Tuần khủng hoảng là gì mà mẹ bỉm nào cũng “sợ xanh mặt”? Hot mom Hà Nội cũng phải than trời!

Hoài An Japan (tên thật Lê Ngọc Hoài An, sinh năm 1996) - hot girl đình đám Hà Thành một thời giờ đã là mẹ của một em bé dễ thương. Những chia sẻ của cô về câu chuyện làm mẹ, về cuộc sống xoay quanh em bé nhận được sự quan tâm và đồng cảm của hội mẹ bỉm sữa.

“Em bé nhà các mom có biểu hiện WW12 ra sao và đã vượt qua như thế nào vậy?” dòng chia sẻ mới đây của hot mom này khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm khi cùng con bước vào tuần khủng hoảng 12 một trong những giai đoạn phát triển tinh thần đầy thử thách ở trẻ sơ sinh.

Phía dưới bài đăng, hàng loạt bình luận đã xác nhận: Wonder Weeks thực sự là “ác mộng” với không ít gia đình. Bé bỏ ăn, khó ngủ, quấy khóc không lý do, chỉ bám mẹ, lịch sinh hoạt rối tung… Mẹ nào cũng sốc và hoang mang, kể cả mẹ nổi tiếng hay mẹ tay ngang đều phải học cách thích nghi.

Tuần khủng hoảng (Wonder Weeks) là gì?

Khi nuôi con nhỏ thời hiện đại, hầu như cha mẹ nào cũng từng nghe đến cụm từ “tuần khủng hoảng” (Wonder Weeks) một khái niệm phổ biến dùng để chỉ những giai đoạn phát triển mạnh mẽ về trí não và nhận thức ở trẻ sơ sinh.

Trong những tuần này, bé thường có những biểu hiện “trái tính trái nết” dù không ốm đau: quấy khóc nhiều hơn, bỏ bú, ngủ không sâu giấc, bám mẹ cả ngày. Điều này khiến nhiều bậc phụ huynh đặc biệt là người lần đầu làm cha mẹ dễ hoang mang, thậm chí tưởng con bị bệnh.

Thực tế, đây là thời điểm não bộ của trẻ đang thiết lập các kết nối mới. Bé sắp học được một kỹ năng quan trọng như biết lẫy, biết lăn, phân biệt khuôn mặt, hiểu chuỗi hành động… Nhưng vì chưa thành thạo, cảm giác “muốn mà chưa làm được” khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái bức bối, khó chịu.

Chuyên gia gọi đây là “bước nhảy vọt về tinh thần” - giai đoạn cần thiết để con chuyển mình, dù trước đó có thể rất ngoan. Tin vui là sau mỗi tuần khủng hoảng, bé sẽ có một sự phát triển rõ rệt: từ khả năng vận động đến tương tác xã hội và rồi lại trở nên dễ chịu hơn, sinh hoạt vào nếp hơn.

Các mốc khủng hoảng mẹ cần đặc biệt lưu ý

Tuần khủng hoảng không đến một cách ngẫu nhiên, mà thường theo các mốc tuổi nhất định trong năm đầu đời tính theo ngày dự sinh (không phải ngày sinh thực tế):

Tuần tuổi Biểu hiện thường gặp Bé học được gì? Tuần 5 Quấy khóc không rõ nguyên nhân Nhận biết thế giới xung quanh Tuần 8 Bám mẹ, khó vào nếp ăn ngủ Cảm nhận mẫu hình, khuôn mặt Tuần 12 Mất nếp sinh hoạt, bỏ bú, giật mình Hiểu về trật tự và trình tự sự việc Tuần 19 Quấy khóc cực độ, dậy nhiều lần trong đêm Phân biệt chuỗi hành động Tuần 26 Lo lắng khi tách mẹ, ăn kém Nhận thức về “khoảng cách” Tuần 37 Hay gắt, có lúc rút vào thế giới riêng Biết phân loại đồ vật Lưu ý: Mỗi bé có thể có tốc độ phát triển khác nhau, nên các tuần khủng hoảng có thể xê dịch sớm hoặc muộn vài ngày. Mỗi bé có thể có tốc độ phát triển khác nhau, nên các tuần khủng hoảng có thể xê dịch sớm hoặc muộn vài ngày.





Mẹ cần làm gì khi con bước vào Wonder Weeks?

1. Không đổ lỗi - không hoảng loạn: Đây không phải giai đoạn “bé hư” hay “bé bướng”, mà đơn giản là con đang phát triển về mặt tinh thần. Chấp nhận điều đó giúp mẹ bớt áp lực và nhìn con bằng ánh mắt thấu hiểu hơn.

2. Duy trì thói quen, linh hoạt nếp sinh hoạt: Vẫn giữ nhịp sinh hoạt như bình thường (ăn, ngủ, chơi đúng giờ), nhưng nhẹ nhàng điều chỉnh theo phản ứng của con. Không nên cố ép bé bú hoặc ngủ khi bé không sẵn sàng.

3. Tăng kết nối cảm xúc: Đây là lúc con rất cần cảm giác an toàn. Hãy ôm ấp nhiều hơn, da tiếp da, hát ru, thủ thỉ bên tai để giúp bé ổn định tinh thần.

4. Tự chăm sóc chính mình: Đừng quên rằng mẹ cũng cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tranh thủ chợp mắt khi bé ngủ. Mẹ vững vàng thì mới đủ sức làm “trạm trung chuyển cảm xúc” cho con.