Tuyệt chiêu để có những bức ảnh đẹp cùng bé khi đi du lịch Đà Nẵng

Mỗi địa điểm du lịch đều có những điều đặc biệt riêng, và Đà Nẵng - Hội An cũng vậy. Là 2 trong số địa điểm nhận được nhiều sự yêu thích của giới trẻ, nơi đây phù hợp với tất cả mọi người, từ phụ huynh, sinh viên, cho đến những gia đình có con nhỏ.

Chị Nguyễn Thu đã có những trải nghiệm khó quên sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng - Hội An với nhiều ấn tượng khó phai: "Khi đặt chân đến đây, các bạn mới cảm nhận hết được một Đà Nẵng sạch sẽ, yên bình, quy mô và thân thiện đến nhường nào. Chưa kể là cảnh đẹp và không khí nơi đây nữa. Thật sự là đi mà chẳng muốn về chút nào.

Song song với đó là một Hội An - nơi chứa đựng biết bao di sản văn hóa được thế giới công nhận. Hội An như một bức tranh mộc mạc, giản dị và thật nên thơ. Dù là ngày hay đêm thì Hội An vẫn mang trong mình vẻ đẹp lôi cuốn khác nhau. Các góc check in, ăn uống cũng rất cổ kính".

Gia đình nhỏ ở Đà Nẵng

Dưới đây là một số review chi tiết của chị Nguyễn Thu, hy vọng sẽ có ích cho các gia đình có ý định đi chơi tại đây nhé.

Chuẩn bị thế nào?

- Nếu như bạn bận rộn, và mong muốn chỉ cần 1 cú click đã có đầy đủ khách sạn - vé máy bay, thì hãy thử mua combo du lịch nhé!

- Về combo của mình là 3 ngày 2 đêm - ở tại một resort 5 sao. Villa có 2 phòng ngủ dành cho 4 người lớn và 2 trẻ con. Điều đặc biệt ở villa này đó chính là cây xanh. Mình chắc chắn bạn sẽ say đắm khi đến đây vì những con đường trải đầy hoa đại trắng nở rộ. Nếu như sáng sớm nắm tay người thương đi dạo ở đây chắn chắn là một điều tuyệt vời. Villa bao gồm cả bể bơi, nhà bếp, sân vườn... rất tiện nghi cho một chuyến đi gia đình. Đặc biệt là có trẻ nhỏ.

- Vì là combo nên chắc chắn sẽ bao gồm cả vé máy bay khứ hồi nữa nhé.

- Tổng combo lúc mình mua là 7,2 triệu/1 người (thay đổi tùy thời điểm), như vậy là chúng ta chỉ còn xách vali lên và đi thôi.

Em bé đáng yêu của chuyến đi lần này.

Di chuyển

Vì là chuyến đi gia đình nên mình có thuê xe tự lái ở trong đó. Họ sẽ giao xe cho mình tại sân bay. Giá thuê xe cho 3 ngày không cao đâu nhé! Chỉ 2 triệu thôi là bạn có thể vi vu khắp Đà Nẵng - Hội An rồi. Việc của bạn giờ là đổ xăng thôi! Thuê như vậy vừa rẻ hơn rất nhiều so với đi taxi mà bạn lại còn chủ động về mặt thời gian và địa điểm. Tiện cực kỳ luôn. Chỗ thuê xe các bạn có thể tham khảo tại web trên google nhé!

Ăn uống

- Một ngày đầy năng lượng với bữa sáng buffet tuyệt vời của chính villa luôn các bạn nhé! Bao la bát ngát đồ ăn. Đặc biệt nếu bạn có con nhỏ đi theo thì tuyệt vời luôn. Chúng ta hãy lấy cháo và súp cho con ăn cùng luôn nha! Trong combo của mình có luôn nên rất tiện, sáng dậy là chỉ việc ăn sáng luôn thôi.

Những thước ảnh trong chuyến du lịch đáng nhớ.

Ăn trưa thì các bạn có thể ăn các món nhẹ nhàng:

- Bánh tráng cuốn thịt heo.

- Bánh xèo.

- Mì Quảng.

Ăn tối các bạn đừng bỏ lỡ quán:

- Cơm niêu ngói đỏ.

- Món cá bống kho tộ, thịt luộc.

- Vào tới Hội An rồi thì các bạn đừng quên thưởng thức món cơm gà Bà Buội nhé! Quán tuy đông nhưng có 2 cơ sở. Đợi chút là được vào ăn luôn nhé.

Lưu ý: Nếu bạn có con nhỏ đi cùng thì hãy gọi số điện thoại của cháo dinh dưỡng nơi gần nhất bạn ở để họ ship tới tận nơi. Hoặc hãy mang theo sữa dinh dưỡng thay thế bữa ăn cho bé.

Những góc đẹp tha hồ sống ảo.

Chụp ảnh

- Ngày 1: các bạn có thể chụp ngay tại resort chỗ ở! Ở đây rộng mênh mông nên hãy gọi 1 chiếc xe điện của resort để vừa thăm thú và vừa thỏa sức sống ảo! Địa điểm của resort đi bộ vài bước chân là tới bãi biển Mỹ Khê thơ mộng với bãi cát mịn chạy dài. Như nhà mình đi với con nên sẽ chọn quần áo cho con giống với ba mẹ, như vậy lên ảnh cả nhà sẽ xinh xắn lắm đó.

- Ngày 2: Bà Nà Hill - Bạn sẽ được thưởng thức 4 mùa trong 1 năm ngay trên ngọn đồi này nhé!

- Bà Nà cách đà Nẵng đi xe mất 45 phút. Ở đây có cây cầu vàng mà các bạn trẻ đang rất rầm rộ check in. Nhưng mình thì thấy đông người quá nên việc chụp gia đình ở đây không được phù hợp lắm. Vậy nên mình chỉ chụp cảnh thôi.

- Các bạn nếu đi cùng bạn bè... thì đừng quên hãy nháy thật nhiều ảnh ở trên cây cầu tuyệt vời này nhé!

Ngày 3: Hội An

Hội An có vô vàn góc chụp nên thơ, cổ kính. Trang phục đi Hội An các bạn nên chọn màu nâu - hoặc vàng nhé! Sẽ rất hợp cảnh đó.

"Kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng, gia đình nhỏ của mình quay trở về Hà Nội. Thật sự Đà Nẵng rất đẹp và đáng để đi một lần trong đời. Nếu có điều kiện và thời gian, các bạn hãy đến Đà Nẵng - Thành phố đáng sống nhất Việt Nam để trải nghiệm nhé", chị Thu nhắn gửi.

Một số tuyệt chiêu để có ảnh đẹp cùng em bé

- Lên trang phục cho con đồng màu với ba mẹ.

- Nên chọn màu nâu hoặc vàng nếu đi Hội An.

- Chọn địa điểm vắng vẻ để bé thoải mái nô đùa và chụp thật nhanh những khoảnh khắc ấy.

- Cho con ăn, ngủ đúng giờ, đảm bảo bé không bị mệt khi đi chơi.

Hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ có ích cho những gia đình có con nhỏ muốn đi du lịch nhé!