Những điều mà bố mẹ "thế hệ cũ" chưa biết về các bạn nhỏ Gen Alpha nhà mình: Hiểu để đồng hành cùng con dễ dàng hơn
Mặc dù là những bậc phụ huynh khá trẻ trung nhưng có không ít người trong chúng ta vẫn còn "ù ù cạc cạc" về những bạn nhỏ Gen Alpha nhà mình.
Khoảng cách thế hệ là thứ mà dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể xuất hiện. Để xoá được khoảng cách này thì quả thật không hề đơn giản nhưng bố mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu để thấu hiểu được những điều mới lạ trong thế hệ của con mình.
Có rất nhiều bố mẹ có con thuộc thế hệ Alpha. Hiểu nôm na, thời của chúng ta có thế hệ 7x, 8x, 9x, mỗi thế hệ đều có những đặc điểm riêng thì thế hệ Alpha cũng vậy.
Gen Alpha đang là một trong những thế hệ thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà nghiên cứu, giáo dục, doanh nghiệp đến cả các bậc phụ huynh. Dưới đây là tổng quan dễ hiểu về Gen Alpha, đặc điểm nổi bật, thần số học và tiềm năng tương lai của thế hệ này.
Gen Alpha là gì?
Gen Alpha (viết tắt của Generation Alpha ) là thế hệ sinh từ năm 2010 đến khoảng 2024 .
Họ là con cái của thế hệ Millennials (8x – đầu 9x) và là thế hệ đầu tiên sinh ra hoàn toàn trong kỷ nguyên công nghệ số.
Đặc điểm nổi bật của Gen Alpha
1. Công nghệ là bản năng
Gen Alpha sinh ra đã biết đến smartphone, tablet, YouTube, TikTok, AI…
Việc học, chơi, khám phá qua công nghệ là điều “tự nhiên” với các bé Alpha.
2. Toàn cầu hóa từ bé
Các bé dễ tiếp cận ngôn ngữ, văn hóa khác từ nhỏ qua phim ảnh, internet.
Tư duy mở, thích khám phá – nhưng đôi khi cũng dễ “hấp thu quá nhiều”.
3. Cá tính mạnh, thích được lắng nghe
Gen Alpha có xu hướng thể hiện cái tôi từ rất sớm.
Các bé thường "thương lượng" hơn là tuân lệnh, đòi hỏi phụ huynh nuôi dạy bằng đồng hành – không áp đặt.
4. Nhạy cảm nhưng cũng dễ phục hồi
Các bé rất nhạy cảm với cảm xúc, không khí xung quanh.
Tuy nhiên, nếu được hướng dẫn đúng cách, bé sẽ rèn được khả năng phục hồi tâm lý tốt (resilience).
Thần số học của Gen Alpha có gì đặc biệt?
Do sinh từ 2010 trở đi, Gen Alpha thường có những con số chủ đạo thiên về học hỏi – truyền đạt – phát triển tinh thần. Ví dụ:
|Năm sinh
|Tần suất số chủ đạo
|Ý nghĩa nổi bật
|2010
|5 hoặc 6
|Tự do – Nhân ái
|2011
|7 hoặc 9
|Trực giác – Trí tuệ cảm xúc
|2012
|1 hoặc 11
|Lãnh đạo – Tâm linh nhạy bén
|2013
|3 hoặc 6
|Giao tiếp – Sáng tạo
|2014
|4 hoặc 7
|Kỷ luật – Phân tích
|2015
|8 hoặc 1
|Nội lực mạnh – Tự chủ
|2016
|2 hoặc 11
|Hòa giải – Nhạy cảm
|2017
|5 hoặc 3
|Tư duy mở – Tự do
|2018
|6 hoặc 9
|Tình cảm – Bao dung
|2019
|7 hoặc 2
|Cân bằng nội tâm – Cảm nhận tinh tế
|2020
|4 hoặc 8
|Hệ thống – Vững vàng
|2021
|1 hoặc 11
|Khai phá – Truyền cảm hứng
|2022
|3 hoặc 6
|Nghệ thuật – Đồng cảm
|2023
|7 hoặc 9
|Chiêm nghiệm – Dẫn dắt tinh thần
|2024
|2 hoặc 5
|Gắn kết – Thích nghi
Điểm chung: Nhiều bé Gen Alpha mang những con số có thiên hướng về sáng tạo, biểu đạt, cảm xúc, và lãnh đạo, cho thấy một thế hệ truyền cảm hứng và tạo nên sự thay đổi.
Gen Alpha sẽ nổi bật như thế nào trong tương lai?
1. Làm chủ công nghệ nhưng vẫn cần hướng dẫn đúng
Đây là thế hệ thành thạo AI, Metaverse, Blockchain từ rất sớm
Tuy nhiên, cần định hướng nhân văn để các bé không bị “lạnh cảm xúc” vì sống quá nhiều với máy.
2. Giao tiếp sáng tạo, linh hoạt
Sẽ có những nghề mới chưa từng tồn tại: như kỹ sư cảm xúc AI , nhà thiết kế thế giới ảo , huấn luyện viên robot ...
Gen Alpha không ngại thay đổi và làm việc toàn cầu.
3. Đề cao giá trị con người – cộng đồng – môi trường
Đây là thế hệ rất quan tâm đến tính bền vững, công bằng, đa dạng.
Nhiều bé lớn lên sẽ trở thành những người truyền cảm hứng tích cực trong xã hội.
Bố mẹ nên chuẩn bị gì để đồng hành cùng Gen Alpha?
Không dạy bằng “khuôn mẫu cũ” – hãy tạo không gian trải nghiệm, khám phá .
Dạy kỹ năng quản lý cảm xúc – tư duy phản biện – tự bảo vệ bản thân từ sớm.
Đừng dập tắt sự sáng tạo, tò mò – hãy hỏi con nhiều hơn là giảng giải.
Tôn trọng sự khác biệt của con, nhưng vẫn giúp con hiểu đúng – sống có trách nhiệm.