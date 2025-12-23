Những kiểu mẹ như thế này thì dù có cố gắng đến đâu, con cũng khó mà thành “ông nọ bà kia”

Làm mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên tử tế, có bản lĩnh, có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng có một sự thật không dễ nghe, không phải cứ hy sinh nhiều là con sẽ thành người, và không phải cứ học giỏi, đủ đầy là tương lai tự khắc mở ra. Có những kiểu mẹ, dù thương con, dù cố gắng đến mấy, nhưng cách nuôi dạy lại vô tình kéo chân con lại phía sau.

1. Mẹ làm thay con mọi thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn

Từ tự mặc quần áo, dọn cặp sách, đến giải quyết mâu thuẫn ở lớp... mẹ đều nhúng tay vào. Con lớn lên quen được phục vụ, không biết chịu trách nhiệm, không có khả năng tự xoay xở.

Một đứa trẻ chưa từng tự giải quyết vấn đề thì khi ra đời rất khó đứng vững, chứ đừng nói đến chuyện làm nên việc lớn.



2. Mẹ kiểm soát con bằng nỗi sợ

Quát mắng, so sánh, dọa nạt để con nghe lời. Con ngoan vì sợ chứ không phải vì hiểu. Lâu dần, con mất tiếng nói nội tâm, thiếu tự tin, sợ sai, sợ thất bại.

Những người đi xa trong học vấn và sự nghiệp thường là người dám thử, còn đứa trẻ bị nuôi bằng sợ hãi thì chỉ mong đừng sai, đừng nổi bật.

3. Mẹ sống hộ cuộc đời của con

Chọn trường, chọn ngành, chọn bạn, chọn cả ước mơ. Con không được quyền thử, không được quyền vấp.

Khi bị tước mất quyền lựa chọn, con cũng mất luôn động lực nội tại, yếu tố sống còn để bền bỉ trên đường dài.



4. Mẹ chỉ nhìn vào điểm số

Điểm cao thì khen, điểm thấp thì mắng. Nhưng không ai dạy con cách học, cách quản lý thời gian, cách đứng dậy sau thất bại. Con có thể giỏi lúc nhỏ, nhưng khi môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn, thiếu kỹ năng sống và ý chí, con rất dễ tụt lại.



5. Mẹ luôn đóng vai nạn nhân

“Vì con nên mẹ mới khổ thế này”, “Mẹ hy sinh cả đời cho con”… Những câu nói tưởng là yêu thương nhưng lại là gánh nặng.

Con lớn lên trong cảm giác mắc nợ, sống để trả ơn chứ không dám sống cho chính mình.

Kết



Không có người mẹ nào cố tình làm hại con. Nhưng yêu con sai cách còn đáng sợ hơn thiếu thốn. Muốn con đi xa, mẹ cần lùi lại một bước: cho con quyền sai, quyền chịu trách nhiệm, quyền được là chính mình.



Bởi vì, "ông nọ bà kia" có chỗ đứng trong xã hội không được tạo ra từ những đứa trẻ bị kiểm soát, mà từ những đứa trẻ được tin tưởng, được rèn giũa và được lớn lên đúng nghĩa.