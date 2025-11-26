Nhà thám hiểm 9 tuổi chiến đấu với băng giá trên núi Everest để giúp người nghèo

Nhà thám hiểm nhí Rio James (sống tại Oakwood, hạt Derby, Anh) chỉ mới 9 tuổi nhưng đã chiến thắng điều kiện thời tiết khắc nghiệt giống như ở Bắc Cực và chứng say độ cao để hoàn tất hành trình lên Trại Căn cứ Everest , với mục tiêu gây quỹ giúp những người đang phải đối mặt với nghèo đói.

Chuyến đi kéo dài 12 ngày không chỉ là thử thách lớn nhất mà cậu từng thực hiện, mà còn là hành trình mang ý nghĩa đặc biệt hướng về cộng đồng.

Rio James đã vượt thời tiết khắc nghiệt và say độ cao để chinh phục Trại Căn cứ Everest.

Hành trình khác biệt của cậu bé 9 tuổi

Trong khi phần lớn trẻ em đồng trang lứa dành thời gian cho trò chơi điện tử hay những mô hình Lego yêu thích, Rio James lại trải qua hai tuần giữa tuyết lạnh và băng giá, vượt qua độ cao hơn 5.300m để hoàn thành thử thách leo lên Trại Căn cứ Everest.

Rio James đi bộ đường dài đến Trại Căn cứ Everest.

Rio đã có niềm đam mê leo núi từ sớm. Ý tưởng chinh phục Everest nhen nhóm khi cậu mới 6 tuổi. Trong hai năm tiếp theo, Rio cùng cha - anh Jake, làm nghề thợ mộc - miệt mài tập luyện bằng cách leo các ngọn núi tại Scotland để xây dựng thể lực và sức bền. Việc chứng kiến cha lắp đặt một siêu thị cộng đồng giúp đỡ người nghèo đã truyền cảm hứng để cậu biến thử thách thám hiểm thành chiến dịch gây quỹ thực sự.

Với Rio, giây phút chạm mốc 5.364 mét sau gần nửa tháng ròng rã là khoảnh khắc nghẹn ngào. Trên đường đi, cậu trở thành nhân vật tạo ấn tượng mạnh với nhiều nhà leo núi vì quyết tâm và khả năng chịu đựng đáng nể ở độ tuổi còn quá nhỏ.

Rio chia sẻ chuyến đi không chỉ đầy thử thách mà con tràn ngập những điều đặc biệt. Cậu bé nói: “Em rất hài lòng với chuyến đi. Tuyết rơi rất nhiều nhưng quang cảnh đẹp đến mức bọn em chụp quá trời ảnh. Có những hôm trời còn nóng. Bọn em được ăn bánh kếp chocolate, rất ngon".

Chuyến đi càng ý nghĩa hơn khi Rio mừng sinh nhật thứ chín ngay giữa hành trình, vào ngày 8/11. Một ngày trước đó là sinh nhật lần thứ 34 của bố cậu. “Em ăn thanh protein thay vì bánh sinh nhật", Rio bật cười khi kể lại.

Mỗi ngày, hai cha con mang theo một túi đồ ăn vặt gồm bánh cuộn chocolate nhân sung, bánh yến mạch, bánh quy, nho khô để duy trì năng lượng suốt nhiều giờ leo núi.

Rio cho biết chính những tháng ngày ở cạnh bố trong quá trình xây dựng cửa hàng từ thiện đã khiến cậu hiểu rõ ý nghĩa của việc gây quỹ. Cậu cũng bày tỏ mong muốn gặp thần tượng Bear Grylls – người truyền cảm hứng lớn nhất cho đam mê mạo hiểm của mình. “Em rất muốn một ngày nào đó được gặp ông ấy. Gần đây ông còn ký tặng sách cho em nữa”, Rio nói.

Jake cùng con trai Rio trên đường đi đến Trại Căn cứ Everest.

