Những bộ váy mặc cũng như không của sao Hàn trên thảm đỏ

Ở đâu có thảm đỏ là ở đó có những nghệ sĩ đua nhau khoe sắc vóc lẫn phong cách thời trang. Cũng tại đây, rất nhiều nghệ sĩ đã khẳng định được thương hiệu với phong cách ăn mặc tuyệt đỉnh nhưng đâu đó cũng có một số nghệ sĩ lại lọt vào danh sách "thảm họa thời trang" cần... quên đi.



Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã giơ bảng chê khi một số diễn viên gây sốc vì ăn mặc khá táo bạo đến các thảm đỏ trao giải phim truyền hình. Bởi cho đến hiện tại Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia khá bảo thủ trong việc ăn mặc.

Cùng Tuổi Trẻ Cười Online điểm lại những bộ váy mà những người nổi tiếng này đã gây chú ý lớn trên khắp các mặt trận truyền thông khiến người xem xây xẩm cả mặt mày nhé!

1. Oh In Hye

Oh In Hye "lên hương" nhờ vào vai diễn Keu Nyeo trong hồi 2 của bộ phim tổng hợp Red Vacance Black Wedding. Tuy nhiên, khi nhắc đến Oh In Hye khán giả cũng sẽ nhớ ngay đến những tai tiếng bởi lối ăn mặc có cũng như không của cô.

Oh In Hye đã gây chú ý vào năm 2011 tại Liên hoan phim quốc tế Busan với chiếc váy quá gợi cảm cho phép

Theo đó, vào năm 2011, khi góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Oh In Hye diện một chiếc đầm màu cam đỏ, đáng nói là chiếc váy này vô cùng mỏng manh, khêu gợi và thậm chí khoe "mạnh" vòng một của nữ diễn viên.

Phong cách ăn mặc hở bạo của Oh In Hye đã nhận không ít chỉ trích từ khán giả, bị đánh giá là không tôn trọng một buổi lễ mang tính hàn lâm. Cũng đáng buồn là "mỹ nhân hở bạo nhất Kbiz" đã qua đời vào tháng 9-2020 nghi do tự tử. Có thể ngay cả bản thân cô cũng đã không chịu nổi áp lực dư luận sau những lần ăn mặc vô cùng "mát mẻ" của mình ở chốn đông người.

2. Han Se Ah

Tài năng ra sao chưa bàn đến nhưng với phong cách ăn mặc táo bạo của Han Se Ah đã gây nhức nhối khắp Kbiz. Theo đó, vào năm 2014, bộ phim Love Affair với sự góp mặt của Yoo Ah In, Kim Hee Ae và Han Se Ah là tác phẩm tranh giải tại Lễ trao giải Grand Bell năm 2014.

Han Se Ah gây khó hiểu và khó chịu tại thảm đỏ liên hoan phim vào năm 2014 khi chọn bộ váy rối rắm và trông gợi dục

Tuy nhiên, tại thảm đỏ nữ diễn viên Han Se Ah khiến fan hâm mộ choáng váng với bộ đầm ren xuyên thấu xẻ cao, để lộ nội y phản cảm lại thêm sợi dây thừng đen có vẻ như chẳng chút liên quan quấn chằng chịt quanh thân.

3. Lee Sung Kyung

Là con cưng của các đạo diễn, nhà làm phim, vì thế tên tuổi Lee Sung Kyung được biết đến qua loạt các phim như: Chỉ có thể là yêu, Bẫy tình yêu, Chuyện tình bác sĩ, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Người thầy y đức 2... và gần đây là bộ phim Shooting Stars.

Dù được biết đến là diễn viên sạch không xì căng đan nhưng với sự cố trang phục đã khiến nữ diễn viên Người thầy y đức 2 bị giơ bảng chê

Bên cạnh tài năng, Lee Sung Kyung còn gắn liền với hình ảnh sạch. Tuy nhiên, tại Lễ trao giải Seoul Drama Awards 2015, nữ diễn viên Người thầy y đức 2 đã làm dậy sóng thảm đỏ khi lựa chọn chiếc váy maxi màu cam táo bạo kết hợp với áo sơ mi màu nude xuyên thấu để “hiện nguyên hình" chiếc áo lót bên trong.

Với độ táo bạo này, Lee Sung Kyung vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là chỉ trích từ truyền thông lẫn khán giả.

