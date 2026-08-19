Những điều mẹ nên tránh làm cho con trong tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm dân gian về tâm linh và tín ngưỡng. Dù chưa có cơ sở khoa học chứng minh nhiều điều kiêng kỵ được truyền miệng, nhưng với mong muốn mang lại sự bình an cho con trẻ, nhiều gia đình vẫn lựa chọn cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Điều quan trọng là cha mẹ nên tiếp cận những quan niệm này một cách văn minh, tránh tạo áp lực hay nỗi sợ không cần thiết cho trẻ.

Dưới đây là một số điều mẹ nên hạn chế hoặc cân nhắc trong tháng 7 âm lịch để con có một tháng an toàn và vui vẻ hơn.

1. Hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông đúc, hỗn loạn

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non nớt và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường đông người. Dù là tháng nào trong năm, việc đưa trẻ đến những nơi quá đông đúc, ồn ào cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh hoặc khiến trẻ mệt mỏi, quấy khóc. Trong tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình thường chọn tránh những nơi tụ tập đông người để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho con.

2. Không dọa nạt trẻ bằng những câu chuyện tâm linh

Nhiều người lớn thường dùng các câu như: “Không nghe lời sẽ bị ma bắt”, “Ra ngoài buổi tối sẽ gặp ma”… để dọa trẻ. Đây là điều cha mẹ nên tránh tuyệt đối. Những lời hù dọa này có thể khiến trẻ hình thành nỗi sợ hãi kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý, giấc ngủ và sự phát triển cảm xúc của con.

3. Hạn chế cho trẻ thức khuya

Theo quan niệm dân gian, trẻ nhỏ nên về nhà sớm và tránh đi chơi đêm trong tháng 7 âm lịch. Xét dưới góc độ khoa học, việc thức khuya khiến trẻ dễ mệt mỏi, giảm sức đề kháng và ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất. Duy trì giờ ngủ đều đặn vẫn là điều tốt nhất cho trẻ trong bất kỳ thời điểm nào.

4. Không để trẻ tiếp xúc với nguồn nước thiếu an toàn

Ao hồ, sông suối hoặc những khu vực nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Một số gia đình kiêng cho trẻ đi bơi ở nơi tự nhiên trong tháng 7 âm lịch. Dù tin hay không vào yếu tố tâm linh, việc giám sát trẻ chặt chẽ khi tiếp xúc với nước vẫn là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn.

5. Tránh để trẻ tiếp xúc với nội dung tiêu cực, đáng sợ

Những bộ phim kinh dị, câu chuyện ma quái hay nội dung mang tính hù dọa không phù hợp với trẻ nhỏ. Trẻ có thể bị ám ảnh, mất ngủ hoặc trở nên lo lắng quá mức. Thay vào đó, cha mẹ nên dành thời gian đọc sách, kể chuyện hoặc tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh cùng con.

6. Không bỏ qua cảm xúc của trẻ

Nhiều người cho rằng trẻ còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Thực tế, trẻ cảm nhận được sự thay đổi trong không khí gia đình, thái độ của cha mẹ và những điều diễn ra xung quanh. Nếu con có biểu hiện sợ hãi, lo lắng hoặc bám bố mẹ nhiều hơn, hãy lắng nghe và trấn an con bằng sự dịu dàng thay vì gạt đi cảm xúc của trẻ.

7. Tránh mê tín quá mức

Điều quan trọng nhất là cha mẹ không nên để những quan niệm dân gian trở thành nỗi lo thường trực. Sức khỏe, dinh dưỡng, giấc ngủ, môi trường sống và sự quan tâm của gia đình mới là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Hãy giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống một cách tích cực, đồng thời nuôi dạy con dựa trên kiến thức khoa học và tình yêu thương.

Tháng 7 âm lịch không phải là tháng của sự sợ hãi, mà là dịp để mỗi gia đình hướng về những giá trị tốt đẹp, sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Với trẻ nhỏ, món quà ý nghĩa nhất vẫn là sự đồng hành, quan tâm và cảm giác an toàn từ vòng tay của cha mẹ.