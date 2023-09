Nike vượt mặt Chanel và Dior, tiếp tục là thương hiệu có giá trị nhất thế giới

Đến hẹn lại lên, báo cáo xếp hạng giá trị thương hiệu thuộc các nhóm ngành của Brand Finance đã được công bố.

Trong lĩnh vực thời trang may mặc, so với năm 2022 thứ tự các vị trí trong bảng xếp hạng không có sự xáo trộn quá đáng kể. Nhìn chung, BXH năm nay chỉ ra sự sụt giảm rõ rệt trong giá trị thương hiệu của các brand thời trang nhanh. Trong khi đó, top 5 vẫn là sự cạnh tranh giữa các thương hiệu thời trang thể thao và các nhà mốt xa xỉ.

Top 10 BXH giá trị thương hiệu may mặc của Brand Finance

Nike tiếp tục giữ ngôi vương

Nike duy trì vị trí dẫn đầu là thương hiệu may mặc có giá trị nhất thế giới, đáng chú ý, thương hiệu thời trang nước Mỹ đã nắm giữ ngôi vị quán quân này trong 8 năm liên tiếp. Theo ước tính của Brand Finance, so với năm 2022, giá trị thương hiệu của Nike trong năm 2023 giảm 6% là 31,3 tỷ USD. Bất chấp sự sụt giảm nói trên, ông lớn ngành thời trang thể thao vẫn giữ vững vị trí top 1.

Màn collab của G-Dragon và Nike tiếp tục khuynh đảo làng thời trang 2023

Annie Brown, Tổng Giám đốc Brand Finance Vương quốc Anh, nhận xét: "Từ cam kết không ngừng đổi mới, khả năng đón đầu xu hướng thị trường và quan hệ đối tác sâu rộng với các vận động viên trên toàn thế giới, Nike đã củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của mình trong ngành may mặc. Vào năm 2023, họ sẽ tiếp tục tận dụng danh tiếng và tầm ảnh hưởng toàn cầu to lớn của mình để tạo ra sự thay đổi tích cực không chỉ trong thế giới thể thao mà còn hơn thế nữa."

Cũng theo Brand Finance, Nike có Giá trị Nhận thức Bền vững (Sustainability Perceptions Value) cao nhất trong bảng xếp hạng các thương hiệu năm 2023, ở mức 2,3 tỷ USD. Chiến dịch 'Move to Zero' của thương hiệu đã thu hút được sự chú ý trên toàn cầu, giúp nâng cao nhận thức về cam kết phát triển bền vững của thương hiệu.

Các nhà mốt di sản vẫn kiên cường trước những thách thức

Thời kỳ hậu đại dịch, các nhãn hiệu thời trang xa xỉ phải đối mặt với những thách thức và thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng cũng như sự phổ biến của thương mại điện tử. Tuy vậy, các nhà mốt danh tiếng như Dior (giá trị thương hiệu tăng 46% lên 13,2 tỷ USD), Louis Vuitton (giá trị thương hiệu tăng 12% lên 26,3 tỷ USD) và Chanel (giá trị thương hiệu tăng 27% lên 19,4 tỷ USD) vẫn được Brand Finance đánh giá là có những phát triển ấn tượng nhờ vào mức tăng trưởng doanh số đầy hứa hẹn và sức mạnh thương hiệu di sản. Từ đó, giúp các nhà mốt nói trên duy trì vị thế biểu tượng của họ trong thế giới thời trang.

Bên cạnh đó, CELINE cũng được vinh danh là thương hiệu thời trang có tốc độ phát triển nhanh nhất. Giá trị thương hiệu của nhà mốt nước Pháp đã tăng 51% lên 2,9 tỷ USD. Theo đánh giá của Brand Finance, sự tăng trưởng vượt trội của CELINE nhờ vào những giám sát và chỉ đạo của Giám đốc sáng tạo Hedi Slimane, người được bổ nhiệm vào năm 2018, cùng CEO của hãng - Séverine Merle.