2.000 bảng cho người nghèo

Đến cuối chuyến đi, Rio và Jake đã quyên góp được 2.000 bảng Anh (29 triệu đồng) cho Reach Community Grocers – siêu thị cộng đồng tại Derby hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn về lương thực. Một doanh nghiệp địa phương cam kết sẽ đóng góp thêm khoản tương ứng. Với gia đình Rio, tổ chức này có ý nghĩa đặc biệt bởi họ thường xuyên tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Reach, nơi siêu thị cộng đồng mở cửa từ năm 2024 với mục tiêu hỗ trợ người nghèo.

Ngoài siêu thị, Reach còn vận hành quán cà phê miễn phí, cửa hàng từ thiện và nhiều khóa học cho cộng đồng. Tuy nhiên, tổ chức này đang thiếu hụt khoảng 40.000 bảng Anh (1,3 tỷ đồng) để duy trì hoạt động.

Jake xúc động chia sẻ về khoảnh khắc hai cha con chạm tới đích: “Tôi rất tự hào về con và đã khóc một chút. Mọi chuyến trekking là ý tưởng của Rio, tôi chỉ đi theo. Hai năm qua chúng tôi đã tập luyện nhiều, nhưng Everest ở điều kiện thời tiết Bắc Cực và nguy cơ say độ cao thực sự là thử thách lớn nhất".

Anh kể rằng có những đêm nhiệt độ xuống -22°C. Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ là khi quay về Anh với nền nhiệt chỉ -2°C, hai cha con vẫn thấy lạnh theo kiểu khác, do khí hậu ở Everest quá khô khiến cảm giác rét thấm vào người.

“Chúng tôi ngủ trong các quán trà, gặp nhiều người dân địa phương và học rất nhiều điều về văn hóa Nepal", anh nói.

Thử thách ngay từ sân bay

Trước khi bắt đầu hành trình, hai cha con bay tới Nepal rồi từ đó đến thị trấn Lukla – nơi được mệnh danh là có sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng thử thách đến từ rất sớm, ngay tại sân bay Heathrow (Anh), khi nhân viên hàng không yêu cầu giấy phép di chuyển của cả cha lẫn mẹ cho Rio.

“Mẹ thằng bé đang lái xe trên đường M25, phải dừng lại, chụp ảnh rồi gửi ngay lập tức. Thật căng thẳng", Jake kể.

Tới Nepal, hành trình lại tiếp tục gặp trục trặc khi chuyến bay đến Lukla bị hoãn do thời tiết xấu. Cuối cùng, hai cha con phải chuyển sang đi trực thăng, một trải nghiệm mà Jake mô tả là vừa bất ngờ vừa thú vị.

Jake và Rio đã đi trực thăng đến Lukla.

Mỗi ngày họ phải đi bộ ít nhất 6 tiếng. Cả hai đều bị giảm nồng độ ôxy và phải duy trì uống 4–5 lít nước mỗi ngày. Jake cho biết họ sử dụng viên clo để làm sạch nước uống, một điều tưởng chừng đơn giản nhưng nhắc họ nhớ rằng bản thân may mắn biết bao khi ở nhà luôn có nước sạch.

Trên đường, nhiều người leo núi thường xuyên dừng lại để hỏi thăm vì ngạc nhiên khi thấy Rio còn quá nhỏ mà vẫn bền bỉ đeo ba lô và sải bước giữa băng tuyết. Hai cha con thậm chí gặp một gia đình sống gần nhà tại Spondon (hạt Derby, Anh), cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa thị trấn nhỏ và núi non Nepal.

Gillian Davel, quản lý của Reach Community Grocers, nói rằng bà vô cùng biết ơn tấm lòng của hai cha con: “Chúng tôi vinh dự khi có những người như Rio và Jake, không chỉ dám đối mặt thử thách gian nan mà còn mang tinh thần phụng sự cộng đồng. Họ là minh chứng rõ ràng rằng một gia đình hoàn toàn có thể tạo ra sự thay đổi".

Bà nhấn mạnh rằng số tiền mà hai cha con gây quỹ sẽ giúp siêu thị tiếp tục giữ giá thực phẩm ở mức hợp lý, giúp các gia đình nghèo tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Điều đó cho thấy bất cứ ai cũng có thể tạo ra tác động tích cực, ngay cả những người trẻ nhất.