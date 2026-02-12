Áo dài nam ngày càng đẹp và nhất định bạn phải cho chồng yêu diện một bộ Tết này

Áo dài nam ở Việt Nam vài năm gần đây không còn là câu chuyện mặc cho có trong dịp lễ nghi. Điều đang diễn ra là một làn sóng phục hưng văn hóa có thật, khi đàn ông Việt bắt đầu xem áo dài như một lựa chọn phong cách để đi phố, gặp gỡ đầu năm, chụp ảnh gia đình và thậm chí xây dựng hình ảnh cá nhân.

Giai đoạn 2024 - 2025 ghi nhận bước chuyển rõ rệt từ "tính nghi lễ" sang "tính ứng dụng", và bước sang 2026, xu hướng này được dự báo sẽ chín muồi về cả thiết kế lẫn hành vi mua sắm.

ÁO DÀI KHÔNG CÒN XA LẠ VỚI CÁC ANH

Theo Metric.vn, ở cao điểm mua sắm từ 20/12/2024 đến 19/01/2025, người tiêu dùng Việt đã chi khoảng 189,6 tỷ đồng để mua áo dài trên Shopee và TikTok Shop. Trước đó, doanh số áo dài trong 9 tuần trước Tết 2024 đạt 213 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ 2023. Đây không chỉ là tăng trưởng doanh thu, mà là tín hiệu cho thấy áo dài đã trở thành một danh mục "phải có" mỗi mùa Tết, được mua theo nhịp thương mại điện tử thay vì lệ thuộc vào các tiệm may truyền thống.

Đặc biệt, TikTok Shop đang là nơi "định hình gu" nhanh nhất. Quý III/2025, nền tảng này ghi nhận 2,8 triệu đơn hàng áo dài, tăng hơn 8 lần so với 2024 và chiếm 50% tổng số đơn áo dài trên toàn nền tảng. Nói cách khác: nam nữ mua áo dài ngày nay không chỉ vì cần, mà vì bị thuyết phục bởi video phối đồ, review chất liệu, câu chuyện văn hóa và cảm hứng lifestyle.

ÁO DÀI "BÌNH DÂN HOÁ" ĐƯỢC QUAN TÂM, ÁO DÀI "NGHỆ NHÂN" VẪN DUY TRÌ VỊ THẾ

Cũng theo Metric, phân khúc bán chạy nhất hiện nằm ở 200.000 - 350.000 đồng, phục vụ nhu cầu mặc chụp ảnh, mặc vài lần, đặt nhanh giao gấp. Dải phổ thông mở rộng từ 150.000 - 500.000 đồng giúp áo dài "bình dân hóa" đúng nghĩa, tương đương một outfit thông thường để "điệu" khi cần.

Trong khi đó, nhóm đàn ông trưởng thành lại chi tiêu theo hướng "đầu tư hình ảnh": phân khúc 1.000.000 - 4.000.000 đồng dành cho local brand uy tín, nơi đường may, phom dáng và chất liệu được nâng cấp rõ rệt. Trên đỉnh là nhóm thiết kế riêng cao cấp từ 4.000.000 - 18.600.000 đồng, và may đo bespoke có thể lên tới 14.000.000 - 20.000.000 đồng khi đi cùng thêu tay thủ công, họa tiết cung đình và thời gian hoàn thiện kéo dài.

XU HƯỚNG ÁO DÀI NAM NỔI BẬT NĂM NAY: TỐI GIẢN SANG TRỌNG VÀ VỀ CỘI VỚI NGŨ THÂN

Sau giai đoạn cách tân dễ bị quá tay, áo dài nam đang quay về sự tinh tế: phom suông thẳng, không chiết eo, ưu tiên chất liệu và độ đứng dáng. Hai dòng chủ đạo nổi bật là tối giản sang trọng và giao thoa di sản. Áo ngũ thân trở lại mạnh mẽ như "tiêu chuẩn vàng" của vẻ lịch lãm, nhưng được làm mới bằng độ dài tà hợp di chuyển đô thị và các loại vải dệt hiện đại giúp giữ phom mà vẫn thoáng.

