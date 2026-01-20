Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn thế giới Valentino qua đời

Valentino Garavani được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của Haute Couture thế kỷ XX. Sự ra đi của ông được ví như việc thế giới thời trang phải tiễn biệt không chỉ một couturier vĩ đại, mà còn là một kỷ nguyên của vẻ đẹp sang trọng, nữ tính và xa hoa mang tinh thần Ý thuần khiết.

NTK Valentino Garavani (Ảnh: Getty Images)

Khởi đầu & sự nghiệp lẫy lừng

Valentino sinh ngày 11/5/1932 ở Voghera, Ý. Từ sớm ông đã nuôi mộng trở thành nhà thiết kế và sang Paris học thời trang, sau đó làm việc với các tên tuổi như Jean Dessès và Guy Laroche. Với sự ủng hộ của cha và người bạn đời kiêm đối tác lâu năm Giancarlo Giammetti, ông mở hãng thời trang của riêng mình ở Via Condotti, Rome năm 1960 - chính là tiền thân của hãng Valentino sau này.

NTK Valentino năm 1960 tại Rome. (Ảnh: Courtesy of Team / Agenza Grazia Neri)

Tất nhiên con đường thành công không bao giờ trải hoa hồng: chỉ một năm sau khi mở nhà mốt, ông đã đối mặt với nguy cơ phá sản vì lối sống xa hoa. Nhưng cùng với người bạn đời và cộng sự lâu năm Giancarlo Giammetti, Valentino đã đứng dậy, xây dựng nên một đế chế thời trang mang tính biểu tượng toàn cầu.

Valentino Garavani (Ảnh Horst P. Horst, Vogue, 15/4/1970)

Valentino nhanh chóng trở thành lựa chọn của hoàng gia châu Âu, các Đệ nhất phu nhân Mỹ và những ngôi sao lớn nhất của thời đại. Ông là người đã khoác lên Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren vẻ đẹp bất tử; là tác giả chiếc váy cưới trắng tinh khôi Jackie Kennedy mặc khi kết hôn với Aristotle Onassis; và nhiều thập kỷ sau, chính ông tái hiện lại di sản ấy để Jennifer Lopez tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar. Julia Roberts cũng từng bước lên bục nhận tượng vàng trong một thiết kế Valentino đen trắng cổ điển, tạo nên khoảnh khắc khắc sâu vào lịch sử thời trang.

Được Jacqueline Kennedy Onassis lựa chọn cho lễ cưới của mình năm 1968, thiết kế váy hai mảnh dài ngang gối thuộc bộ sưu tập Collezione Bianca của Valentino đã được định sẵn để trở thành một biểu tượng. (Ảnh: Henry Clarke, Vogue Mỹ, 1968)

Anne Hathaway và Valentino Garavani tại Oscars 2011. Ảnh: John Shearer / Getty Images

Valentino là bậc thầy của kỹ thuật dựng phom hoàn hảo, của những chi tiết nữ tính như nơ, ren, bèo nhún, thêu tay, và trên hết là "Valentino Red" - sắc đỏ Valentino huyền thoại. Đó không chỉ là một màu sắc, mà là cảm xúc: nước Ý, đam mê, tôn giáo, khát khao và tình yêu hòa làm một.

Ảnh: Gianpaolo Barbieri, Vogue, 15/9/1969

BST Fall Winter 1998/99 Couture (Ảnh: Michael Thompson)

"Tôi biết phụ nữ muốn gì. Họ muốn được đẹp"

Câu nói ngắn ngủi ấy, được Valentino thốt lên trong bộ phim tài liệu Valentino: The Last Emperor, cũng chính là tuyên ngôn thẩm mỹ theo ông suốt cuộc đời. Với Valentino, cái đẹp luôn mang tính quyến rũ, nhưng không bao giờ đánh mất sự trang nhã. Người phụ nữ mặc Valentino có thể gợi cảm, nhưng trước hết và sau cùng, luôn là một quý cô.

Carolyn Murphy mặc Valentino Haute Couture. Ảnh: Steven Mesiel, Vogue, 10/ 1998

Bộ sưu tập All White năm 1968 là dấu mốc đưa ông vào hàng ngũ những nhà thiết kế vĩ đại nhất nước Ý, nhưng chính sắc đỏ Valentino mới là di sản bất tử. Trong thế giới của ông, mọi thứ đều được tạo ra để “thu hút, quyến rũ và mê hoặc”, song vẫn giữ một sự chuẩn mực hiếm có - thứ chuẩn mực của một thời glamour cổ điển, của những chuyến bay riêng, những buổi dạ tiệc và giấc mơ thượng lưu.

Ảnh: WWD

Cate Blanchett nhận Oscar trong thiết kế của Valentino năm 2005. Ảnh: Kevin Winter / Getty Images

Ngay cả khi thời trang bước vào những giai đoạn nổi loạn, từ grunge thập niên 1990 đến làn sóng casual hóa, Valentino vẫn đứng vững như một biểu tượng đối lập: sang trọng, chỉn chu và không thỏa hiệp. Và chính điều đó lại khiến ông trở thành lựa chọn hàng đầu của văn hóa thảm đỏ đang bùng nổ, đưa Valentino trở thành “couturier của các ngôi sao”.

Marie-Chantal Miller và Valentino Garavani tại Costume Institute Gala, 2001. Ảnh: Evan Agostini / Getty Images

Sống trọn vẹn cuộc đời do chính mình thiết kế

Nghỉ hưu năm 2008 sau một lễ vinh danh kéo dài ba ngày tại Rome, Valentino vẫn không rời xa ánh đèn sân khấu. Ông ngồi hàng ghế đầu các show Haute Couture, xúc động rơi nước mắt trước những thiết kế kế nhiệm, tổ chức những bữa tiệc xa hoa tại điền trang Pháp hay trên du thuyền, luôn bên cạnh đàn chó pug yêu quý. Ông sống trọn vẹn cuộc đời mà chính mình đã thiết kế.

“Valentino chính là thương hiệu,” Pierpaolo Piccioli từng nói. Và quả thật, Garavani không chỉ tạo ra cái đẹp, ông sống vì cái đẹp, tin vào nó, bảo vệ nó đến những năm cuối đời.

Valentino Garavani tại Rome, 1991.Ảnh: Getty Images

Khi Valentino Garavani ra đi, một chương lộng lẫy của thời trang thế kỷ 20 khép lại. Nhưng giấc mơ của ông - giấc mơ về một chiếc váy hoàn hảo, về vẻ đẹp chỉ cần một đường nét cũng đủ khiến người ta rung động - sẽ còn sống rất lâu, trong ký ức của thời trang và trong khát khao được đẹp của mỗi người phụ nữ.