Nicola Peltz sao chép Victoria Beckham?

Một quan điểm khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới là đàn ông thường có xu hướng kết hôn với những phụ nữ trông giống và cư xử như mẹ ruột của họ. Nhiều người tỏ ra khó chịu và phản đối ý tưởng đó, nhưng Brooklyn Beckham có vẻ như rất đồng tình.

Trong khi đầu bếp sinh năm 1999 có thiên hướng bắt chước tình yêu với việc xăm trổ của người cha nổi tiếng, David Beckham, Nicola Peltz được cho là đang biến đổi thành phiên bản trẻ hơn và (được cho là) giàu có hơn mẹ anh.

Nicola Peltz ngày càng giống Victoria Beckham về phong cách thời trang. Ảnh: Shutterstock.

Vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng tư, mạng xã hội của các thành viên gia đình Beckham phủ kín hình ảnh về kỳ nghỉ ở ngoài khơi Miama (Florida, Mỹ) trên chiếc du thuyền mới mua trị giá 20 triệu USD. Trong khi gia đình huyền thoại bóng đá Anh dường như muốn khoe độ giàu có và cuộc sống xa hoa, điều thực sự gây chú ý nhất là con dâu cả và cách cô thay đổi từ ái nữ tỷ phú Mỹ kiêu kỳ thành bản sao của Victoria Beckham.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa, phong cách tối giản, thanh lịch thường thấy của cựu thành viên Spice Girls gần như bị loại bỏ, thay vào đó lựa chọn áo phông lửng và quần short ngắn cũng mà Nicola ưa chuộng.

Tháng 8/2022, ở thời điểm mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu đang căng thẳng nhất sau đám cưới triệu USD, nguồn tin của Page Six cho biết Brooklyn và Nicola muốn xây dựng “Thương hiệu Beckham” riêng và khác với bản gốc. Tuy nhiên, khi mà mối quan hệ đã được hàn gắn và thân thiết hơn bao giờ hết, nữ diễn viên Mỹ lại cho thấy những khoảnh khắc đậm chất Victoria Beckham.

Vào tháng 2, Nicola xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris với chiếc áo khoác da Dolce & Gabbana màu trắng – xanh dương – đen sành điệu. Đáng nói, Victoria từng mặc chiếc áo giống hệt vào năm 2001. Theo Daily Mail , nó là món đồ thời trang được yêu thích hơn 20 năm trước, có giá 965 bảng Anh (1.218 USD). Các ngôi sao hạng A như Naomi Campbell, Madonna và Jennifer Saunders đều được phát hiện mặc chiếc áo đó. Hiện tại, nó được bán lại với giá 7.800 bảng Anh (9.849 USD).

Nicola Peltz mặc áo giống hệt mẹ chồng cách đây 23 năm. Ảnh: BackGrid/Shutterstock.

Vào cùng tháng, trong đoạn video chia sẻ trên Instagram, Victoria, Brooklyn và Nicola nhảy theo giai điệu bài hát Wannabe nổi tiếng của Spice Girls khi dự tiệc mừng Nicola ra mắt phim Lola ở Los Angeles (Mỹ). Ái nữ của tỷ phú Nelson Peltz đã mặc thiết kế từ thương hiệu thời trang của mẹ chồng.



Vào dịp Lễ Phục sinh (31/3), trên chiếc du thuyền mới, Nicola và Victoria đeo tai thỏ màu hồng – trắng giống hệt nhau trong khi nhảy theo bản hit của Spice Girls, Say You'll Be There . Ngôi sao trẻ sinh năm 1995 giơ một cánh tay lên trời và làm dấu hiệu hòa bình - một trong những động tác đặc trưng của Victoria trong thời gian hoạt động âm nhạc.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào đầu tháng 3, Victoria chia sẻ phong cách của cô vào thập niên 1990 nhận được sự yêu thích từ các con, trong đó Nicola dường như là người hâm mộ đặc biệt.

“Thật buồn cười vì thời trang thập niên 1990 có sự trở lại như vậy. Bọn trẻ đã yêu cầu một số món đồ mà chúng tôi từng mặc. Một vài năm trước, chúng tôi bán nhiều thứ trong tủ quần áo của mình để làm từ thiện, nhưng bọn trẻ dường như không chấp nhận được”, nhà thiết kế thời trang 50 tuổi nói.

Thời điểm mới yêu đến khi tổ chức đám cưới với Brooklyn, Nicola quen thuộc với mái tóc vàng sáng. Tuy nhiên, kể từ nửa cuối năm 2022, cô chuyển sang mái tóc màu hạt dẻ giống mẹ chồng. Quần áo cũng nhiều món đồ đơn sắc hơn, thiên về trung tính và thích đồ da thể thao.

Vào dịp sinh nhật 29 tuổi của Nicola vào tháng 1, cặp mẹ chồng – nàng dâu ghi lại khoảnh khắc nhảy múa trên bãi biển. Vóc dáng, phong cách ăn mặc đến kiểu tóc và cách phối phụ kiện là chiếc kính râm giống nhau đến mức dễ bị nhầm lẫn.

Daily Mail nhận xét họ giống như hai chị em. Có lẽ cùng quan điểm về thời trang là bí quyết để tình mẹ con ngày càng thắm thiết.

Mẹ chồng - nàng dâu nhà Beckham hóa trang thành thỏ trong Lễ Phục sinh. Trong lúc nhảy, Nicola thực hiện tạo dáng như Victoria thời còn đi hát. Ảnh cắt từ video.

Trang phục đơn sắc, gợi cảm mà vẫn thanh lịch là những lựa chọn hàng đầu của Victoria. Ảnh: Shutterstock/FilMagic.

Áo da của Nicola được cho là lấy cảm hứng từ David và Victoria trong bữa tiệc Versace năm 1999. Ảnh: Shutterstock/IG.

Màu hồng từng được cả Victoria và con dâu lựa chọn để dự sự kiện thảm đỏ. Ảnh: IG/Getty Images.

Nicola đổi sang màu tóc nâu hạt dẻ sau khi kết hôn cùng Brooklyn. Ảnh: IG.

Victoria và Nicola được ví như hai chị em trong chuyến du lịch sinh nhật của nữ diễn viên Mỹ vào đầu năm. Ảnh cắt từ video.

Theo Daily Mail