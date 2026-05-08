Nhà thiết kế Vũ Lan Anh tạo dấu ấn riêng với thời trang trẻ em đậm bản sắc Việt

Những năm gần đây, cô được biết đến nhiều hơn với “Việt Nam Đa Sắc” – chương trình kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật trình diễn và storytelling dành cho thiếu nhi. Dự án này không chỉ xuất hiện ở các sân khấu trong nước mà còn từng góp mặt tại nhiều sự kiện thời trang quốc tế, nơi hình ảnh Việt Nam được kể lại bằng góc nhìn mềm mại, gần gũi và giàu cảm xúc.

Ít ai biết rằng trước khi gắn bó với vai trò nhà thiết kế, Vũ Lan Anh đến với thời trang từ tình yêu dành cho trẻ em. Ban đầu, cô chỉ mong muốn tạo ra những sân chơi để các em nhỏ có thêm cơ hội thể hiện bản thân, trở nên tự tin hơn trước đám đông. Nhưng trong quá trình làm nghề, cô dần nhận ra thời trang không đơn thuần là quần áo hay biểu diễn, mà còn có thể trở thành một “ngôn ngữ” giúp truyền tải bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc từ sớm cho trẻ nhỏ.

Từ suy nghĩ đó, “Việt Nam Đa Sắc” được hình thành như một dự án mang nhiều dấu ấn cá nhân của cô. Mỗi bộ sưu tập trong chương trình đều được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh, lấy cảm hứng từ những giá trị văn hóa quen thuộc của Việt Nam. Đó có thể là hình ảnh làng quê, lễ hội dân gian, ký ức tuổi thơ hay chất liệu truyền thống của các vùng miền. Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản của văn hóa Việt.

Điểm đặc biệt trong các show diễn của Vũ Lan Anh là trẻ em luôn giữ vai trò trung tâm. Các mẫu nhí không chỉ catwalk mà còn tham gia diễn xuất, kể chuyện và truyền tải cảm xúc trên sân khấu. Với cô, các em không đơn thuần mặc trang phục mà đang góp phần lan tỏa những câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Mới đây, tại Tuần lễ Thời trang Thâm Quyến 2026, chương trình “Việt Nam Đa Sắc” tiếp tục thu hút sự chú ý khi mang nhiều hình ảnh đậm bản sắc Việt ra sân khấu quốc tế. Âm nhạc thiếu nhi quen thuộc, cảm hứng dân gian cùng thông điệp về tình yêu quê hương được kết nối thành một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Đứng phía sau toàn bộ ý tưởng và tinh thần của chương trình vẫn là Vũ Lan Anh – người kiên trì theo đuổi hành trình kể chuyện Việt bằng thời trang trẻ em.

Thay vì khai thác yếu tố truyền thống theo hướng hoài niệm, cô chọn cách làm mới văn hóa để gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Theo Vũ Lan Anh, để trẻ em yêu văn hóa Việt Nam, trước tiên cần giúp các em cảm nhận được sự đẹp đẽ, thú vị và đáng tự hào của những giá trị ấy trong đời sống hiện đại.

Có lẽ cũng vì vậy mà các dự án của cô luôn mang một màu sắc riêng: nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu, giàu tính nghệ thuật nhưng vẫn dễ chạm tới cảm xúc công chúng. Đằng sau hình ảnh một CEO thời trang là một người phụ nữ bền bỉ theo đuổi hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại mới.

Giữa bối cảnh ngành thời trang ngày càng cạnh tranh bởi tốc độ và xu hướng, Vũ Lan Anh lại chọn đi theo hướng chậm hơn nhưng sâu hơn. Và chính điều đó đang giúp cô tạo nên dấu ấn riêng không chỉ trong lĩnh vực thời trang trẻ em mà còn trong cách truyền cảm hứng về bản sắc Việt cho thế hệ trẻ hôm nay.