Song song, nhóm trẻ lại chọn "đường phố hóa" áo dài: cấu trúc mảng miếng, patchwork, hiệu ứng pha và chuyển màu, chi tiết túi, cổ hai lớp, vai vuông. Việc phối áo dài cùng jeans, jogger, kaki hay sneakers giờ được công nhận là street style, không còn bị coi là lệch chuẩn truyền thống.

THẾ TÓM LẠI TÔI NÊN MUA CHO CHÀNG Ở ĐÂU?

Ở phía giữ tinh thần nguyên bản, Năm Tuyền nổi bật với ngũ thân may đo và thêu tay di sản, hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu.

MêMan ghi điểm với tinh thần tối giản, tập trung linen Nhật và lụa mịn cho quý ông thích vẻ sang mà không phô trương. Đinh Project theo đuổi hướng "về cội" với bảng màu trầm và chất liệu thiên nhiên.

Ở mảng hiện đại, Cao Stu nổi bật nhờ tư duy cấu trúc, xử lý bề mặt và chi tiết thời đại. Còn Kiếm Là Mốt đại diện tinh thần Gen Z: chất liệu cứng cáp như tweed, chi tiết 3D, phối đồ street đầy phóng khoáng.

Ngoài ra, nhóm thương hiệu mang hơi thở trẻ trung như Unknown Cliché và DAS tiếp tục giữ sức hút với các phiên bản cách tân và chất liệu hiện đại.

CHỌN ÁO DÀI TẾT CHO CHỒNG NHƯ NÀO ĐỂ VỪA VẶN ĐẸP TRAI MẶC ĐƯỢC NHIỀU DỊP?

Áo dài không khó mặc nhưng sự vừa vặn là yếu tố tiên quyết. Trang phục truyền thống dáng suông, đơn sắc là bí quyết che đi những khuyết điểm trên cơ thể các ông chồng. Dưới đây là 5 kiểu body thường thấy của các chồng yêu người Việt, chị em quẹo lựa nhé:

1. Dáng người hình thang (Trapezoid):

Đây là vóc dáng lý tưởng với vai rộng và hông hẹp dần một cách cân đối.

- Nên: Tập trung tôn vinh cấu trúc vai. Phù hợp với hầu hết các kiểu dáng từ áo ngũ thân truyền thống đến cách tân có cầu vai đứng dáng.

- Gợi ý chất liệu: Ưu tiên tơ sống (raw silk) hoặc nhung dày để làm bật lên khí chất đĩnh đạc.

- Gợi ý nhãn hàng: Maison Long. Thương hiệu này nổi tiếng với các thiết kế áo ngũ thân và cách tân có cấu trúc vai đứng, sử dụng chất liệu tơ sống (raw silk) và nhung cao cấp để làm bật lên khí chất lịch lãm.

2. Dáng người hình chữ nhật (Rectangle):

Nam giới có vai, eo và hông có chiều rộng tương đương, tạo cảm giác thân hình mỏng và vuông như cục tẩy.

- Nên: Tạo thêm độ dày thị giác cho phần vai và ngực. Nên chọn áo dáng suông làm từ vải cứng cáp như gấm hoặc taffeta để "dựng" khung người.

- Gợi ý: Sử dụng họa tiết thêu nổi tại ngực hoặc phối layer để tăng khối lượng cho phần thân trên. Tránh các phom dáng quá rộng vì sẽ làm lộ sự thanh mảnh của cơ thể.

- Gợi ý nhãn hàng: Unknown Cliché (UNCLÉ). Với các dòng gấm dệt họa tiết độc bản như "Phi Mã" hay "Kim Ngư" có độ cứng nhất định, UNCLÉ giúp "dựng" phom người chữ nhật trở nên dày dặn và có sức sống hơn.

3. Dáng người tam giác ngược (Inverted Triangle):

Đặc trưng bởi bờ vai và ngực cực rộng nhưng hông nhỏ, thường thấy ở các anh chăm tập gym.

- Nên: Giảm sự tập trung vào vai để cân bằng với thân dưới. Hãy chọn áo dài dáng suông rộng rãi, chất liệu mềm mại như linen hoặc lụa để làm mềm các đường nét thô cứng.

- Gợi ý: Thiết kế áo 4 tà (2 lớp) là giải pháp hiệu quả để tạo độ phồng cho thân dưới, giúp cân đối tỷ lệ tổng thể. Tránh tuyệt đối các chi tiết đệm vai hoặc họa tiết lớn tại vai.

- Gợi ý nhãn hàng: DI Zai shop. Kỹ thuật may áo 4 tà (2 lớp) bằng chất liệu Organza hoặc lụa của DI Zai giúp tạo độ bay bổng cho thân dưới, cân bằng hoàn hảo với bờ vai rộng.

4. Dáng người hình tam giác (Triangle):

Phần hông và bụng dưới rộng hơn vai, tạo cảm giác nặng nề ở nửa dưới cơ thể.

- Nên: Thu hút sự chú ý lên phần thân trên. Sử dụng màu tối cho thân dưới và màu sáng hoặc họa tiết cho phần ngực.

- Gợi ý: Áo dài cách tân có đệm vai nhẹ là công cụ cần thiết để tạo hình vai vuông vức hơn. Tuyệt đối tránh chất liệu bóng hoặc quá mỏng vì dễ làm lộ khuyết điểm vòng bụng.

- Gợi ý nhãn hàng: OAO STORE hoặc yudal.

OAO STORE là đơn vị dẫn đầu phân khúc Bigsize (đến 105kg) với các phom dáng suông thẳng và đệm vai nhẹ giúp giấu bụng cực tốt. Trong khi đó, yudal cung cấp các giải pháp tối giản bằng linen với mức giá dễ tiếp cận.

Dáng người hình Oval (Oval/Round):

Thân giữa tròn trịa, vai và hông hẹp.

- Nên: Kéo dài cơ thể theo chiều dọc. Chọn áo dài dáng suông thẳng, vạt áo dài qua gối.

- Gợi ý màu sắc: Ưu tiên tông màu tối như xanh navy, đen hoặc ghi đậm. Họa tiết sọc dọc nhỏ hoặc vân gỗ tinh tế sẽ tạo hiệu ứng thị giác thon gọn hơn.

- Gợi ý nhãn hàng: OAO STORE hoặc yudal.. OAO STORE là đơn vị dẫn đầu phân khúc Bigsize (đến 105kg) với các phom dáng suông thẳng và đệm vai nhẹ giúp giấu bụng cực tốt. Trong khi đó, yudal cung cấp các giải pháp tối giản bằng linen với mức giá dễ tiếp cận

MẶC ÁO DÀI NAM PHỐI GÌ CHO ĐẸP?

Quần không còn bó buộc trong khuôn mẫu quần lụa trắng như trước. Nếu cần một tổng thể chỉn chu để chúc Tết họ hàng hay đi lễ, nàng cứ chọn quần âu là an toàn nhất, ưu tiên dáng đứng và độ dài vừa chạm mắt cá chân để nhìn gọn gàng, lịch sự. Còn với những buổi du xuân thoải mái, cà phê đầu năm hay dạo phố chụp ảnh, quần jeans hoặc kaki sẽ "kéo" set đồ trẻ trung hơn, tạo nét phong trần hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần áo dài.

Giày là mảnh ghép định hình phong cách rõ nhất. Những dịp lễ nghi hoặc tiệc Tết sang trọng thì giày da vẫn là lựa chọn không thể thay thế, từ Oxford, Derby đến Loafer, chỉ cần chọn loại da đẹp và form gọn là đủ nâng cả outfit. Ngược lại, nếu chồng mặc áo dài cách tân để đi chơi, một đôi sneakers trắng basic sẽ khiến tổng thể trông năng động, thời thượng và dễ ứng dụng hơn hẳn.

Phụ kiện nên tinh giản nhưng có "chiều sâu". Chỉ cần một chiếc đồng hồ dây da hoặc một cặp kính với phom dáng cổ điển là đã đủ tạo điểm nhấn và thể hiện gu thẩm mỹ. Riêng mấn hay khăn xếp, nàng chỉ nên dùng khi tham gia các nghi lễ thật sự trang trọng, để tránh cảm giác nặng nề và làm tổng thể bị "diễn".