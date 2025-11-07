Nhan sắc gây sốt của vợ tân thị trưởng New York

Ngày 4/11 (giờ địa phương), chính trị gia đảng Dân chủ Zohran Mamdani đánh bại cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và đảng ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa để trở thành thị trưởng thứ 111 của thành phố New York. Ở tuổi 34, ông là thị trưởng trẻ nhất, đồng thời là người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo Big Apple. Tại nhà hát Paramount ở Brooklyn (New York) vào tối cùng ngày, ông sánh đôi cùng vợ, Rama Duwaji, bước lên sân khấu để ra mắt trong vai trò mới, dự kiến nhậm chức vào ngày 1/1/2026. Ảnh: Getty Images.