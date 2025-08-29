Những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất lịch sử sao Hollywood

Từ Taylor Swift đến Jennifer Lopez, nhiều tên tuổi đình đám không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm mà còn khiến người hâm mộ choáng ngợp với những chiếc nhẫn đính hôn có giá trị lên tới hàng triệu đô la.

Từ kim cương màu hiếm có trị giá 10 triệu USD đến những thiết kế độc quyền dành riêng cho nhà Kardashian, những món trang sức này không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là tuyên ngôn thời trang đẳng cấp.

Scarlett Johansson & Colin Jost

(Ảnh: JustJared)

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 400.000 USD

Scarlett Johansson bắt đầu hẹn hò với danh hài Colin Jost từ năm 2017. Hai năm sau, tại sự kiện Comic-Con 2019, nữ diễn viên lần đầu công khai chiếc nhẫn đính hôn có giá trị ước tính gần 500.000 USD.

Chiếc nhẫn được thiết kế độc đáo với viên kim cương nâu 11 carat, đặt trên gờ nhẫn uốn cong tinh xảo, do thương hiệu cao cấp Taffin de Givenchy chế tác — khác biệt hoàn toàn so với phong cách kim cương trắng truyền thống.

Một năm sau màn cầu hôn ấn tượng, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới riêng tư vào năm 2020, chính thức về chung một nhà.

Taylor Swift & Travis Kelce

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 500.000 – 5 triệu USD

Chuyện tình "Love Story" giữa Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã chính thức bước sang một chương mới. Ngày 26/8, Taylor xác nhận tin đính hôn qua một bài đăng trên Instagram, khép lại hai năm hẹn hò bắt đầu từ năm 2023.

(Ảnh: Taylor Swift Instagram)

Theo tạp chí People, Travis Kelce đã ngỏ lời với một chiếc nhẫn đặc biệt do nghệ nhân Kindred Lubeck từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry thiết kế. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, với viên kim cương lớn gắn trên nền vàng, thể hiện rõ đẳng cấp và sự đầu tư kỹ lưỡng.

Dù chưa được công bố chính thức, giới chuyên gia ước tính giá trị chiếc nhẫn dao động từ 500.000 USD đến 5 triệu USD — một con số khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp. Tình yêu có thể khiến Taylor cảm thấy như đang “sống lại thời trung học”, nhưng chiếc nhẫn đính hôn này thì rõ ràng thuộc về thế giới của những người trưởng thành — cả về giá trị lẫn đẳng cấp.

Kourtney Kardashian & Travis Barker

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 500.000 – 1 triệu USD

Kourtney Kardashian đã nói lời đồng ý với tay trống nổi tiếng Travis Barker khi anh cầu hôn vào năm 2021. Từ đó đến nay, cặp đôi đã chào đón con chung đầu lòng và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

(Ảnh: JustJared)

Chiếc nhẫn đính hôn của Kourtney được chính Travis thiết kế riêng, với sự hỗ trợ từ chuyên gia trang sức nổi tiếng Lorraine Schwartz. Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương cắt oval lớn, nặng từ 10 đến 12 carat, với thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Giá trị ước tính rơi vào khoảng 500.000 đến 1 triệu USD.

Theo một chia sẻ vào năm 2022, Kourtney tiết lộ cô từng vô tình làm gãy chiếc nhẫn trong lúc sắp xếp đồ trang sức. May mắn thay, món đồ quý giá đã được sửa chữa kịp thời. Cũng trong năm đó, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại Las Vegas, khép lại một chuyện tình đầy màu sắc của showbiz.

Hilary Duff & Mike Comrie

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 1 triệu USD

Chiếc nhẫn đính hôn đầu tiên của nữ diễn viên Hilary Duff – do chồng cũ Mike Comrie tặng – từng khiến giới truyền thông không khỏi trầm trồ. Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương hình vuông sắc cạnh, có trọng lượng lên tới 14 carat, được điểm xuyết bằng hai viên kim cương hình chữ nhật dài hai bên, tạo nên vẻ ngoài tinh tế và nổi bật. Theo truyền thông, cầu thủ khúc côn cầu người Canada đã chi khoảng 1 triệu USD cho chiếc nhẫn đắt giá này. Đây được xem là một trong những mẫu nhẫn cầu hôn nổi bật và xa xỉ bậc nhất giới giải trí thời điểm đó.

(Ảnh: JustJared)

Hilary và Mike kết hôn vào năm 2010 và có một con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài lâu. Cô nộp đơn ly hôn vào năm 2015 và hoàn tất thủ tục một năm sau đó. Dù chuyện tình không trọn vẹn, chiếc nhẫn cầu hôn lộng lẫy của Hilary vẫn là một biểu tượng thời trang đáng nhớ trong lịch sử Hollywood.

