Nhan sắc gây sốt của vợ tân thị trưởng New York

Dù khá kín tiếng về đời tư, trong những lần xuất hiện cùng nhau, ông Mamdani luôn thể hiện rõ tình cảm dành cho vợ. Khi đắc cử chức Thị trưởng thành phố New York, ông hết hôn má, hôn tay rồi chuyển sang cụng trán Rama. Ông cũng nhắc đến vợ trong bài phát biểu chiến thắng: "Gửi tới người vợ tuyệt vời của tôi, Rama, hayati (tiếng Ả Rập là "cuộc đời của tôi"). Không có ai mà tôi muốn đứng cạnh trong khoảnh khắc này - và trong mọi khoảnh khắc khác - hơn em".