Đau lòng với hình ảnh người mẹ hôn bia mộ con trai nhỏ, liên tục nói: “Mẹ đây, mẹ đến rồi này”

Người mẹ 34 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc), dùng tài khoản mạng xã hội @jubaomama, cho biết con trai mình – bé Jubao – mắc một dạng đột biến gen ARX, căn bệnh hiếm có thể gây co giật ở trẻ sơ sinh và chậm phát triển trí tuệ.

Cậu bé, mắc một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, đã phải nhập viện vào khoa hồi sức tích cực (ICU) 27 lần, khiến mẹ em phải chi trả số tiền khổng lồ lên tới 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 7,2 tỷ VNĐ) cho việc điều trị. Ảnh: Shutterstock

Chị chia sẻ rằng suốt thời kỳ mang thai không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, và căn bệnh chỉ bộc lộ sau khi Jubao chào đời. Bé được chẩn đoán vào tháng 6/2021, và các bác sĩ nói rằng bệnh không thể chữa khỏi.

Không cam chịu, người mẹ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều bác sĩ khắp Trung Quốc, chăm sóc con hết lòng, hy sinh công việc và cả thời gian dành cho người con trai lớn.

Trong 3 năm ngắn ngủi, Jubao phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) tới 27 lần.

Ban đầu, cô gần như đến thăm mộ của Jubao mỗi ngày, nhưng theo thời gian, cô nhận ra tầm quan trọng của việc phải mạnh mẽ vì gia đình. Từ đó, cô giảm số lần viếng xuống còn hai đến ba lần mỗi tháng. Ảnh: 163.com

Người mẹ chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (tức hơn 7,2 tỷ đồng) cho việc điều trị – đến mức tóc chị bạc đi vì căng thẳng và lo lắng.

Tháng 4 năm 2023, Jubao qua đời, dù thông thường những đứa trẻ mắc bệnh này chỉ sống được khoảng 18 tháng.

Khi an táng con, chị chia sẻ trên mạng rằng mình đã chọn cho bé “một ngôi nhà lớn”, phần mộ rộng rãi cách nhà chỉ 5 phút, để con có thể “chơi đùa thoải mái”.

Ban đầu, chị gần như ngày nào cũng đến thăm mộ con, vì không thể vượt qua nỗi đau mất mát sau những tháng năm chiến đấu hết mình để giữ con ở lại.

Theo thời gian, chị nhận ra cần phải mạnh mẽ để tiếp tục sống cho gia đình, nên dần giảm tần suất viếng con xuống còn hai đến ba lần mỗi tháng.

Đoạn video ghi lại cảnh người mẹ hôn lên bia mộ của con trai – cậu bé qua đời khi mới 3 tuổi vì một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp – đã khiến nhiều người xúc động sâu sắc trước tình yêu và nỗi đau vô bờ của cô. Ảnh: 163.com

Trong một video gần đây, ghi lại lần chị đến thăm mộ Jubao, đã thu hút 390.000 lượt thích và 48.000 bình luận.

Trong đoạn clip, chị hôn lên bức ảnh của con trên bia mộ, liên tục nói: “Mẹ đây, mẹ đến rồi này.”

Chị mang theo cho con những món ăn mà trẻ nhỏ yêu thích – bánh trung thu nhân trứng muối, bánh trứng tart – rồi vừa bày ra vừa “làm nũng” con, trách yêu rằng mấy món này “không tốt cho sức khỏe”, nhưng vẫn khen con là “cậu bé ngoan, biết chia đồ ăn với các bạn nhỏ khác” – những đứa trẻ cũng đã ra đi vì căn bệnh giống con.

Người mẹ nói rằng, chị làm vậy là để “dạy con vài điều về cuộc sống ở thế giới bên kia.”

Rất nhiều người xem đã xúc động trước tình yêu vô bờ bến của chị dành cho con trai.

“Chị ấy có thể hơi ám ảnh vì con, nhưng là một người làm cha mẹ, tôi hoàn toàn hiểu được” một người bình luận.

“Có lẽ việc ‘nói chuyện’ với con ở mộ là cách chị tìm thấy sự an yên cho chính mình” một người khác viết.

“Con chỉ sống được ba năm, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con sẽ kéo dài suốt một đời” một bình luận đầy cảm động khác chia sẻ.