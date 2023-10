Nhìn cách Hà Hồ dựng bài diễn team để thấy 4 từ "Nữ hoàng giải trí" danh xứng với thực!

Toàn bộ phần trình diễn của team Super Mentor Hồ Ngọc Hà

Tối ngày 15/10, đêm chung kết, công bố và trao giải trực tiếp của chương trình truyền hình thực tế The New Mentor đã chính thức diễn ra. Trong đó không thể không nhắc tới màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp catwalk của các Super Mentor và những học trò của mình. Cả 4 màn trình diễn đều được đầu tư vô cùng công phu về cả phần nghe lẫn phần nhìn, nhưng nổi bật nhất và chiếm được cảm tình của đa số khán giả trong đêm thi ngày hôm nay chính là tiết mục "Walk Walk - Theo Chân Em Bước" của đội Hồ Ngọc Hà.



1. Nguyên team Gucci đi vào hết!

Nếu xét về độ xa xỉ, team Hà Hồ đứng thứ 2 thực sự khó có ai dám nhận thứ nhất! Trở thành "Bạn thân thương hiệu" của Gucci vào cuối tháng 9 vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã không ngần ngại khẳng định danh hiệu trong tiết mục của team mình. Cô cùng team xuất hiện trên sân khấu chung kết của The New Mentor mùa 2 với tạo hình high fashion, thời thượng và hiện đại trong các thiết kế của nhà mốt nước Ý.

Nhiều người tinh ý cũng nhận ra ngay cả các vũ công tham gia hỗ trợ cho màn trình diễn cũng mặc trang phục với gam màu nâu ton sur ton với các outfit của 5 nhân vật chính, tạo nên một tổng thể vô cùng mãn nhãn và đậm chất thời trang.

Một người làm bạn thân Gucci cả team được nhờ

2. Catwalk bay

Năm 2023 có vẻ như là một năm mà các mentor những chương trình truyền hình thực tế về người mẫu không thích catwalk... bình thường. Nếu như team của siêu mẫu Vũ Thu Phương đã có màn trình diễn khá hài hước với màn catwalk giật lùi tại đêm Chung kết The Face 2023 thì trái lại team của Hà Hồ lại có một màn catwalk bay vô cùng lạ mắt và ấn tượng.

Kiểu catwalk này không chỉ tạo ấn tượng về mặt thị giác mà còn giúp các model trong team có thể toả sáng qua việc làm chủ cơ thể, phô diễn biểu cảm theo cách tinh tế và cực ra dáng high fashion.

Quả nhiên là team của "Nữ hoàng giải trí" luôn có yếu tố bất ngờ để thu hút sự chú ý của khán giả

3. "Tri ân" bạn thân Gucci qua lời bài hát

Tri ân "bạn thân" Gucci bằng câu hát: "Hello, It's me, Gucci Walk"

Ngay từ đầu "mùa giải", Super Mentor Hồ Ngọc Hà đã có câu nói "Căng cực, căng cực, căng cực" vô cùng viral trên khắp các trang mạng xã hội. Và dĩ nhiên câu nói này đã ekip của Hà Hồ được remix lại thành đoạn intro mở đầu màn biểu diễn, tạo một không khí hào hứng cho tất cả khán giả theo dõi chương trình trực tiếp và qua màn ảnh nhỏ.

Tiếp đến, ca khúc "Walk Walk - Theo Chân Em Bước" mà cô vừa phát hành fashion video vào ngày 13/10 cũng được sử dụng trong tiết mục team đêm chung kết, với điểm nhấn là các câu "Gucci, Walk", "Hello, It's me, Gucci Walk", "G U C C I that's your type" như 1 cách "tri ân" tới thương hiệu nước Ý. Chỉ với đôi lời hát, Hà Hồ không chỉ tạo được dấn ấn với khán giả mà hẳn sẽ khiến "bạn thân" rất mát lòng mát dạ.