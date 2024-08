Mới tháng 2 năm ngoái, công chúng được chiêm ngưỡng "Pháo hoa" - thiết kế độc bản mà CONG TRI dành riêng cho Họa mi nước Anh và buổi biểu diễn tại "Weekends with Adele". Cũng ngay trên sân khấu này, chiếc đầm thứ hai với vẻ đẹp tựa hào quang nữ thần tiếp tục được nhà mốt Việt lên thiết kế.



Gần đây nhất, Adele tiếp tục đặt niềm tin vào đội ngũ CONG TRI khi triển khai "Adele In Munich", chuỗi hòa nhạc được tạp chí Billboard vinh danh là "siêu concert" về cả phương diện tầm ảnh hưởng lẫn doanh thu, với sức chứa lên đến 800.000 khán giả.

Ngoài giọng hát có khả năng bóp nghẹt trái tim hàng triệu khán giả, Adele còn củng cố thương hiệu cá nhân với những chiếc đầm đen quyến rũ. Cô đặc biệt tin tưởng Dior, Valentino,Schiaparelli, … và trong hình là mẫu đầm của nhà Mốt Công Trí tại đêm diễn mới nhất.

Hình ảnh Adele lộng lẫy trong đêm diễn thứ 3 thuộc chuỗi siêu concert "Adele In Munich". Đây hiện là concert HOT nhất toàn cầu thời điểm hiện tại, được tổ chức tại sân vận động diện tích lên đến 4000 mét vuông.

Cảm hứng từ biển đêm

Trước câu hỏi lần thứ 3 này nhà Mốt CONG TRI sẽ mang tới cho Adele 'món quà' gì, NTK gốc Đà Nẵng cho biết 'Biển đêm' chính là cảm hứng để anh sáng tạo. Đó là yếu tố thân thuộc nhất tại quê hương anh: những con sóng xô bờ với thứ nhịp điệu êm ái nhất từ tự nhiên, cứ thế liên tiếp, vô hồi, vô hạn. Đặc biệt khi trăng lên, bọt sóng lấp loáng giữa mặt biển như phản chiếu bầu trời đêm đầy sao - khoảnh khắc ấy, biển và đêm như hòa làm một giữa màu đen tuyền, tạo nên bản giao hưởng huyền bí đầy mê hoặc.

Ý tưởng đó được đội ngũ của NTK Nguyễn Công Trí thể hiện trên chất liệu nhung cao cấp cùng loạt chi tiết dán đá Swarovski tinh xảo kết kết hợp với cườm, kim sa và các loại đá khác; ước tính lên tới 500 giờ để các nghệ nhân hoàn thiện.

Chiếc đầm có phần cổ thuyền với độ sâu vừa phải ngay trước thềm ngực, kết hợp siết eo và chân váy chữ A để tạo hiệu ứng đồng hồ cát cho Adele, đồng thời giúp cô thuận tiện di chuyển trên sân khấu lớn. So với bản sketch, phần tà dài hai bên và phía sau váy trông còn "hoành tráng" hơn mong đợi, góp phần khiến danh ca tỏa sáng trên sân khấu khổng lồ lên tới 200m, biểu diễn trước 800.000 khán giả.

Sự kết nối bền chặt với Adele,. chiếc đầm "biển đêm" đã song hành cùng Adele trong chuyến hành trình cảm xúc với "Water Under the Bridge", "Someone Like You", "Rumour Has It","Rolling In The Deep", "Hometown Glory"… và tạo nên khoảnh khắc vỡ òa với "Set Fire To The Rain".

Adele hãnh diện khoe trên MXH 57 triệu người theo dõi

NTK tiết lộ, dù cách nhau đến nửa vòng trái đất và chỉ trao đổi thông tin qua email hay những buổi họp online, Lần thứ 3 này cũng không là ngoại lệ, tuyệt nhiên không có cơ hội fitting trực tiếp, ấy thế mà Chiếc đầm "Biển Đêm" của nhà mốt Việt vẫn vừa in. Thậm chí ekip Công Trí còn tìm ra được giải pháp hữu hiệu khi sở hữu riêng manequin với số đo cũng như đặc điểm hình thể được mô phỏng hoàn toàn từ một Adele bằng xương bằng thịt.

Theo tìm hiểu, chuỗi siêu concert của Adele dự kiến kéo dài 10 đêm. 2 đêm đầu tiên cô "chào sân" bằng một thiết kế Dior, và đến đêm 3-4 là thời điểm dành cho sáng tạo từ Nguyễn Công Trí. Trên Instagram với 57 triệu người theo dõi của Adele, tài khoản congtriofficial lại một lần nữa hiện diện. Và cũng không quá ngạc nhiên khi bài đăng cô mặc trang phục từ nhà mốt Việt thu hút hơn 1 triệu lượt thích.

Mỗi lần Adele song hành cùng CONG TRI là thêm một lần gây bão mạng xã hội. Sự kết hợp của bộ đôi thường được các tạp chí uy tín như Vogue, Elle.. hết lời khen ngợi.

Adele (1988) là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Album 21 của cô giữ thành tích bán chạy nhất thế kỷ 21 với khoảng 31 triệu bản, đứng đầu hơn 30 thị trường, giúp cô đoạt giải Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc. Năm 2015, 25 bán được ba triệu đĩa trên thế giới trong tuần đầu, trở thành album bán chạy nhất năm.