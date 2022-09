Giai đoạn cuối thai kỳ, hẳn mẹ bầu nào cũng cảm thấy hồi hộp và mong ngóng con yêu chào đời. Lúc này, nhiều mẹ đã bắt đầu sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị cho hành trình dài sắp tới. Bên cạnh những món đồ dành cho bé sơ sinh, mẹ bầu cũng cần sắm đồ đạc cần thiết cho bản thân mình.

Khác với con, những món đồ của mẹ tuy không nhiều nhưng đều rất cần thiết. Vì chỉ dùng cho một khoảng thời gian ngắn sau khi sinh nên các mẹ hãy cân nhắc về số lượng để tránh gây lãng phí nhé. Dưới đây là danh sách những đồ dùng không thể thiếu dành cho mẹ bỉm sau sinh, các chị em cùng tham khảo nhé.

Đồ cho mẹ vệ sinh cơ thể

- Bỉm size lớn: Dành cho các mẹ sau sinh thường và cả sinh mổ. Sẽ cần dùng khoảng 4-5 miếng. Viện tư thường sẽ chuẩn bị sẵn, nhưng viện công mẹ sẽ cần chuẩn bị để đưa cho ê kíp y tá, họ sẽ mặc cho các mẹ sau sinh nha.

- Băng vệ sinh: Cũng để dùng thấm sản dịch sau sinh. Nếu các mẹ có tã lót sơ sinh dạng miếng cho con thì có thể dùng luôn loại đó, không cần mua cái này. Hoặc mẹ có thể dùng miếng băng vệ sinh thông thường (ban đêm) cũng hợp lý.

- Quần lót giấy: Dùng một lần trong thời gian tiết sản dịch sau sinh cho vệ sinh. Có thể thay bỏ đi luôn đỡ giặt nhiều mất công, mất vệ sinh.

Ảnh minh hoạ.

- Bộ đồ dài tay cho mẹ sau sinh: Loại này các mẹ có thể mua những bộ có chất vải mềm thoáng, dùng hợp cho nhiều mùa. Có chỗ mở khoá cho con bú, cạp đai chun chỉnh được. Các mẹ nên mua những bộ giá thành vừa phải, mặc trong thời gian bầu mồ hôi, sữa, trớ, bẩn sau đó nếu không dùng nữa cũng không tiếc.

- Ngũ cốc lợi sữa: Ngũ cốc ít ngọt thường làm mẹ ít tăng cân, nhưng chất lượng sữa đặc tốt. Ngoài ra mẹ có thể uống sữa hạt, sữa tươi... đều được.

- Vitamin tổng hợp cho con bú: Rất cần cho các mẹ không có người chăm sóc, không được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Viên này là vitamin tổng hợp sẽ giúp mẹ mau hồi phục, sữa về đều và tốt hơn. Ngoài ra, khi uống vitamin cũng sẽ giúp con được hưởng dưỡng chất thông qua dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Không chỉ trong lúc bầu mà cả sau sinh và giai đoạn cho con bú, mẹ rất cần dùng nhé.

Ảnh minh hoạ.

Sách có kiến thức hữu ích

Lần đầu làm mẹ chắc hẳn mẹ nào đều cảm thấy băn khoăn, lo lắng, không biết mình đã chăm con đúng cách chưa, muốn rèn con ăn, ngủ vào nếp cần phải làm như thế nào... Ngoài việc học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, lên mạng tìm kiếm... thì những cuốn sách chắc chắn sẽ đem đến thông tin hữu ích cho mẹ. Gợi ý cho các mẹ một số cuốn sách sau:

- Để Con Được Ốm: Tranh luận giữa những phương pháp dân gian và khoa học trong chăm sóc mẹ sau sinh và trẻ sơ sinh. Rất hay và hữu ích!

- Combo nuôi con không phải cuộc chiến: Nếu bố mẹ có nhu cầu tìm hiểu về EASY hoặc luyện ngủ cho con.

- Chào con! Ba Mẹ Đã Sẵn Sàng: Dạy về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Rất ngắn gọn súc tích dễ hiểu. Mình nghĩ là rất quan trọng, các ba mẹ lần đầu nuôi con nên đọc.

Ảnh minh hoạ.

- Tuần Khủng Hoảng The Wonder Weeks: Giải mã về các Wonder Weeks của con - thời gian con hay xáo trộn về sinh hoạt, các mốc con học các kỹ năng mới. Sách có app đi kèm là The Wonder Weeks luôn cũng vô cùng hữu ích (nhưng bằng tiếng Anh nhé).

- Đọc vị mọi vấn đề của trẻ: Một cuốn sách tổng quan về ăn, ngủ, sinh hoạt chung của em bé sơ sinh. Rất hay và hữu ích. Tracy Hogg cũng chính là người sáng tạo ra phương pháp ngủ EASY để luyện cho con các ngôi sao Hollywood trong thời gian bà đi làm vú em cho các gia đình. Cuốn này sẽ giải thích sự quan trọng của routine (chu trình sinh hoạt) đối với các em bé, cách các em bé phản ứng, sinh hoạt thông thường như thế nào. Bố mẹ nên đọc để hiểu về các con, nhu cầu của các con hơn trước khi lao vào áp dụng các phương pháp rèn luyện sinh hoạt, tính độc lập...

Một số app điện thoại hữu ích

Nuôi con trong thời đại 4.0 nên việc mẹ sử dụng app để quản lý thời gian ăn, ngủ, nghỉ, các thời kỳ khủng hoảng... của con là vô cùng cần thiết thay vì nhớ trong đầu hoặc ghi ra giấy khá bất tiện. Các app ngoài giúp cha mẹ theo dõi lịch trình của con thì còn có thể nhắc nhở mẹ về lịch khám, lịch tiêm phòng, các vấn đề liên quan đến trẻ...

Ảnh minh hoạ.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các mẹ bỉm nhé!