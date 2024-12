4 kiểu giày tinh tế mà phụ nữ trung niên nên có

Phong cách thời trang nên được xây dựng một cách toàn diện. Điều này có nghĩa là, bên cạnh quần áo, váy và túi xách, phái đẹp nên chú trọng tới khoản chọn giày. Như vậy, phong cách sẽ ngày càng sành điệu, chỉn chu hơn. Đối với độ tuổi trung niên, những mẫu giày đáng sắm cần đáp ứng một số tiêu chí như sự trang nhã, thanh lịch, dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt.

Có nhiều kiểu giày mà phụ nữ tuổi trung niên dễ dàng bắt gặp khi đi mua sắm nhưng 4 mẫu mã sau đây là đáng mua nhất:

Giày loafer

So với giày búp bê, giày loafer cá tính hơn nhưng vẫn mang nét thanh lịch, trang nhã. Mẫu giày này cũng không lỗi mốt theo thời gian, do đó rất lý tưởng để phụ nữ trung niên bổ sung cho tủ đồ.

Giày loafer có nhiều biến tấu về màu sắc. Để không mất nhiều công sức và thời gian phối đồ, phụ nữ trung niên nên ưu tiên giày loafer mang tông màu đen, trắng, be hoặc nâu. Các phiên bản giày loafer này sẽ đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho tổng thể trang phục.

Giày cao gót mũi nhọn

Tủ đồ của phụ nữ trung niên không nên thiếu đi những mẫu giày cao gót. Món thời trang này sẽ giúp hoàn thiện bộ trang phục chỉn chu và lịch sự, phù hợp với môi trường công sở hay những sự kiện trang trọng.

Giày cao gót cũng có nhiều biến tấu để phụ nữ trung niên lựa chọn. Và nếu chỉ được sắm 1 đôi giày cao gót, phụ nữ trung niên nên ưu tiên thiết kế giày mũi nhọn. Đây là món thời trang rất cơ bản và không bao giờ lỗi mốt. Giày cao gót mũi nhọn ghi điểm ở sự trang nhã và tinh tế. Ngoài ra, mẫu giày này còn giúp kéo chân dài, "hack" dáng cao ráo hơn.

Giày boots

Boots là mẫu giày rất ấm áp và cần có trong tủ đồ mùa đông. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở khả năng giữ ấm, boots còn được đánh giá cao ở tính thời trang. Cụ thể, sự xuất hiện của mẫu giày này sẽ giúp cả tổng thể trang phục trở nên nổi bật và thời thượng hơn.

Chưa nhất thiết phải sắm kiểu boots quá cầu kỳ, phụ nữ trung niên chỉ cần chọn mẫu mã cơ bản, mang tông màu trung tính như boots mũi nhọn, mũi vuông…, phong cách đã trở nên ấn tượng hơn. Boots đơn giản còn giúp bộ trang phục của phụ nữ trung niên thêm sang trọng, tinh tế.

Giày màu be

Giày màu be ghi điểm ở sự trang nhã, nữ tính. Mẫu giày này ăn nhập với mọi kiểu trang phục mang màu sắc, phong cách khác nhau. Giày màu be khá gần với màu da nên tạo hiệu ứng chân dài, vóc dáng cao ráo.

Có nhiều mẫu giày màu be để phụ nữ trung niên lựa chọn. Nếu hướng tới sự tinh giản và nhã nhặn, phụ nữ trung niên nên chọn giày cao gót mũi nhọn, giày loafer, giày búp bê hoặc sandal mang tông màu be. Muốn phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng của giày màu be, phụ nữ trung niên hãy kết hợp mẫu giày này với quần dài trên mắt cá chân, váy ngắn hoặc chân váy midi.

Ảnh: Sưu tầm