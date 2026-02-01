Cả nhà Khánh Thi - Phan Hiển rủ nhau chụp ảnh Tết, bé út Lisa gây sốt vì xinh như công chúa

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển mới đây khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi cùng nhau thực hiện bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ. Cả nhà 5 người rủ nhau diện những set áo dài hồng đồng điệu, mang đến không khí Tết vừa ấm áp vừa ngọt ngào, đúng chuẩn một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển rủ nhau chụp ảnh áo dài Tết

Trong bộ ảnh, hai con lớn của cặp đôi kiện tướng dancesport ngày càng ra dáng. Anh cả Kubi (tên thật Phan Đăng Quang) trông chững chạc, điển trai và rất ra dáng anh lớn trong nhà. Chị hai Anna (tên thật Phan Diệu Nhi) cũng không kém phần nổi bật với vẻ ngoài dịu dàng, đáng yêu, tạo dáng tự nhiên và thần thái ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, nhân vật "chiếm trọn spotlight" trong loạt ảnh lần này chính là cô công chúa út Lisa. Con gái út của Khánh Thi - Phan Hiển được khen xinh như công chúa với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng làn da trắng hồng. Đặc biệt, Lisa còn sở hữu mái tóc dài mượt mà, chỉ cần xuất hiện là đủ khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa.

Không chỉ trong bộ ảnh Tết, mỗi lần Lisa xuất hiện đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khánh Thi được biết đến là bà mẹ rất chăm chút cho con gái út, đầu tư cho bé những bộ hình long lanh tựa công chúa cổ tích.

Bên cạnh đó, Lisa còn được cho làm quen với múa từ rất sớm. Những clip ghi lại khoảnh khắc cô bé ép dẻo, thực hiện các động tác múa mềm mại, uyển chuyển khiến người xem không khỏi "tan chảy" vì quá đỗi đáng yêu.

Ba "của để dành" ngoan xinh yêu của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Những hình ảnh đời thường, gần gũi của cô bé tiếp tục khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" vì quá đỗi dễ thương. Bé Lisa, tên thật là Thùy Linh, là con út trong gia đình, bé sinh tháng 9/2023.

Ở tuổi ngoài 40, Khánh Thi không chỉ giữ vững phong độ trong sự nghiệp mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vai trò làm mẹ của ba nhóc tì đáng yêu. Gia đình Khánh Thi và Phan Hiển được xem là hình mẫu hạnh phúc khi luôn đồng hành, chia sẻ công việc và chăm sóc con cái.

Có thể thấy, tổ ấm nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng viên mãn, hạnh phúc. Bộ ảnh Tết không chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình mà còn cho thấy sự lớn lên từng ngày của các nhóc tỳ nhà cặp đôi nổi tiếng làng dancesport Việt.