Catherine Zeta-Jones & Michael Douglas

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 1 triệu USD

Nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones và tài tử Michael Douglas đã tổ chức lễ cưới vào năm 2000 tại khách sạn Plaza, New York, với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Là một trong những sự kiện được chú ý nhất làng giải trí thời điểm đó, không quá bất ngờ khi Michael Douglas đã ngỏ lời cầu hôn bằng một chiếc nhẫn đính hôn tinh xảo và đẳng cấp.

(Ảnh: JustJared)

Chiếc nhẫn mang phong cách cổ điển, nổi bật với viên kim cương hình thuyền (marquise) nặng khoảng 10 carat, được chế tác bởi thương hiệu trang sức cao cấp Fred Leighton. Bao quanh viên đá trung tâm là một vòng kim cương nhỏ lấp lánh (halo), kết hợp cùng phần thân nhẫn được đính kín đá quý theo kiểu pave — tạo nên vẻ ngoài sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn.

Theo các chuyên gia trang sức, giá trị chiếc nhẫn được ước tính dao động từ 342.000 đến 373.000 USD— thấp hơn so với con số 1 triệu USD từng được đồn đoán, nhưng vẫn là một trong những mẫu nhẫn đính hôn ấn tượng nhất Hollywood.

Kate Upton & Justin Verlander

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 1,5 triệu USD

Siêu mẫu Kate Upton đã chính thức nhận lời cầu hôn của ngôi sao bóng chày Justin Verlander vào năm 2016, với một chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế riêng, độc đáo và đầy tinh xảo.

(Ảnh: JustJared)

Theo chia sẻ với tạp chí People, nhà kim hoàn Anita Ko cho biết Justin Verlander đã trực tiếp hợp tác cùng cô để tạo nên một món trang sức mang tính cá nhân hóa cao. Chiếc nhẫn nổi bật với viên kim cương trung tâm cỡ lớn, được tô điểm bằng nhiều viên kim cương nhỏ sắp xếp tinh tế xung quanh. Giới chuyên gia ước tính giá trị chiếc nhẫn này lên tới 1,5 triệu USD.

Katie Holmes & Tom Cruise

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 1,9 – 2,5 triệu USD

Năm 2005, màn cầu hôn của tài tử Tom Cruise dành cho nữ diễn viên Katie Holmes đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu. Không chỉ gây ấn tượng với khoảnh khắc “nhảy lên ghế sofa” trong chương trình của Oprah để bày tỏ tình yêu, nam diễn viên còn khiến công chúng sửng sốt với chiếc nhẫn đính hôn đắt giá dành cho bạn gái.

Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương hình oval ước tính khoảng 5,5 carat, được gắn trên nền vàng hồng và bao quanh bởi vòng halo đính kim cương nhỏ, tạo nên thiết kế tinh xảo và sang trọng. Theo các chuyên gia, giá trị của chiếc nhẫn này được ước tính dao động từ 1,9 triệu đến 2,5 triệu USD.

(Ảnh: JustJared)

Dù cuộc hôn nhân giữa hai người đã kết thúc, chiếc nhẫn lộng lẫy từng gắn bó với Katie Holmes vẫn được xếp vào danh sách những mẫu nhẫn đính hôn đắt giá nhất Hollywood.

Ciara & Russell Wilson

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 2 – 2,5 triệu USD

Năm 2016, nữ ca sĩ Ciara đã nhận lời cầu hôn của ngôi sao bóng bầu dục NFL – Russell Wilson – bằng một chiếc nhẫn đính hôn vô cùng ấn tượng. Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương trung tâm nặng khoảng 16 carat, được bao quanh bởi nhiều viên kim cương phụ, tạo nên vẻ ngoài lấp lánh và sang trọng.

Để tăng thêm độ nổi bật cho chiếc nhẫn đính hôn, Ciara còn kết hợp đeo thêm hai nhẫn cưới dạng eternity — loại nhẫn được đính kim cương toàn vòng — ở hai bên. Sự kết hợp này không chỉ tạo hiệu ứng lấp lánh mạnh mẽ mà còn giúp tổng thể trở nên lộng lẫy và cuốn hút hơn trên tay cô.

(Ảnh: JustJared)

Theo giới chuyên môn, giá trị chiếc nhẫn được ước tính dao động từ 2 đến 2,5 triệu USD. Cặp đôi đã tổ chức lễ cưới bí mật tại lâu đài Peckforton, Cheshire (Anh) vào cùng năm, đánh dấu một chuyện tình ngọt ngào được nhiều người ngưỡng mộ.

