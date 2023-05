Những "nàng tiên hoa" tại LHP Cannes: Elle Fanning là huyền thoại, còn lại thì sao?

Tại buổi công chiếu phim "How To Talk To Girls At Parties" diễn ra ở LHP Cannes 2017 ngày thứ 5, Elle Fanning đã trở thành trung tâm của thảm đỏ với bộ váy đính những bông hoa vô cùng tinh tế và độc đáo. Nữ diễn viên 19 tuổi rạng rỡ và nữ tính giống như một nàng tiên mùa xuân đang đang dạo bước. Tạp chí Vogue miêu tả Elle "giống như đang bước đi thướt tha trên cánh đồng hoa mùa xuân đang nở rộ"