Những hoạt động không thể bỏ lỡ khi du lịch Phú Quốc cùng trẻ nhỏ

Mùa đẹp nhất trong năm đã tới và đây là cơ hội để cả gia đình cùng nhau lên kế hoạch đi chơi. Một trong số những địa điểm đang thu hút mọi người chính là Phú Quốc. Thời gian lý tưởng để khám phá nơi đây là từ tháng 10 - tháng 4 năm sau vì đây chính là mùa khô của hòn đảo. Lúc này thời tiết không quá nắng, nhiệt độ chỉ khoảng 27 độ C, biển êm, phù hợp cho các hoạt động vui chơi.

Mới đây, chị Trần Gấm (sống tại Hà Nội) cùng gia đình đã có chuyến du lịch tại đây và để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Vì có nhiều trẻ em tham gia nên chuyến đi sẽ có những điều thú vị cũng như cần chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Dưới đây là một số kinh nghiệm của bà mẹ trẻ, hy vọng sẽ có ích cho các gia đình đang có ý định đi chơi nhé.

Cần chuẩn bị gì trước chuyến đi

- Cần dành ra thời gian để lên danh sách những món đồ cần mang theo, để riêng vali đồ của bố mẹ và con để việc tìm kiếm dễ dàng hơn.

- Đi cùng trẻ nhỏ phải mang theo giấy khai sinh của con để làm thủ tục bay.

Các em bé cực kỳ hào hứng khi được đi chơi cùng bố mẹ.

- Thuốc men là thứ không thể thiếu phòng trường hợp con không may bị ốm trong thời gian đi du lịch (thuốc hạ sốt, men tiêu hoá, nước muối sinh lý, urgo,...).

- Nếu có bé nhỏ thì phải có thêm bỉm, khăn giấy ướt, sữa, đồ ăn vặt, bánh ăn dặm cho con.

Các con được tham gia trải nghiệm những điều lý thú suốt chuyến đi.

- Một số món đồ không thể thiếu khi đi du lịch như mũ nón, kem chống nắng, đồ bơi, kính râm, vài chiếc váy để tha hồ chụp ảnh sống ảo trên mấy hòn đảo xinh đẹp của Phú Quốc.

- Chọn Phú Quốc để đi vào giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 4 vì đó là mùa khô ở đây, thời gian lý tưởng để đi du lịch và khám phá nơi này.

Lịch trình đi chơi tại Phú Quốc

Nhà mình không đi theo tour mà tự lên lịch trình đi chơi trong khoảng thời gian 4 ngày 3 đêm. Vì có em bé đi cùng nên mình lên kế hoạch riêng 1 ngày cho cả nhà đi Safari để các con vui chơi trong đó.

Ngày đầu tiên tới nơi check in khách sạn và cả nhà đi ăn uống, tối đi dạo xung quanh thị trấn Dương Đông.

Ngày thứ 2 khám phá các đảo (ngày này thì mình mua tour đi đảo, tour có xe đưa đón mình từ khách sạn và chăm sóc toàn bộ khâu ăn uống, thăm quan, chụp ảnh trên đảo).

Safari là một trong những nơi làm bé thích mê vì có quá nhiều loại động vật.

Ngày cuối do chọn bay chuyến muộn 6h chiều nên mình đã lên kế hoạch cho cả nhà chơi nốt một số địa điểm nổi bật của Phú Quốc

Cho em bé đi cùng nếu nhà nào các bé dễ bị say xe, say tàu, cano thì các mẹ có thể cân nhắc bỏ qua tour đảo vì di chuyển qua mấy đảo liền các bé sẽ hơi mệt. Còn mấy bé nhà mình trộm vía không say xe nên đi tour đảo các bạn vẫn khoẻ, chỉ có bố mẹ đi theo phục vụ là mệt thôi.

Cả gia đình sẽ lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, cả bố mẹ cũng có những thước ảnh sống ảo cực đẹp.

Riêngg ở Phú Quốc đợt này có một hoạt động mới khá hay là chụp ảnh với SUP (lướt sóng có mái chèo) trên vịnh. Các em bé nhà mình được trải nghiệm nằm giữa vịnh và được chụp ảnh bằng flycam rất mê. Bên tour họ có chuẩn bị sẵn SUP và có người chụp hình, hướng dẫn tạo dáng cho khách. Mỗi khách có khoảng 1 phút để tạo dáng nên phải diễn thật nhanh và tạo dáng chuẩn để có hình đẹp mang về.

Trải nghiệm chèo thuyền sup cực kỳ hay ho, đảm bảo bé nào cũng thích mê.

Gợi ý một số địa điểm cho gia đình mang theo trẻ nhỏ

- Vin Safari hoặc VinWonder: Nếu đi với em bé, các gia đình nên đến đây. Hai địa điểm này khá rộng nên nếu muốn khám phá hết thì mỗi khu đi mất một ngày. Các mẹ cũng có thể cân nhắc sáng đi Vin Safari, chiều đi VinWonder. Đi chơi cùng các bé, ba mẹ cần chuẩn bị xe đẩy, nước lọc, dù hoặc mũ che nắng.

- Bãi Sao: Địa điểm này nổi tiếng với cát mịn và nước biển trong.

- Rạch Vẹm: Nằm ở Bắc đảo, cách thị trấn Dương Đông khoảng 25km, nơi đây được mệnh danh "vương quốc sao biển".

- Cáp treo Hòn Thơm: Xuất phát từ ga An Thới, bạn sẽ qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi và kết thúc ở Hòn Thơm. Trên hành trình đi cáp treo, gia đình bạn sẽ được thưởng ngoạn thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của thiên đường nhiệt đới phía Nam đảo ngọc.

- Ngắm hoàng hôn ở Ocsen bar: Đến nơi đây cả gia đình sẽ có loạt ảnh "sống ảo" mang về.

- Xây lâu đài cát trên biển: Phú Quốc có rất nhiều bãi biển đẹp, sóng nhỏ, cát mịn rất phù hợp và an toàn với trẻ nhỏ như Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Khem... Hãy cùng con xây những lâu đài cát trên bãi biển, chắc chắn bé sẽ mê mệt không muốn về cho mà xem.

- Grandworld Phú Quốc: Buổi tối thường có show nhạc nước (miễn phí) sẽ rất thú vị với các bạn nhỏ.

Hy vọng những kinh nghiệm trên từ bà mẹ trẻ sẽ có ích với các gia đình đang có dự định đi du lịch Phú Quốc nhé.