Serena Williams & Alexis Ohanian

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 3 triệu USD

Năm 2016, nữ vận động viên quần vợt Serena Williams đã nhận lời cầu hôn của đồng sáng lập Reddit – Alexis Ohanian – với một chiếc nhẫn đính hôn có thiết kế độc đáo và giá trị “khủng”.

Theo chia sẻ với tạp chí Forbes, Alexis tiết lộ anh đã sử dụng lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền mã hóa để chi trả cho món trang sức đặc biệt này.

Chiếc nhẫn nổi bật với viên kim cương cỡ lớn ở vị trí trung tâm, được cắt theo kiểu emerald (hình chữ nhật góc vát), tạo cảm giác sang trọng và sắc sảo. Hai bên viên đá chính là hai viên kim cương hình bán nguyệt, giúp tổng thể trở nên hài hòa và thanh lịch.

(Ảnh: JustJared)

Ngoài ra, thiết kế còn đi kèm một vòng nhẫn eternity riêng biệt - loại nhẫn đính kim cương toàn vòng - với điểm nhấn là chi tiết lõm hình giọt nước độc đáo, kết hợp cùng ba viên kim cương cắt hình quả lê tinh xảo. Sự phối hợp này không chỉ tăng thêm độ lấp lánh mà còn thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân đầy tinh tế.

Giới chuyên gia ước tính giá trị chiếc nhẫn dao động khoảng 2 đến 3 triệu USD.

Lauren Sánchez & Jeff Bezos

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 3 – 5 triệu USD

Năm 2023, tỷ phú Jeff Bezos đã chính thức cầu hôn Lauren Sánchez với một chiếc nhẫn đính hôn gây chú ý mạnh mẽ cả về thiết kế lẫn giá trị.

Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương cắt hình cushion - kiểu dáng vuông bo góc mềm mại - được đặt nổi bật trên khung nhẫn thanh mảnh với bốn ngạnh giữ đá ở các góc. Thay vì chọn kim cương trắng thông thường, Jeff đã lựa chọn một viên kim cương màu hồng - loại đá quý hiếm và cực kỳ đắt giá. Theo nhiều nguồn tin, viên đá chính có kích thước lên đến 30 carat.

Với trọng lượng đá lớn cùng màu sắc hiếm có, chiếc nhẫn này được cho là đã tiêu tốn của nhà sáng lập Amazon khoảng 3 đến 5 triệu USD.

Kim Kardashian & Kanye West

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 4 triệu USD

Năm 2013, rapper Kanye West đã chính thức cầu hôn ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian bằng một chiếc nhẫn kim cương có giá trị “khủng”. Chiếc nhẫn được thiết kế bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Lorraine Schwartz, với viên kim cương cắt hình cushion (vuông bo góc) cỡ lớn, gắn trên phần thân nhẫn mảnh mai, đính dày kim cương li ti.

(Ảnh: JustJared)

Theo các nguồn tin, chiếc nhẫn này có giá trị ước tính khoảng 4 triệu USD. Ngoài ra, Kim còn được tặng một chiếc nhẫn đính hôn thứ hai, được cho là có giá trị thậm chí còn cao hơn chiếc đầu tiên. Tuy nhiên, chiếc nhẫn thứ hai đã bị lấy mất trong vụ trộm xảy ra tại Paris. Kim từng chia sẻ rằng Kanye đã dặn không nên đeo cả hai chiếc nhẫn cùng lúc – lời khuyên đã giúp cô giữ lại được ít nhất một chiếc trong sự cố đáng sợ đó.

Vanessa Bryant & Kobe Bryant

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 4 triệu USD

Năm 2003, huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant đã chính thức cầu hôn Vanessa Bryant bằng một chiếc nhẫn đính hôn độc đáo và đầy ý nghĩa. Thay vì chọn kim cương trắng truyền thống, Kobe đã lựa chọn viên kim cương màu tím hiếm có, cắt kiểu emerald (hình chữ nhật), được thiết kế riêng theo ý tưởng của anh.

Chiếc nhẫn có trọng lượng khoảng 8 carat, được chế tác bởi nhà kim hoàn Rafi tại Santa Monica, với giá trị ban đầu ước tính khoảng 4 triệu USD. Sau sự ra đi đầy tiếc thương của Kobe vào năm 2020, giá trị của chiếc nhẫn tăng lên đáng kể, hiện được định giá khoảng 5,6 triệu USD.

(Ảnh: JustJared)

Tuy nhiên, với Vanessa chiếc nhẫn không chỉ là món trang sức xa xỉ, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu, sự gắn bó và những kỷ niệm không thể thay thế.

Georgina Rodríguez’s & Cristiano Ronaldo

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 2 – 5 triệu USD

Tháng 8 năm 2025, Cristiano Ronaldo đã chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chuyện tình kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi nổi tiếng.

