NSƯT 44 tuổi trẻ đẹp vượt mức, Huyền Lizzie và Hồng Diễm không dìm nổi

NSƯT Kiều Anh hiện là một trong những nữ diễn viên màn ảnh nhỏ nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vai diễn trong bộ phim giờ vàng Gia Đình Trái Dấu. Bên cạnh lối diễn xuất giàu cảm xúc, linh hoạt, điều khiến người xem không khỏi trầm trồ còn là vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ như thể bị thời gian “đóng băng” của nữ nghệ sĩ. Ở tuổi U45, cô vẫn giữ được làn da mịn màng, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái nhẹ nhàng, nền nã.

Mới đây, khi xuất hiện tại đám cưới của diễn viên Kiều My, NSƯT Kiều Anh tiếp tục gây chú ý khi đứng chung khung hình cùng nhiều đàn em trẻ tuổi mà gần như không hề lép vế. Hình ảnh ấy một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ và nhan sắc vượt thời gian của nữ diễn viên.

NSƯT Kiều Anh chụp ảnh cùng dàn diễn viên VTV. (Nguồn: Nguyễn Minh Tiệp)

Trong khung hình dàn sao VTV tụ họp tại đám cưới diễn viên Kiều My, NSƯT Kiều Anh xuất hiện cùng nhan sắc xinh đẹp như bị thời gian bỏ quên. Không cần quá cầu kỳ, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn tỏa sáng nhờ thần thái dịu dàng, nụ cười tươi tắn và gương mặt rạng rỡ đầy sức sống. Gam đỏ trầm của trang phục giúp cô vừa sang trọng, vừa nổi bật giữa không khí ấm cúng của buổi tiệc, đồng thời tôn lên làn da sáng mịn cùng đường nét thanh tú. Đáng nói, dù đứng chung khung hình với hai đàn em được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất VTV” như Huyền Lizzie và Hồng Diễm, NSƯT Kiều Anh vẫn không hề lép vế. Thậm chí, khi đứng cạnh diễn viên Lương Thanh kém tận 15 tuổi, NSƯT Kiều Anh vẫn ghi điểm với vẻ đẹp tươi tắn, "không tuổi".

NSƯT Kiều Anh trẻ đẹp không hề kém cạnh các đàn em. (Nguồn: Nguyễn Minh Tiệp)

Ở tuổi 44, NSƯT Kiều Anh ngày càng ghi dấu trong lòng khán giả với vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà nhưng vẫn giữ được sự tươi trẻ hiếm có theo năm tháng. Từ gương mặt hài hòa, đường nét mềm mại cùng thần thái rạng rỡ, nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn, cân đối cũng là "chìa khóa" giúp người đẹp thêm phần trẻ trung, tạo nên sức hút bền bỉ và giúp cô trở thành một trong những gương mặt được yêu mến nhất của màn ảnh nhỏ Việt Nam.