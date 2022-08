Nhân đôi hiệu quả "chống già" khi kết hợp HA cùng các thành phần này

Hyaluronic acid (HA) là một trong những thành phần nổi tiếng với khả năng giữ ẩm và cấp ẩm cho làn da. Chất giữ ẩm này có khả năng liên kết hơn 1.000 lần trọng lượng của nó trong nước và hiện là một trong những thành phần dưỡng ẩm đáng chú ý và được phái đẹp tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm HA khi kết hợp với các thành phần khác sẽ mang lại những lợi ích gì cho làn da của bạn? Dưới đây là những lời khuyên "sắt đá" từ các chuyên gia da liễu về khả năng của HA khi được kết hợp với các thành phần khác cho công đoạn chăm sóc da của bạn.

Gặp gỡ chuyên gia * Tiến sĩ Shuting Hu, là một nhà hóa mỹ phẩm và là người sáng lập ra Acaderma. * Linne Linder, ND, là một chuyên gia thẩm mỹ SkinSpirit . * Shari Sperling, MD, là một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận và chủ sở hữu của Sperling Dermatology .

1. HA + Retinol: Tăng cường trẻ hóa da, làm dịu mọi kích ứng của retinol

Retinol và hyaluronic acidhoạt động tốt với nhau, vì chúng cân bằng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình trẻ hóa làn da.

Retinol có thể hoạt động trên da theo một số cách khác nhau, như kích thích sản xuất collagen, ngăn ngừa hình thành và làm đầy các nếp nhăn đang có trên da. Retinol cũng sẽ tẩy tế bào da chết để lộ ra làn da sáng, mịn màng, làm mờ các vết thâm, tàn nhang xuất hiện trên da.

Chuyên gia thẩm mỹ Linne Linder Hyaluronic acid hoạt động như một cơ chế đệm chống lại một số kích ứng mà da có thể gặp phải với retinol. Bạn có thể nhận được những lợi ích của retinol mà không có bất kỳ tác dụng phụ khó chịu nào nhờ sự tăng cường dưỡng ẩm từ HA.

2. HA + Niacinamide: Thu nhỏ lỗ chân lông, trị mụn, làm đầy nếp nhăn

Niacinamide là một dẫn xuất vitamin B có thể hòa tan trong nước, có nguồn gốc tự nhiên và cần thiết cho các tế bào da. Niacinamide có thể làm sạch mụn hiệu quả, thu nhỏ lỗ chân lông, làm mờ vết sạm màu, và thậm chí giảm nếp nhăn lão hóa.

Bạn có thể tìm thấy cả hai thành phần cùng xuất hiện trong các sản phẩm dưỡng ẩm chuyên sâu. Niacinamide và HA đều là những thành phần gốc nước hoạt động hiệu quả với nhau để tạo ra lớp dưỡng ẩm sâu từng tế bào, giúp da trẻ hóa và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa và cả những nốt mụn cứng đầu.

3. HA + vitamin C: Dưỡng trắng, trị nám, làm đầy nếp nhăn

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh và là chất dinh dưỡng thiết yếu mà con người không tự sản xuất được. Vitamin C bảo vệ tế bào da của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do và khuyến khích sự thay đổi tích cực cho làn da của bạn: trắng sáng, mịn màng và săn chắc.

Bác sĩ da liễu Shari Sperling Vitamin C và hyaluronic acid kết hợp có thể cho kết quả tương tự như retinol nồng độ thấp. Vitamin C và HA hoạt động cùng nhau bằng cách làm sáng và dưỡng ẩm cho da, có thể làm mềm các nếp nhăn một cách rõ rệt và cải thiện cấu trúc và vẻ ngoài của da.

4. HA + salicylic acid (BHA): Dưỡng ẩm, kiềm dầu và trị mụn

Salicylic acid (BHA) hòa tan trong dầu hơn, có thể dễ dàng phá vỡ lớp lipid của tế bào da và thâm nhập vào da ở mức độ sâu hơn các sản phẩm hòa tan trong nước. Salicylic acid hoạt động như một chất kháng khuẩn do khả năng loại bỏ tẩy tế bào chết cho da.

Tiến sĩ Shuting Hu khẳng định: "Salicylic acid thường xuất hiện nhiều trong các dòng sữa rửa mặt trị mụn trứng cá. BHA có thể thấm sâu vào da và vượt ra ngoài chỉ lớp bề mặt; nó là một thành phần kiềm dầu, trị mụn thực sự mạnh mẽ".

Nếu như các dòng sữa rửa mặt có salicylic acid có thể làm khô da sau khi làm sạch thì HA cung cấp độ ẩm kịp thời và lập tức cho làn da của bạn. Khi kết hợp HA + salicylic acid, làn da sẽ được dưỡng ẩm đầy đủ và niêm phong độ ẩm ngay trên da của bạn.

5. HA + glycolic acid (AHA): Kích thích làn da sản sinh collagen

Glycolic acid là một AHA có nguồn gốc từ mía có tác dụng chống viêm, gồm các phân tử nhỏ giúp da bạn dễ dàng hấp thụ hơn. Với khả năng hấp thụ nhanh chóng vào da, AHA hoạt động như một chất tẩy tế bào chết, lý tưởng để làm mịn các nếp nhăn, cải thiện kết cấu da và kích hoạt làn da của bạn tạo ra nhiều collagen.

Nếu như glycolic acid hoạt động như một chất tẩy tế bào chết thì hyaluronic acid là một chất dưỡng ẩm, nên các chuyên gia khẳng định cả hai kết hợp rất tốt với nhau.

Chuyên gia thẩm mỹ Linne Linder AHA đôi khi có thể dẫn đến kích ứng da, vì vậy điều quan trọng là phải kết hợp nó với một yếu tố giữ ẩm, chẳng hạn như hyaluronic acid. kết hợp 2 thành phần với nhau có thể dẫn đến làn da trắng sáng và mềm mịn hơn.

6. HA + ceramides: Tạo lớp niêm phong giữ ẩm cho làn da

Ceramides là lipid (axit béo) tạo nên khoảng 50% hàng rào bảo vệ da. Mức ceramide thấp có thể góp phần gây ra mụn trứng cá. Vì tuổi tác và môi trường làm giảm hiệu quả của ceramides tự nhiên của cơ thể, chúng ta cần ceramides trong quá trình chăm sóc da để củng cố sự đàn hồi và khôi phục hàng rào bảo vệ của da.



Bác sĩ Shari Sperling chia sẻ về hyaluronic acid và ceramides: "Mặc dù cả hai có cơ chế hoạt động khác nhau, nhưng chúng hoạt động hài hòa để giữ cho làn da căng mọng và ngậm nước. Hyaluronic acid có thể giữ tới 1.000 phần trăm trọng lượng phân tử của nó trong nước; HA giữ nước và ngăn ngừa sự mất nước, ngăn chặn sự phân hủy collagen và elastin không mong muốn".

Tương tự như vậy, nhưng thông qua các cơ chế khác nhau, ceramides hoạt động để làm dịu da bị kích ứng và kháng viêm, đồng thời củng cố cấu trúc tế bào của da. Hai thành phần kết hợp với nhau cung cấp sức mạnh tổng hợp, tạo lớp niêm phong giữ ẩm kiên cố và củng cố lại hàng rào bảo vệ của da.

