Những điều bạn cần biết khi mang thai đôi

Sinh non: Chuyển dạ trước tuần thứ 37 là dạng biến chứng phổ biến nhất ở thai phụ mang thai đôi. Bác sĩ có thể kê thuốc để đẩy nhanh sự phát triển phổi hoặc để giảm nguy cơ bại não ở thai nhi sinh non trong khoảng 24-32 tuần. Người mẹ cũng có thể được kê thuốc để giảm co thắt tử cung tạm thời.