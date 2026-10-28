Nguy hiểm: Trẻ nuốt nam châm trong đồ chơi xếp hình

Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Mới đây nhất là một bệnh nhi nam gần 4 tuổi nhập viện do dị vật họng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định dị vật kim loại mắc tại vùng hầu họng. Ekip chuyên khoa Tai Mũi Họng và Gây mê hồi sức đã nội soi, gắp thành công một chuỗi nam châm từ đồ chơi xếp hình.

Đáng chú ý, trong vòng một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp trẻ nuốt phải nam châm từ loại đồ chơi này, cho thấy nguy cơ tai nạn từ những vật dụng quen thuộc mà trẻ có thể tiếp xúc hằng ngày.

Khác với nhiều dị vật thông thường, nam châm có thể hút nhau qua thành các quai ruột. Khi trẻ nuốt nhiều viên nam châm hoặc nuốt nam châm cùng vật kim loại, lực hút có thể khiến các quai ruột bị kẹp giữa các dị vật, dẫn đến tắc ruột, thiếu máu nuôi dưỡng, hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc, rò đường tiêu hóa và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Bệnh viện Nhi Hải Phòng khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt nam châm, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng đánh giá và xử trí dị vật đường tiêu hóa ngay, kể cả khi trẻ chưa có biểu hiện bất thường. Người nhà nên thông báo cho bác sĩ thời điểm trẻ nuốt, số lượng nam châm có thể đã nuốt và loại đồ chơi liên quan.

Không tự gây nôn, cố cho trẻ ăn cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy dị vật xuống; không chờ dị vật tự đào thải qua phân hoặc trì hoãn thăm khám chỉ vì trẻ chưa có triệu chứng.

Để phòng ngừa tai nạn, cha mẹ và người chăm sóc cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, tránh các sản phẩm có chi tiết nam châm nhỏ, dễ rơi hoặc bung ra. Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ đồ chơi bị hỏng; cất giữ nam châm, pin cúc áo và các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ, đồng thời giám sát trẻ khi chơi.

Một viên nam châm nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, không nên chủ quan khi trẻ nuốt dị vật, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng.