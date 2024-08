Nhà thiết kế Việt khiến Adele "mê mệt"

Adele tỏa sáng trong chiếc váy Biển đêm của nhà thiết kế Công Trí

Sau Dior, Công Trí được Adele tiếp tục "chọn mặt gửi vàng" tại concert HOT nhất toàn cầu. Adele và CONG TRI, có thể khẳng định, mối lương duyên trở nên bền chặt nhanh chóng một cách lạ kỳ chỉ ngót một năm rưỡi kể từ lần đầu đồng hành.

Mới tháng 2 năm ngoái, công chúng được thưởng lãm "Pháo hoa" - thiết kế độc bản mà Công Trí dành riêng cho Họa mi nước Anh và buổi biểu diễn tại "Weekends with Adele".



Trong liveshow được truyền thông đánh giá "siêu concert" về cả phương diện tầm ảnh hưởng lẫn doanh thu, với sức chứa lên đến 800.000 khán giả, Adele tiếp tục chọn thiết kế của nhà thiết kế Việt Công Trí.

Nói về chiếc váy "Biển đêm" mà Công Trí làm cho Adele, anh cho biết chiếc váy hình thành từ ý tưởng: những con sóng xô bờ với thứ nhịp điệu êm ái nhất từ tự nhiên, cứ thế liên tiếp, vô hồi, vô hạn.

Đặc biệt khi trăng lên, bọt sóng lấp loáng giữa mặt biển như phản chiếu bầu trời đêm đầy sao - khoảnh khắc ấy, biển và đêm như hòa làm một giữa màu đen tuyền, tạo nên bản giao hưởng huyền bí đầy mê hoặc.

Và ý tưởng đó được đội ngũ của NTK Nguyễn Công Trí thể hiện trên chất liệu nhung cao cấp cùng loạt chi tiết dán đá Swarovski tinh xảo kết kết hợp với cườm, kim sa và các loại đá khác; ước tính lên tới 500 giờ để các nghệ nhân hoàn thiện.

Đây là lần thứ 3 nhà thiết kế Công Trí làm đồ diễn cho Adele

Vượt qua khỏi định nghĩa về một sản phẩm may mặc đơn thuần, thiết kế độc bản của Công Trí đã khơi gợi tưởng tượng của công chúng như một tác phẩm nghệ thuật: nếu như dưới chân váy được đính kết theo mô tuýp xoáy tròn tựa những dòng chảy hải lưu, thì phần thân lại là vô số hạt sequin và pha lê nhằm lưu giữ vẻ đẹp của những vì sao trên bầu trời đêm.

Chiếc đầm có phần cổ thuyền với độ sâu vừa phải ngay trước thềm ngực, kết hợp siết eo và chân váy chữ A để tạo hiệu ứng đồng hồ cát cho Adele, đồng thời giúp cô thuận tiện di chuyển trên sân khấu lớn.

Sự kết nối bền chặt với Adele, chiếc đầm "biển đêm" đã song hành cùng Adele trong chuyến hành trình cảm xúc với "Water Under the Bridge", "Someone Like You", "Rumour Has It","Rolling In The Deep", "Hometown Glory"… và tạo nên khoảnh khắc vỡ òa với "Set Fire To The Rain".

Dưới hiệu ứng mưa trên sân khấu, tiếng hát da diết của Adele cùng mẫu thiết kế Độc bản của Công Trí như khắc họa một mỹ nhân ngư huyền bí, khiến hàng triệu trái tim như tan chảy.

Adele - Adele in Munich

Với chất liệu vải cao cấp và cách xử lý để tạo thành chất liệu mới kèm theo kỹ thuật may đo đầy tinh xảo là nguyên do khác giúp CONG TRI được Adele đặt trọn niềm tin. Dù cách nhau đến nửa vòng trái đất và chỉ trao đổi thông tin qua email hay những buổi họp online, lần thứ 3 này cũng không là ngoại lệ, tuyệt nhiên không có cơ hội fitting trực tiếp nhưng chiếc đầm "Biển Đêm" của nhà mốt Việt vẫn vừa in.

Thậm chí ê-kip Công Trí còn tìm ra được giải pháp tuyệt vời khi sở hữu riêng manequin với số đo cũng như đặc điểm hình thể được mô phỏng hoàn toàn từ một Adele bằng xương bằng thịt. Mỗi lần Adele song hành cùng CONG TRI là thêm một lần gây bão mạng xã hội. Sự kết hợp của bộ đôi thường được các tạp chí uy tín như Vogue, Elle.. hết lời khen ngợi.