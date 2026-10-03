NS Nguyễn Văn Chung giãi bày khi biết đến nhóm "Con ghét bố mẹ": "Nếu không thể khiến con tin tưởng, mình cảm thật thất bại"

Ngoài những ca khúc quen thuộc như “Nhật ký của mẹ”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây ấn tượng qua những câu chuyện đời thường trong vai trò làm cha. Sau khi hôn nhân kết thúc, anh trực tiếp chăm sóc con trai; đồng thời có nhiều năm nuôi dưỡng cháu gái Suri như con ruột. Trong những chia sẻ về gia đình, nam nhạc sĩ từng kể về cảm giác day dứt trước câu hỏi của con, cũng như niềm xúc động khi nghe con trai nói thương mình.

Hình ảnh người cha ấy còn có những lúc tự nhìn lại thiếu sót. Anh từng thừa nhận lo lắng vì mất kết nối với con trai sau một khoảng thời gian quá bận rộn với công việc, rồi cố gắng dành thời gian để bù đắp. Chính sự sẵn lòng nhận ra điều mình chưa làm tốt khiến những chia sẻ của anh về chuyện nuôi con trở nên gần gũi.

Trong bài đăng trên trang cá nhân về nhóm “Con ghét ba mẹ”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục thể hiện cách nhìn ấy. Anh mở đầu thẳng thắn: “Mình không quan tâm đến group CON GHÉT BA MẸ, mình chỉ quan tâm là con mình có ghét mình hay không thôi!”.

Nếu con có cảm xúc tiêu cực, hãy tìm hiểu nguyên nhân

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng sự ghét bỏ thường có nguyên nhân. Một người có thể nảy sinh cảm xúc ấy khi bị đối xử quá đáng, bị tổn thương bởi lời nói, hành động hoặc thái độ của người khác.

Từ đó, anh đặt vấn đề với chính mình: Nếu con có lúc ghét bố, liệu bố đã từng nói hay làm điều gì khiến con tổn thương? Có thể đó là một khoảnh khắc nóng giận, cũng có thể là cách ứng xử kéo dài mà người lớn chưa nhận ra. Điều cần tìm hiểu là con đã cảm nhận những chuyện ấy như thế nào.

Trong cách nhìn của nam nhạc sĩ, cảm xúc của con là điều cần được lắng nghe trước khi vội quy kết con sai. Muốn biết vì sao con phản ứng, cha mẹ phải cho con cơ hội nói ra câu chuyện của mình.

Anh bày tỏ mong muốn tự hỏi bản thân đã làm gì chưa tốt, chưa thấu hiểu con ở đâu, có gây ra hiểu lầm nào hay không. Sau đó, cả hai cha con đều có thể chia sẻ để cải thiện mối quan hệ.

Điều anh ưu tiên là sự gần gũi giữa cha và con. Với nhạc sĩ, cha mẹ là những người thân thiết nhất trong cuộc đời đứa trẻ. Nếu con không thể tin tưởng và yên tâm bên mình, đó là điều khiến anh cảm thấy thất bại trong vai trò làm cha.

Gọi trẻ “vô ơn, bất hiếu” không giúp mối quan hệ tốt hơn

Một trong những điểm rõ ràng nhất trong chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là anh không đồng tình với việc "chửi bới" con mình, hoặc cả những đứa trẻ khác, là “vô ơn, bất hiếu”.

Những lời nặng nề ấy không giúp cha mẹ hiểu được điều đang diễn ra trong lòng con, cũng không khiến mâu thuẫn được giải quyết.

Nam nhạc sĩ nhắc đến một khoảng cách người lớn dễ bỏ quên: Điều cha mẹ đã biết chưa chắc con cũng biết, nhất là khi con chưa được hướng dẫn. Nhận thức hiện tại của người trưởng thành được hình thành qua nhiều năm trải nghiệm, mắc lỗi và rút kinh nghiệm. Không thể đòi hỏi một đứa trẻ ngay lập tức hiểu mọi chuyện giống mình.

Anh cũng nhìn lại chính bản thân, thừa nhận mình từng sai lầm, va vấp rồi mới nhận ra những bài học. Vì vậy, việc đem sự hiểu chuyện của người lớn ra so sánh với con ở hiện tại là điều cần cân nhắc.

Cha mẹ từng chịu được, chưa chắc con cũng chịu được

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đặc biệt lưu ý đến suy nghĩ thường gặp: Ngày trước cha mẹ cũng được dạy nghiêm khắc, từng chịu đòn roi mà vẫn lớn lên bình thường, nên con cũng sẽ như vậy.

Anh cho rằng cùng một cách dạy, mỗi đứa trẻ có thể chịu tác động khác nhau. Việc người lớn cảm thấy mình không bị tổn thương không có nghĩa con cũng không bị tổn thương.

Bên cạnh khác biệt giữa từng đứa trẻ là sự thay đổi của môi trường xã hội. Mỗi thời kỳ đặt ra những hoàn cảnh, trải nghiệm và khó khăn riêng. Cách dạy con, cách đồng hành với con vì thế cũng cần được điều chỉnh.

Quan điểm ấy cho thấy anh muốn cha mẹ chú ý đến đứa trẻ đang ở trước mặt mình: Con hiểu đến đâu, đang gặp khó khăn gì và cần được giải thích như thế nào.

Mong con luôn cảm thấy bình an bên cha mẹ

Ở cuối bài đăng, Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh sinh con là lựa chọn của cha mẹ, còn nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành là trách nhiệm của cha mẹ.

Với anh, yêu con cũng đồng nghĩa với việc thực hiện trách nhiệm ấy bằng sự bao dung, kiên nhẫn và thấu hiểu. Người lớn cần tự hỏi điều mình đang làm có thực sự vì con, hay chỉ để thỏa mãn mong muốn cá nhân.

Khép lại chia sẻ, nam nhạc sĩ gửi gắm: “Mong sao con mình luôn cảm thấy bình an bên mình! Mong sao những đứa trẻ luôn cảm thấy bình an bên Cha Mẹ chúng!”.

Giữa những tranh luận về tên gọi của một nhóm trên mạng, Nguyễn Văn Chung đưa sự chú ý trở về mối quan hệ trong từng gia đình. Anh muốn nghe con nói, hiểu điều khiến con tổn thương và sửa những gì mình có thể sửa. Đó cũng là cách người cha này mong giữ được lòng tin của con: để khi buồn hay giận, con vẫn biết mình có thể tìm đến bố.