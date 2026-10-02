Một ông bố lên tiếng về group “Con ghét bố mẹ”: Có khi nào bố mẹ yêu thương con "chưa đúng cách"?

Những ngày qua, hội nhóm mang tên "Con ghét bố mẹ" trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhóm từng thu hút gần 50.000 thành viên, khiến nhiều phụ huynh hoang mang ngay từ tên gọi.

Tên gọi "Con ghét bố mẹ" dễ gây sốc, nhưng không thể vì thế mà kết luận tất cả thành viên đều thực sự căm ghét gia đình. Có người chỉ đang giận dỗi, có người cần được lắng nghe; cũng có thể có những câu chuyện phía sau mà người ngoài không biết.

Cuộc tranh luận càng căng thẳng khi xuất hiện những phản ứng gay gắt từ phía phụ huynh. Rất nhiều phụ huynh đã vào hội nhóm và liên tiếp đăng những câu mắng mỏ.

Và mới đây trên kênh của mình, TikToker Long Chun - bố của bé "Cốm sì lây" cũng chia sẻ những quan điểm của anh dưới góc nhìn của một ông bố trẻ đang chăm con nhỏ trước những ồn ào xoay quanh group "Con ghét bố mẹ".

TikToker Long Chun - bố của bé "Cốm Sì Lây" nói về ồn ào xoay quanh group "Con ghét bố mẹ"

Có khi nào bố mẹ yêu thương con "chưa đúng cách"?

Là bố của bé "Cốm Sì Lây", Long Chun bắt đầu câu chuyện bằng một cảm xúc rất dễ hiểu của người làm cha: "Yêu thương, chăm bẵm con gái từng này mà lớn lên phát hiện ra nó vào cái nhóm là 'Con ghét bố mẹ', kể cũng buồn cũng tủi thân".

Anh không phủ nhận nỗi buồn khi tình yêu và công sức chăm sóc con dường như không được đón nhận như mình mong muốn. Nhưng sau cảm giác ấy, điều anh muốn nhấn mạnh là bố mẹ cần bình tĩnh nhìn lại mối quan hệ với con. "Có khi nào mình đang yêu thương con mình chưa đúng cách không?".

Theo Long Chun chia sẻ, người lớn đôi khi cho rằng con phải tự hiểu những hành động của bố mẹ đều xuất phát từ tình yêu. Khi xảy ra mâu thuẫn, công sinh thành, sự hy sinh và những vất vả nuôi con lại được nhắc đến như lý do để yêu cầu con nghe lời hoặc biết ơn.

"Nói thật tâm là thay vì bố mẹ cứ vội sồn sồn lên thì cũng nhìn lại bản thân mình. Có khi nào mà mình đang yêu thương con mình chưa đúng cách không? Rồi cứ bắt chúng nó phải tự hiểu. Đấy là cái cách yêu thương của bố mẹ, chứ thật ra bố mẹ gọi là mang nặng đẻ đau rồi mang những cái công ơn công sức ra để mà nói hoài thì đấy cũng không phải là cách".



"Nằm vùng" âm thầm trong hội nhóm, để hiểu được suy nghĩ, tâm tư của con

Để giải thích góc nhìn của mình, TikToker Long Chun nhắc lại trải nghiệm hồi nhỏ. Anh thừa nhận bản thân cũng từng có lúc giận, ghét bố mẹ sau khi bị đánh đòn. Khi ấy, cảm xúc chỉ được giữ trong đầu. Còn trẻ em ngày nay có mạng xã hội và có thể đưa những suy nghĩ ấy lên một hội nhóm.

"Hồi bé mà mình bị bố mẹ cho ăn đòn ấy, mình cũng ghét bố mẹ mình bỏ xừ ra. Chẳng qua là cái thời đại đấy thì chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Còn bây giờ tụi trẻ con có mạng xã hội, tụi nó nói trên ấy, thì cũng như là cái suy nghĩ trong đầu mình ngày xưa".

Từ trải nghiệm đó, anh nghĩ phụ huynh đừng vội xem mọi lời bộc lộ tiêu cực là bằng chứng để phán xét một đứa trẻ. Một câu nói trong lúc tức giận, một mâu thuẫn kéo dài hay một câu chuyện gia đình nhiều tổn thương đều cần được hiểu trong hoàn cảnh cụ thể.

"Các bố mẹ vào đấy thì nằm vùng ở trong đấy để biết tâm tư tình cảm của con rồi đồng hành cùng với con. Mình thấy nhiều phụ huynh vào trong đấy cứ chửi bới tụi nó, chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Mỗi đứa trẻ mỗi tâm tính khác nhau, mỗi hoàn cảnh gia đình là khác nhau. Cứ gom tất cả những cái bình luận tiêu cực của bọn con nít vào, xong chửi cả một bầy một đàn, khổ thân tụi nó".

Thay vì chỉ nổi giận khi đọc được tâm sự của con, anh cho rằng cha mẹ có thể xem đó là cơ hội hiểu thêm những điều con chưa nói trực tiếp với mình. Biết con đang nghĩ gì, buồn vì đâu hay có khúc mắc nào cũng là một bước để tìm cách đồng hành.

Người lớn cần chủ động gỡ rối, thay vì ép buộc con trẻ phải yêu mình

Đặt tình huống vào chính gia đình mình, Long Chun thừa nhận nếu sau này con gái nói ghét bố, anh chắc chắn sẽ buồn. Nhưng anh không muốn dùng vị thế của người bố để ép con phải có một cảm xúc khác.

"Mình là người lớn, mình suy nghĩ được nhiều hơn chúng nó, thì mình phải đi gỡ rối cho chúng nó chứ. Mình mà ra vẻ là bố mẹ được quyền này quyền kia, thì lại càng làm chúng nó thu mình lại" - bố bỉm chia sẻ.

Tình cảm không thể được yêu cầu bằng mệnh lệnh. Người lớn cần tự hỏi những điều mình đã làm có tác động thế nào đến con, rồi tìm cách tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái.

"Thay vì bây giờ là cứ đối đầu, gọi là hai chiến tuyến, là người lớn thì mình nhiều cách hơn, đừng làm cho nó ghét mình nữa mình làm cho nó yêu mình đi".

Và rồi, thay vì cứ gay gắt với con trẻ về nhóm "Con ghét bố mẹ". Bố mẹ sẽ làm gì để hiểu con hơn?

Với bố bỉm Long Chun, câu trả lời bắt đầu từ việc nhìn lại bản thân, lắng nghe từng hoàn cảnh và kiên nhẫn gỡ rối. Tình yêu bố mẹ dành cho con cần được thể hiện theo cách con có thể cảm nhận, để khi có chuyện buồn hay bất đồng, con vẫn có thể tìm về nói chuyện, tâm sự với bố mẹ, thay vì lên mạng than thở như thế này.

(Nguồn: Long Chun)