(Ảnh: JustJared)

Chiếc nhẫn đính hôn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Theo chuyên gia kim hoàn Tobias Kormind, viên kim cương có kích thước lên tới 35 carat, được cắt hình oval và gắn nổi bật trên khung nhẫn. Hai bên nhẫn được điểm xuyết bằng các viên kim cương nhỏ, mỗi viên khoảng 1 carat, nâng tổng trọng lượng kim cương lên 37 carat.

Các chuyên gia ước tính chiếc nhẫn này có thể dao động từ 2 triệu đến 5 triệu USD, thậm chí có thể cao hơn tùy theo độ tinh khiết và nguồn gốc đá quý. Thiết kế ba viên đá cũng mang ý nghĩa biểu tượng: quá khứ, hiện tại và tương lai của cặp đôi.

Beyoncé Knowles & Jay-Z

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 5 – 6 triệu USD

Năm 2007, đúng dịp sinh nhật, Beyoncé Knowles đã nhận lời cầu hôn của rapper Jay-Z bằng một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, được thiết kế bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Lorraine Schwartz. Viên kim cương có trọng lượng khoảng 18 carat, nổi bật với độ tinh khiết và đường nét sang trọng.

(Ảnh: JustJared)

Theo các chuyên gia, giá trị chiếc nhẫn được ước tính từ 5 đến 6 triệu USD, thậm chí có thể cao hơn theo thời gian. Đây là một trong những mẫu nhẫn đính hôn đắt giá nhất từng thuộc về các ngôi sao Hollywood.

Anna Kournikova & Enrique Iglesias

Dù luôn giữ mối quan hệ kín tiếng trước truyền thông, cặp đôi Anna Kournikova và Enrique Iglesias vẫn từng gây chú ý lớn vào năm 2004 khi nữ vận động viên quần vợt xuất hiện với chiếc nhẫn đính hôn đắt giá.

Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương màu hồng hiếm có, nặng khoảng 11 carat, được điểm xuyết bởi hai viên kim cương trắng hai bên. Thiết kế tinh xảo theo phong cách ba viên đá không chỉ tôn lên vẻ đẹp của viên kim cương trung tâm, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng về quá khứ, hiện tại và tương lai của cặp đôi.

(Ảnh: JustJared)

Theo các chuyên gia, viên kim cương được khai thác từ mỏ Argyle nổi tiếng tại Tây Úc — nơi cung cấp những viên đá quý có màu champagne và cognac đặc trưng. Giá trị chiếc nhẫn được ước tính lên tới 5,4 triệu USD.

Mariah Carey & James Packer

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 10 triệu USD

Năm 2016, ca sĩ Mariah Carey đã nhận lời cầu hôn từ tỷ phú người Úc James Packer bằng một chiếc nhẫn kim cương được xem là một trong những món trang sức đắt giá nhất từng xuất hiện trong giới sao. Viên kim cương cắt kiểu emerald (hình chữ nhật) có trọng lượng lên tới 35 carat, được điểm xuyết bởi các viên đá nhỏ hai bên và gắn trên nền bạch kim sang trọng.

(Ảnh: JustJared)

Theo nhiều nguồn tin, chiếc nhẫn này ban đầu được định giá khoảng 10 triệu USD, nhưng sau khi Mariah và James hủy hôn, cô đã bán lại món trang sức cho một nhà kim hoàn với giá khoảng 2,1 triệu USD. Dù giá trị bán lại thấp hơn nhiều so với giá gốc, chiếc nhẫn vẫn được xem là biểu tượng của một chương tình yêu xa hoa và đầy kỷ niệm trong cuộc đời nữ ca sĩ.

Jackie Kennedy Onassis & Aristotle Onassis

Giá trị nhẫn đính hôn (ước tính): 5,3 triệu USD (đã điều chỉnh theo lạm phát)

Sau khi chồng là John F. Kennedy Jr. qua đời vào năm 1963, Jackie Kennedy Onassis bắt đầu mối quan hệ với tỷ phú ngành vận tải biển người Hy Lạp, Aristotle Onassis. Cặp đôi đã đính hôn vào năm 1968 với chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt do Harry Winston chế tác, nổi bật với viên kim cương cắt marquise (hình thuyền) nặng tới 40 carat.

(Ảnh: JustJared)

Chiếc nhẫn ban đầu được Harry Winston tặng riêng cho Aristotle, nên giá trị thực tế tại thời điểm đính hôn không được tiết lộ. Sau khi Jackie qua đời, chiếc nhẫn đã được đem đấu giá vào năm 1996 với mức giá 2,6 triệu USD, tương đương khoảng 5,3 triệu USD khi tính theo giá trị đồng tiền hiện tại (đã điều chỉnh theo lạm phát).