàng năm 2010. Cao Hoàng hơn Thụy Vân 8 tuổi, là kỹ sư xây dựng và là giám đốc của một công ty bất động sản lớn. Sau khi kết hôn, Thụy Vân kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng.

Nguyễn Thụy Vân sinh năm 1986, đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2008 và giải thưởng phụ Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất. Cô là gương mặt quen thuộc của chương trình Chuyển động 24h, nhiều năm liên tiếp lọt vào danh sách bình chọn MC ấn tượng của VTV Awards.