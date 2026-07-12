Ảnh: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vừa nội soi cấp cứu, gắp thành công một kim lấy tủy răng dài khoảng 3,5 cm mắc trong đường tiêu hóa của bệnh nhi 5 tuổi.

Theo gia đình, trong quá trình chữa răng, trẻ bất ngờ giãy dụa khiến kim lấy tủy rơi vào miệng và bị nuốt phải. Sau đó, trẻ được đưa đến bệnh viện.

Kết quả chụp X-quang xác định có dị vật kim loại sắc nhọn trong đường tiêu hóa. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định nội soi cấp cứu và phát hiện chiếc kim găm ở tá tràng. Sau can thiệp, dị vật được lấy ra an toàn, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Theo các bác sĩ, dị vật sắc nhọn khi đi vào đường tiêu hóa có nguy cơ gây thủng, chảy máu, nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, gia đình không nên tự móc họng, không cho trẻ ăn hoặc uống với mục đích đẩy dị vật xuống, cũng không tự ý dùng thuốc. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi hoặc tiêu hóa để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Các bác sĩ cũng lưu ý, trong quá trình điều trị nha khoa cho trẻ nhỏ, cần áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ, hạn chế nguy cơ rơi hoặc nuốt dụng cụ, góp phần phòng tránh những tai biến đáng tiếc.