4 sao Việt diện áo dài tại Cannes: Thanh tao, đơn giản mà tỏa sáng ngời ngời

Liên hoan phim Cannes không chỉ là sự kiện quan trọng của giới hàn lâm mà còn là sự kiện được giới mộ điệu vô cùng ngóng trông. Mỗi mùa Liên hoan phim Cannes là dân tình lại được 1 phen trầm trồ với những màn lên đồ chặt chém của dàn mỹ nhân sánh bước trên thảm đỏ. Những bộ cánh từ lồng lộn, cầu kỳ đến đắt đỏ, xa hoa đều được dàn người đẹp phô bày nhiệt tình dưới ống kính dày đặc đến choáng ngợp của giới truyền thông.



Vậy nhưng trong số đó, có 4 mỹ nhân Việt dù khoác lên mình tà áo dài truyền thống nhưng vẫn đủ khiến dân tình mê mẩn. Tà áo dài mang nét đẹp văn hóa của người con gái Việt Nam, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc mãnh liệt vẫn giúp họ tỏa sáng tại Liên hoan phim danh giá.

1. Lý Nhã Kỳ

Tại thảm đỏ, Liên hoan phim Cannes 2018, Lý Nhã Kỳ làm nức lòng truyền thông nước nhà, và được quốc tế khen ngợi không ngớt khi chọn diện tà áo dài ren trắng thêu hoa với những cách điệu cổ điển. Tà áo dài Việt Nam mang đến cho người đẹp họ Lý hình ảnh nền nã dịu dàng e ấp hơn bao giờ hết. Lý Nhã Kỳ tiết lộ, áo dài được thiết kế hai lớp với chất liệu lụa bên trong, bên ngoài phủ lớp ren mỏng thêu tay tỉ mỉ. Từng cánh sen được thêu 3D rời trước khi gắn kết rất công phu vào tà áo. Ngoài ra, hàng nghìn viên đá pha lê được sử dụng để bao viền và đính kết tạo nên những giọt sương mai trên cánh sen. Được biết đây là sáng tạo đến từ NTK Đinh Văn Thơ.

Không phải bất cứ bộ cánh dạ hội cầu kỳ nào, Lý Nhã Kỳ từng khiến dân tình trầm trồ khi chọn diện áo dài truyền thống trong 1 lần dự thảm đỏ LHP Cannes

2. Nhã Phương

Cũng tại Liên hoan phim Cannes 2018, Nhã Phương xuất hiện nhẹ nhàng, đằm thắm với tà áo dài truyền thống. Thiết kế dáng áo dài cơ bản với tông hồng phấn giúp cô tỏa sáng vẻ uyển chuyển, nữ tính. Cùng với đó, người đẹp chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn phồng, buông xõa. Cô không mang quá nhiều phụ kiện. Hình ảnh của Nhã Phương thanh tao, đơn giản mà tinh tế tối thượng.

Thay vì chọn váy áo cầu kỳ hay cách điệu ấn tượng, Nhã Phương khoe nhan sắc thanh tao, rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, không cách điệu hay đính kết phụ kiện quá nổi bật. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế tối thượng, giúp cô xây dựng hình ảnh người con gái truyền thống Việt Nam nền nã, thanh tao

3. Trương Thị May

Tại Liên hoan phim Cannes 2019, Trương Thị May mang áo dài Việt lên thảm đỏ với 1 hình ảnh hết sức cao sang, quyền lực. Cô khoác lên mình bộ áo dài nhung đen huyền bí với áo choàng in hình "Rồng đạp mây bay lên" uy phong, oai vệ. Cùng với đó là kiểu tóc búi cao với trâm vàng được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét đều được chạm trổ một cách công phu tôn nên nét uy quyền cao sang cho Trương Thị May khi khoác lên người bộ áo dài uy phong này. Đây là sáng tạo đến từ NTK Đinh Văn Thơ.

Trương Thị May cao sang, quyền lực trong tà áo dài cách điệu

4. Thanh Hằng

Tại Liên hoan phim Cannes 2011, Thanh Hằng chọn diện tà áo dài hở lưng khi xuất hiện trên thảm đỏ. Mẫu áo dài giản dị và sang trọng này đến từ nhà thiết kế Võ Việt Chung. Áo vẫn mang thiết kế và tông màu trắng truyền thống nhưng có thêm chi tiết thêu cách điệu phía trước và phần hở lưng rộng giúp cô khoe được tấm lưng trần nuột nà. Hình ảnh nền nã và gợi cảm của Thanh Hằng giúp cô liên tiếp lọt vào ống kính của giới truyền thông.

Thanh Hằng nền nã mà gợi cảm với thiết kế cut-out phần lưng