4. Ha Na Kyung

Khi nhắc đến Ha Na Kyung, khán giả sẽ nhớ ngay đến một “diễn viên 18+”. Ngoại trừ việc sẵn sàng khoe thân mọi lúc mọi nơi thì tài năng của cô cũng thường xuyên gây tranh cãi. Ha Na Kyung từng gây chú ý tại Liên hoan phim Rồng Xanh lần thứ 33 bởi sự lựa chọn trang phục táo bạo với một chiếc váy đen khoét cổ sâu tới... rốn, tà áo thì xẻ cao tới... háng!

Ha Na Kyung gặp sự cố lộ vòng một và vùng bikini khiến giới showbiz Hàn Quốc quay lưng. Thiệt bó tay với chiếc váy "phản chủ" này hén!

Cũng tại liên hoan phim, Ha Na Kyung gặp sự cố lộ vòng một khiến cô bị giới showbiz Hàn Quốc quay lưng, Knet chỉ trích cô là "thảm họa thảm đỏ". Cũng sau sự cố này, Ha Na Kyung "chìm trong bóng tối", với tác phẩm cuối cùng của cô là vào năm 2015 là bộ phim Touch by Touch.



5. Kim So Yeon

Là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, Kim So Yeon góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Con gái xinh đẹp của mẹ, Penthouse... Không những thế, Kim So Yeon được mọi người yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp đời tư sạch không một xì căng đan.

Lựa chọn chiếc váy nhiều đường cắt xẻ đã khiến vòng một của nữ diễn viên Cuộc chiến thượng lưu nhiều lần muốn nhảy ra ngoài

Tuy nhiên, sự cố lộ vòng một tại thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2007 đã trở thành "vết nhơ" lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Theo đó, Kim So Yeon diện bộ váy trắng cắt xẻ táo bạo nguyên vùng thân trên. Mỗi lần bước đi, vòng một của cô cứ như sắp... nhảy ra ngoài khiến người đối diện phải xấu hổ quay mặt đi.

6. Bae So Eun

Sau khi Oh In Hye qua đời, Bae So Eun được cho là người “nối nghiệp" cô với nhiều màn khoe thân táo bạo hơn bao giờ hết.

Bae So Eun có vẻ lựa chọn thiết kế hở hơi quá để gây chú ý

Theo đó, Bae So Eun đã làm rung chuyển thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2012 với bộ trang phục màu nude được làm bằng tay kết đá Swarovski. Tuy nhiên, bộ cánh này lJI quá thiếu vải, để lộ da thịt khiến bàn dân thiên hạ muốn... "trúng thực".



7. Kang Han Na

Cái tên Kang Han Na không còn là xa lạ với "mọt phim". Cô được biết đến qua hàng loạt dự án điện ảnh - truyền hình như: Người tình ánh trăng, Rain or Shine, Familiar Wife, Khởi nghiệp và Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho...

Tài năng, xinh đẹp nhưng Kang Han Na cũng phải một lần lọt vào thảm họa thảm đỏ

Không những vậy, Kang Han Na còn lấy được cảm tình khán giả khi tham gia chương trình thực tế đình đám Hàn Quốc - Running Man.



Vào năm 2013, trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan, Kang Han Na diện chiếc váy đen hở trọn phần lưng và lấp ló cả vòng ba khiến ai nấy đều xì xào bàn tán. "Chiếc váy hư hỏng" này đã khiến Kang Han Na nhanh chóng lên top 1 từ khóa tìm kiếm cũng như lọt vào danh sách những sao nữ ăn mặc hớ hênh trong lịch sử thảm đỏ Hàn.

8. No Su Ram

No Su Ram là cái tên còn khá xa lạ. Tuy nhiên, cô đã kịp chiếm spotlight tại thảm đỏ Liên hoan phim Rồng Xanh lần thứ 35 khi diện bộ cánh đen phối ren để lộ da thịt một cách quá mức cho phép.

Điều bất ngờ nhất đó chính là No Su Ram còn là “khách không mời mà đến" của Liên hoan phim Rồng Xanh lần thứ 35.

Là khách không mời tại Liên hoan phim Rồng Xanh, No Su Ram ăn mặc gây nhức mắt

Nhiều người đặt câu hỏi về gu thời trang của các nữ diễn viên này, trong khi một số khác lại bình luận về cách ăn mặc "có cũng thành không" thôi.